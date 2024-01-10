https://sputniknews.com.tr/20240110/azerbaycandan-fransaya-yanit-islerimize-karismayin-1079489923.html

Azerbaycan'dan Fransa'ya yanıt: 'İşlerimize karışmayın'

Azerbaycan'dan Fransa'ya yanıt: 'İşlerimize karışmayın'

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Azerbaycan'ın içişlerine ve Azerbaycan'da casusluk şüphesiyle gözaltına alınan Fransız vatandaşı... 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T09:20+0300

2024-01-10T09:20+0300

2024-01-10T09:20+0300

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Fransa, Azerbaycan'da casusluk şüphesiyle gözaltına alınan Fransız Martin Ryan'ın tutuklanmasının keyfi olduğunu düşünerek derhal serbest bırakılmasını talep etmişti. Fransa Dışişleri Bakanlığı, Bakü'den Azerbaycan'da tutuklu bulunan Fransız Martin Ryan'ın tutuklanmasını keyfi olarak değerlendirerek derhal serbest bırakılmasını talep etti.Bakanlık, Fransız vatandaşı Martin Ryan'ın 4 Aralık'ta Azerbaycan'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığını hatırlattı. Daha sonra mahkeme kararıyla hakkında dört ay süreyle tutuklama şeklinde bir kısıtlama tedbiri alınmıştı.Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Ayrıca Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın Ryan'ın Fransız diplomatik misyonunun iki çalışanıyla işbirliğini incelemek üzere Bakü'deki Fransız Büyükelçiliği'ne bir nota gönderdiğini ancak Fransız tarafının herhangi bir açıklama yapmayı ve soruşturmada işbirliği yapmayı reddettiğini hatırlattı.Bakanlık, "Bu bağlamda, iki elçilik çalışanı Azerbaycan tarafından istenmeyen kişi ilan edildi" demişti.'Fransız istihbaratı Güney Kafkasya'ya sızdı'Muhtelif kaynaklara dayandırılan bir haberde Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'da çeşitli operasyonlara katılan Fransız istihbarat servisinin geniş bir ajan kadrosunun Azerbaycan'da ortaya çıkarıldığını bildirmişti. Verilen bilgiye göre, Bakü'deki Fransız Büyükelçiliği'nin dahili ikametgahı, Azerbaycan topraklarında Fransa'nın ortakları olarak bilinen ülkelerin temsilcilerine karşı istihbarat faaliyetleri yürütmüş ve ayrıca bölge ülkelerinde aktif olarak hareket ederek yeni görevler oluşturmuş ve etki alanını genişletmişlerdi.Haberde, uzun yıllar Fransız istihbaratında serbest çalışan bir Fransız vatandaşının gönüllü olarak Azerbaycan kolluk kuvvetleriyle işbirliği başlattığına dikkat çekilmişti.Fransa'nın Azerbaycan Büyükelçisi Anne Boyon 26 Aralık'ta Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış ve kendisine Bakü'nün Fransız Büyükelçiliği'nin iki çalışanını Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ne aykırı ve diplomatik statüleriyle bağdaşmayan faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan ettiği bildirmişti.27 Aralık'ta Fransa, misilleme olarak Paris'teki Azerbaycan Büyükelçiliği'nin iki çalışanını istenmeyen kişi ilan etmişti.Bakü Paris'i suçluyorDaha önce Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Elnur Mammadov, Fransa'yı Ermenistan'ı Güney Kafkasya'da yeni bir savaşa kışkırtmamaya çağırmıştı. Mammadov açıklamasında Erivan'a savunma ve saldırı silahları sağlayan Paris'in eylemlerinin bölgede barışa katkıda bulunmadığı ifade etmişti.Kasım ayında Fransa'nın Ermenistan'a, esasen Ukrayna için tasarlanmış olan Bastion zırhlı araçlarını gönderdiğini ortaya çıkmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231228/azerbaycan-disisleri-bakani-ermenistani-silahlandirmak-bolge-icin-yeni-bir-tehdit-kaynagi-olabilir-1079145410.html

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azerbaycan, azerbaycan dışişleri bakanlığı, fransa, ermenistan, kafkasya, kuzey kafkasya, güney kafkasya, karabağ, dağlık karabağ