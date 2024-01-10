https://sputniknews.com.tr/20240110/bakan-yumaklidan-yapay-et-aciklamasi-uretimine-izin-verilmesi-soz-konusu-degildir-1079496230.html
Bakan Yumaklı'dan 'yapay et' açıklaması: 'Üretimine izin verilmesi söz konusu değildir'
Bakan Yumaklı'dan 'yapay et' açıklaması: 'Üretimine izin verilmesi söz konusu değildir'
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı 'Bakanlık yapay ete izin verdi' iddialarını yalanladı. Yumaklı, 'yapay et üretimine izin verilmesinin asla söz konusu olmadığını'... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T11:40+0300
2024-01-10T11:40+0300
2024-01-10T11:46+0300
türkiye
yapay et
ibrahim yumaklı
et
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, özellikle sosyal medyada gündem olan yapay et iddialarına ilişkin açıklama yaptı.Bakan Yumaklı, iddiaları kesin bir dille yalanladı ve "Yapay et üretimine izin verilmesinin asla söz konusu değil" dedi.'Böcek unu' iddiasıBakan Yumaklı böcek unu kullanımına ilişkin de konuştu ve şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240110/turkiye-ve-bm-ihtiyac-sahibi-ulkelere-gida-sevkiyati-icin-cozumler-hazirliyor-1079492497.html
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yapay et, ibrahim yumaklı, et
Bakan Yumaklı'dan 'yapay et' açıklaması: 'Üretimine izin verilmesi söz konusu değildir'
11:40 10.01.2024 (güncellendi: 11:46 10.01.2024)
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı 'Bakanlık yapay ete izin verdi' iddialarını yalanladı. Yumaklı, 'yapay et üretimine izin verilmesinin asla söz konusu olmadığını' söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, özellikle sosyal medyada gündem olan yapay et iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Yumaklı, iddiaları kesin bir dille yalanladı ve "Yapay et üretimine izin verilmesinin asla söz konusu değil" dedi.
Bakan Yumaklı böcek unu kullanımına ilişkin de konuştu ve şunları söyledi:
"Bakanlığın gıdalarda böcek ununa izin verdiği iddiası söz konusu değildir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Bakanlığımızın bütün birimleri vatandaşlarımızın sağlığı için seferber olmuş durumda"