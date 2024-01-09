Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: Orduda milyonlarca dolarlık yolsuzluk tespit edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Lastik ebatlarındaki harfler ne anlama geliyor?
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Gıda fiyatları dünyada düşüyor, Türkiye'de artıyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Emekli maaşlarına gelen zam artacak mı?
12:06
84 dk
ROCK N ROLL’UN KRALI
Obeziteye yakalandı, sandviçe ismi verildi
13:34
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Dünyadaki ilklerden: Üç santimlik kesi ile aort kapağı değişimi operasyonu
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
17:41
3 dk
SESLİ HABER
İskoçya, Ukraynalıların yardımını kesti
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Dünyanın gözünün çevrildiği davada Almanya’dan tartışılacak çıkış
18:21
1 dk
SESLİ HABER
Politico yazdı: ABD’nin Ortadoğu’daki misilleme planı
18:28
2 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
18:37
3 dk
SESLİ HABER
Artur Lyukmanov açıkladı: Ukraynalı hackerleri kim eğitiyor?
18:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Almanların yüzde 64’ü Başbakan Scholz’dan memnun değil
19:14
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist açıkladı: Doları etkileyecek 3 değişiklik olacak
19:22
2 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
19:31
3 dk
SESLİ HABER
Emekli Orgeneral Bell: Ukrayna, Rus sanayisini tehdit edecek silahlara sahip değil
19:42
1 dk
SESLİ HABER
Emekli İngiliz Albay: ABD Başkanı ve Batı Avrupalı liderler buna inanmıyor
19:49
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li iş insanı açıkladı: Ukrayna yardımı, ABD ordusunun mühimmatını tüketti
20:09
2 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
20:27
3 dk
SESLİ HABER
ABD’li savunma uzmanı: Ukrayna haritası şimdiki gibi görünmeyecek
20:37
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman konuştu: Rusya, Avrupa'ya 80-90 milyar metreküpe gaz ihracatı yapabilir
20:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, toplu ulaşıma zam kararını değerlendirdi
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
09:23
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
30 DAKİKA
Şeyh Said tartışmasını yeniden ateşledi
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
11:24
3 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Araç kullanımında dikkat edilmesi gerekenler
12:05
85 dk
SEVDA SÖZLERİ ŞAİRİ
Bu dünyadan Cemal Süreya geçti
13:34
7 dk
ÖZEL HABER
Amerikalı pedofil milyarder Epstein davası: “Türkiye’den çocuk kaçırıldığı anlamına geliyor”
13:45
3 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240109/ukrayna-savunma-bakani-acikladi-orduda-milyonlarca-dolarlik-yolsuzluk-tespit-edildi-1079464322.html
Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: Orduda milyonlarca dolarlık yolsuzluk tespit edildi
Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: Orduda milyonlarca dolarlık yolsuzluk tespit edildi
Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, bakanlığın yaptığı iç denetim sonucunda Ukrayna ordusunda milyonlarca dolarlık yolsuzluk tespit edildiğini açıkladı. 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T13:02+0300
2024-01-09T13:02+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
ukrayna savunma bakanlığı
rustem umerov
yolsuzluk
rusya
vladimir putin
kiev
moskova
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/15/1078690843_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_47b68c52b8e2dcf212e0f77ad58151f6.jpg
