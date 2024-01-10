EYT'yi kaçırana kademeli emeklilik fırsatı: Yeni yaş, prim ve gün tablosu nasıl olacak?

"Kademeli emekliliği açıklayan Nayır, "Emeklilikte yaşa takılanlar, 99'dan sonra ortaya çıkan kanundu. 2011'de ilk kez gündeme gelmişti, 2023 mart itibarıyla kanunlaştı. 1.7 milyon vatandaşımızın maaşları 2023 içinde ödendi. Bu bugünün meselesi değil. EYT kanunundan sonra bir günle kaçıran, 8 Eylül 1999'da girişi olan yararlandı, 9 Eylül girişi olanlar yararlanamadı, yeni teklif onlar için. Yeni grubun ismi de 'Bizim suçumuz ne?' yani BSN grubu.

2000-2008 arasında işe girişi olan 6 milyona yakın çalışanımız var. Bu onlar için devreye girecek. Onlar da bu mücadeleye başladılar. EYT'ye verilen hakkın verilmesini bekliyorlar onlar da. 9 Eylül 1999 ile 31 Aralık 1999 arası sigorta girişi olan, kadında 43 yaş, erkekte 45 yaş, aranacak prim gün sayısı 6250 olacak.

2000 yılında veya 30 Aralık 2000'de girişi olan kadında 43, erkekte 45 yaş 6325 yıl aranacak. Sonrasında tabloda her yıla göre bir çalışma olacak. Bu kademeli emeklilik sistemi. Tüm başvurular bitmeden tekrar kurumun üstüne yük gelir mi? Bu ileriye dönük bir düzenleme mi olacak, bunu bilmiyoruz.

Sigorta giriş yıllarına göre yani, 2000 - 2008 arasında prim gün sayısı artarak ve yaşlar birer yıl artarak bir emeklilik sistemi olacak. 2008'de işe girişi olan bir sigortalının 6925 gün prim sayısı ama kadında 49, erkekte 51 yaş aranacak. Detayları ise belki ilerleyen günlerde göreceğiz, belki uygulamayı ilerleyen yıllarda görmüş olacağız." dedi.