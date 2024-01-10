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Bakan Yumaklı'dan 'yapay et' açıklaması: 'Üretimine izin verilmesi söz konusu değildir'
Bakan Yumaklı'dan 'yapay et' açıklaması: 'Üretimine izin verilmesi söz konusu değildir'
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı 'Bakanlık yapay ete izin verdi' iddialarını yalanladı. Yumaklı, 'yapay et üretimine izin verilmesinin asla söz konusu olmadığını'... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
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yapay et
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, özellikle sosyal medyada gündem olan yapay et iddialarına ilişkin açıklama yaptı.Bakan Yumaklı, iddiaları kesin bir dille yalanladı ve "Yapay et üretimine izin verilmesinin asla söz konusu değil" dedi.'Böcek unu' iddiasıBakan Yumaklı böcek unu kullanımına ilişkin de konuştu ve şunları söyledi:
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yapay et, ibrahim yumaklı, et

Bakan Yumaklı'dan 'yapay et' açıklaması: 'Üretimine izin verilmesi söz konusu değildir'

11:40 10.01.2024 (güncellendi: 11:46 10.01.2024)
© AA / Orhan ÇiçekTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağda), Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangınına ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağda), Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangınına ilişkin gazetecilere açıklama yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
© AA / Orhan Çiçek
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Ayrıntılar geliyor
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı 'Bakanlık yapay ete izin verdi' iddialarını yalanladı. Yumaklı, 'yapay et üretimine izin verilmesinin asla söz konusu olmadığını' söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, özellikle sosyal medyada gündem olan yapay et iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Yumaklı, iddiaları kesin bir dille yalanladı ve "Yapay et üretimine izin verilmesinin asla söz konusu değil" dedi.

'Böcek unu' iddiası

Bakan Yumaklı böcek unu kullanımına ilişkin de konuştu ve şunları söyledi:

"Bakanlığın gıdalarda böcek ununa izin verdiği iddiası söz konusu değildir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Bakanlığımızın bütün birimleri vatandaşlarımızın sağlığı için seferber olmuş durumda"

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