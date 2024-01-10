https://sputniknews.com.tr/20240110/ermenistan-disisleri-bakani-baku-ile-baris-muzakerelerinde-gerileme-goruyoruz-1079499279.html

Ermenistan Dışişleri Bakanı: Bakü ile barış müzakerelerinde 'gerileme' görüyoruz

Ermenistan Dışişleri Bakanı: Bakü ile barış müzakerelerinde 'gerileme' görüyoruz

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Erivan'ın Bakü ile imzalanan barış anlaşmasının bazı maddelerinde gerileme gördüğünü dile getirdi. 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T12:28+0300

2024-01-10T12:28+0300

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Erivan'da Yunan mevkidaşı Yorgos Gerapetritis ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Ararat Mirzoyan, "Azerbaycan'ın önerilerinde esas anlamda barış anlaşması metninin bazı maddelerinde gerileme ve diğer bazı yönlerde ilerleme gördüğümüzü söyleyebilirim" dedi.Mirzoyan barış anlaşmasının her iki ülkenin toprak bütünlüğünün karşılıklı olarak 'kesin bir şekilde tanınması' ilkesine dayanması gerektiğini hatırlattı. Sınırların dokunulmazlığı, toprak bütünlüğü ve sınırlandırma konularında belirsizlik olamayacağını belirten Mirzoyan, "Zirabu tür bir belirsizlik daha fazla saldırganlık ve tırmanma için verimli bir zemin yaratır. İhtiyaç duyulan şey sorgulanamayacak bir barıştır" dediMirzoyan, Erivan ve Bakü arasında doğrudan müzakere olasılığı sorusuna, 'özünde müzakerelerin her zaman doğrudan olduğunu' söyledi ve şu sözleri kaydetti:Mirzoyan açıklamasında Ermenistan'ın tüm zorluklara ve güçlüklere rağmen Güney Kafkasya'da barışı sağlamaya kararlı olduğu belirterek, "Yapıcı bir yaklaşım ve siyasi iradeyle barış sürecinde çok yakın bir gelecekte somut sonuçlar elde edilebileceğini umuyoruz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240110/azerbaycandan-fransaya-yanit-islerimize-karismayin-1079489923.html

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ermenistan, ermenistan dışişleri bakanlığı, ararat mirzoyan, yunanistan, yorgo gerapetritis, azerbaycan, kafkasya, kafkasya bölgesi