https://sputniknews.com.tr/20240110/bakan-yumaklidan-yapay-et-aciklamasi-uretimine-izin-verilmesi-soz-konusu-degildir-1079496230.html

Bakan Yumaklı'dan 'yapay et' açıklaması: 'Üretimine izin verilmesi söz konusu değildir'

Bakan Yumaklı'dan 'yapay et' açıklaması: 'Üretimine izin verilmesi söz konusu değildir'

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı 'Bakanlık yapay ete izin verdi' iddialarını yalanladı. Yumaklı, 'yapay et üretimine izin verilmesinin asla söz konusu olmadığını'... 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T11:40+0300

2024-01-10T11:40+0300

2024-01-10T11:46+0300

türkiye

yapay et

ibrahim yumaklı

et

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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, özellikle sosyal medyada gündem olan yapay et iddialarına ilişkin açıklama yaptı.Bakan Yumaklı, iddiaları kesin bir dille yalanladı ve "Yapay et üretimine izin verilmesinin asla söz konusu değil" dedi.'Böcek unu' iddiasıBakan Yumaklı böcek unu kullanımına ilişkin de konuştu ve şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20240110/turkiye-ve-bm-ihtiyac-sahibi-ulkelere-gida-sevkiyati-icin-cozumler-hazirliyor-1079492497.html

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yapay et, ibrahim yumaklı, et