https://sputniknews.com.tr/20240109/rus-hava-savunmasi-ukrayna-ordusunun-yeni-iha-saldirisi-engelledi-1079473725.html
Rus hava savunması, Ukrayna ordusunun yeni İHA saldırısı engelledi
Rus hava savunması, Ukrayna ordusunun yeni İHA saldırısı engelledi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun 4 adet uçak tipi insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemleri tarafından Kursk ve Orlov bölgelerinde... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T17:00+0300
2024-01-09T17:00+0300
2024-01-09T17:00+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
hava savunma sistemi
insansız hava aracı (iha)
ukrayna
ukrayna ordusu
kursk
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın Telegram paylaşımında, “Bugün saat 15.30 (TSİ) sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA’larla yeni terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesi kullanıldı.Açıklamada, “Hava savunma görev araçları, Kursk ve Orlov bölgelerinde bir Ukrayna İHA’sını yok etti, bir tanesini de ele geçirdi” dendi.Kursk Valisi: Toplamda bugün 4 İHA vurulduKursk Valisi Roman Starovoyt, bölgede bugün toplamda 4 İHA’nın vurulduğunu açıkladı.Starovoyt, son Telegram paylaşımında, Kursk Bölgesi’nin Kurçatov ilçesinde bir İHA’nın daha düşürüldüğünü belirterek bugün vurulan İHA sayısının dörde yükseldiğini kaydetti.Orlov Valisi: Toplamda 3 İHA saldırısı gerçekleştiOrlov Valisi Andrey Klıçıkov, bugün üç İHA saldırısının gerçekleştirildiğini açıkladı. İlk iki İHA, Orlov şehrindeki bir yakıt-enerji tesisine isabet etti. Saldırı sonucu çıkan yangın kısa süre içinde söndürüldü. Olayda üç kişi yaralandı. Üçüncü İHA’nın Orlov şehri yakınındaki Malaya Sahanka kasabası yakınında kullanılmayan bir yapıya düştüğü belirtildi. Olayda kimse yaralanmadı.
https://sputniknews.com.tr/20240109/batiya-bagimliligini-kabul-eden-ukrayna-ordusu-gudumlu-ucaksavar-fuzesi-eksikligi-yasiyoruz-1079473289.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma sistemi, insansız hava aracı (iha), ukrayna, ukrayna ordusu, kursk
rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma sistemi, insansız hava aracı (iha), ukrayna, ukrayna ordusu, kursk
Rus hava savunması, Ukrayna ordusunun yeni İHA saldırısı engelledi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun 4 adet uçak tipi insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemleri tarafından Kursk ve Orlov bölgelerinde düşürüldüğünü belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın Telegram paylaşımında, “Bugün saat 15.30 (TSİ) sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA’larla yeni terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, “Hava savunma görev araçları, Kursk ve Orlov bölgelerinde bir Ukrayna İHA’sını yok etti, bir tanesini de ele geçirdi” dendi.
Kursk Valisi: Toplamda bugün 4 İHA vuruldu
Kursk Valisi Roman Starovoyt, bölgede bugün toplamda 4 İHA’nın vurulduğunu açıkladı.
Starovoyt, son Telegram paylaşımında, Kursk Bölgesi’nin
Kurçatov ilçesinde bir İHA’nın daha düşürüldüğünü belirterek bugün vurulan İHA sayısının dörde yükseldiğini kaydetti.
Orlov Valisi: Toplamda 3 İHA saldırısı gerçekleşti
Orlov Valisi Andrey Klıçıkov, bugün üç İHA saldırısının gerçekleştirildiğini açıkladı. İlk iki İHA, Orlov şehrindeki bir yakıt-enerji tesisine isabet etti.
Saldırı sonucu çıkan yangın kısa süre içinde söndürüldü. Olayda üç kişi yaralandı.
Üçüncü İHA’nın Orlov şehri yakınındaki Malaya Sahanka kasabası yakınında kullanılmayan bir yapıya düştüğü belirtildi. Olayda kimse yaralanmadı.