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Umerov, Savunma Bakanlığı'nın yaptığı iç denetim sonucunda çok sayıda ihlal bulunduğunu belirterek son 4 aydaki incelemelerde daha önceki dönemlerde 10 milyar grivnadan (262 milyon dolar) fazla yolsuzluk tespit edildiğini vurguladı.Tüm yolsuzluk vakalarına sert bir şekilde müdahale ettiklerini anlatan Umerov, geçen ay Ukrayna ordusu için 1.5 milyar grivna tutarında mühimmat alınması kapsamında cereyan eden yolsuzluk girişiminin önlendiğini anımsattı.Umerov, ordudaki yolsuzluk sorununu çözmek için satın almalara NATO standartlarına uygun yeni kurallar getirdiklerini kaydetti.Savunma Bakanı, "Satın alma mekanizmalarını Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne sürekli silah ve lojistik ekipman tedarikine zarar vermeyecek şekilde yeniden inşa ediyoruz. Artık Savunma Bakanlığı oyunun kurallarını belirliyor, politikayı şekillendiriyor ve ihaleleri kontrol ediyor. Satın almalar iki özel kurum tarafından yapılıyor" ifadelerini kullandı.Putin, Ukrayna'daki yolsuzluğun eşi olmadığını vurgulamıştıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın hiçbir ülkesinde Ukrayna'daki gibi bir yolsuzluk olmadığını, orada her şeyin bir fiyatı olduğunu söylemişti.Yüksek Mahkeme ve Anayasa Mahkemesi'ndeki bir oylamanın bile Ukrayna'da bir bedeli olduğunu söyleyen Putin, Ukraynalı meslektaşlarıyla bazı konuları tartıştığında, kendisine doğrudan sorunu şu fiyata çözecekleri yanıtını verdiklerini hatırlatmıştı.Fransız Le Point dergisine verdiği demecinde Ukrayna'da yolsuzluğun yüksel düzeylerden olduğunu vurgulayan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bu gerçeklik karşısında AB'nin Kiev'i üyeliğe kabul edemeyeceğinin altını çizmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231103/rusya-devlet-baskani-putin-bati-ukraynadaki-yolsuzlukla-mucadelede-basarili-olamayacak-1077038198.html
ukrayna
rusya
kiev
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/15/1078690843_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_f0e82479b49648d62df8ba3916e6486a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna savunma bakanlığı, rustem umerov, yolsuzluk, rusya, vladimir putin, kiev, moskova
ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna savunma bakanlığı, rustem umerov, yolsuzluk, rusya, vladimir putin, kiev, moskova

Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: Orduda milyonlarca dolarlık yolsuzluk tespit edildi

13:02 09.01.2024
© AP Photo / Kevin WolfUkrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov
Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
© AP Photo / Kevin Wolf
Abone ol
Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, bakanlığın yaptığı iç denetim sonucunda Ukrayna ordusunda milyonlarca dolarlık yolsuzluk tespit edildiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Umerov, Savunma Bakanlığı'nın yaptığı iç denetim sonucunda çok sayıda ihlal bulunduğunu belirterek son 4 aydaki incelemelerde daha önceki dönemlerde 10 milyar grivnadan (262 milyon dolar) fazla yolsuzluk tespit edildiğini vurguladı.
Tüm yolsuzluk vakalarına sert bir şekilde müdahale ettiklerini anlatan Umerov, geçen ay Ukrayna ordusu için 1.5 milyar grivna tutarında mühimmat alınması kapsamında cereyan eden yolsuzluk girişiminin önlendiğini anımsattı.
Umerov, ordudaki yolsuzluk sorununu çözmek için satın almalara NATO standartlarına uygun yeni kurallar getirdiklerini kaydetti.
Savunma Bakanı, "Satın alma mekanizmalarını Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne sürekli silah ve lojistik ekipman tedarikine zarar vermeyecek şekilde yeniden inşa ediyoruz. Artık Savunma Bakanlığı oyunun kurallarını belirliyor, politikayı şekillendiriyor ve ihaleleri kontrol ediyor. Satın almalar iki özel kurum tarafından yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Putin, Ukrayna'daki yolsuzluğun eşi olmadığını vurgulamıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın hiçbir ülkesinde Ukrayna'daki gibi bir yolsuzluk olmadığını, orada her şeyin bir fiyatı olduğunu söylemişti.
Yüksek Mahkeme ve Anayasa Mahkemesi'ndeki bir oylamanın bile Ukrayna'da bir bedeli olduğunu söyleyen Putin, Ukraynalı meslektaşlarıyla bazı konuları tartıştığında, kendisine doğrudan sorunu şu fiyata çözecekleri yanıtını verdiklerini hatırlatmıştı.
Fransız Le Point dergisine verdiği demecinde Ukrayna'da yolsuzluğun yüksel düzeylerden olduğunu vurgulayan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bu gerçeklik karşısında AB'nin Kiev'i üyeliğe kabul edemeyeceğinin altını çizmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2023
DÜNYA
Rusya Devlet Başkanı Putin: Batı Ukrayna'daki yolsuzlukla mücadelede başarılı olamayacak
3 Kasım 2023, 16:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала