https://sputniknews.com.tr/20240109/ukrayna-savunma-bakani-acikladi-orduda-milyonlarca-dolarlik-yolsuzluk-tespit-edildi-1079464322.html

Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: Orduda milyonlarca dolarlık yolsuzluk tespit edildi

Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: Orduda milyonlarca dolarlık yolsuzluk tespit edildi

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, bakanlığın yaptığı iç denetim sonucunda Ukrayna ordusunda milyonlarca dolarlık yolsuzluk tespit edildiğini açıkladı. 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T13:02+0300

2024-01-09T13:02+0300

2024-01-09T13:02+0300

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Umerov, Savunma Bakanlığı'nın yaptığı iç denetim sonucunda çok sayıda ihlal bulunduğunu belirterek son 4 aydaki incelemelerde daha önceki dönemlerde 10 milyar grivnadan (262 milyon dolar) fazla yolsuzluk tespit edildiğini vurguladı.Tüm yolsuzluk vakalarına sert bir şekilde müdahale ettiklerini anlatan Umerov, geçen ay Ukrayna ordusu için 1.5 milyar grivna tutarında mühimmat alınması kapsamında cereyan eden yolsuzluk girişiminin önlendiğini anımsattı.Umerov, ordudaki yolsuzluk sorununu çözmek için satın almalara NATO standartlarına uygun yeni kurallar getirdiklerini kaydetti.Savunma Bakanı, "Satın alma mekanizmalarını Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne sürekli silah ve lojistik ekipman tedarikine zarar vermeyecek şekilde yeniden inşa ediyoruz. Artık Savunma Bakanlığı oyunun kurallarını belirliyor, politikayı şekillendiriyor ve ihaleleri kontrol ediyor. Satın almalar iki özel kurum tarafından yapılıyor" ifadelerini kullandı.Putin, Ukrayna'daki yolsuzluğun eşi olmadığını vurgulamıştıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın hiçbir ülkesinde Ukrayna'daki gibi bir yolsuzluk olmadığını, orada her şeyin bir fiyatı olduğunu söylemişti.Yüksek Mahkeme ve Anayasa Mahkemesi'ndeki bir oylamanın bile Ukrayna'da bir bedeli olduğunu söyleyen Putin, Ukraynalı meslektaşlarıyla bazı konuları tartıştığında, kendisine doğrudan sorunu şu fiyata çözecekleri yanıtını verdiklerini hatırlatmıştı.Fransız Le Point dergisine verdiği demecinde Ukrayna'da yolsuzluğun yüksel düzeylerden olduğunu vurgulayan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bu gerçeklik karşısında AB'nin Kiev'i üyeliğe kabul edemeyeceğinin altını çizmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231103/rusya-devlet-baskani-putin-bati-ukraynadaki-yolsuzlukla-mucadelede-basarili-olamayacak-1077038198.html

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