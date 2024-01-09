https://sputniknews.com.tr/20240109/rus-hava-savunmasi-ukrayna-ordusunun-yeni-iha-saldirisi-engelledi-1079473725.html

Rus hava savunması, Ukrayna ordusunun yeni İHA saldırısı engelledi

Rus hava savunması, Ukrayna ordusunun yeni İHA saldırısı engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun 4 adet uçak tipi insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemleri tarafından Kursk ve Orlov bölgelerinde... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T17:00+0300

2024-01-09T17:00+0300

2024-01-09T17:00+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

hava savunma sistemi

insansız hava aracı (iha)

ukrayna

ukrayna ordusu

kursk

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın Telegram paylaşımında, “Bugün saat 15.30 (TSİ) sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA’larla yeni terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesi kullanıldı.Açıklamada, “Hava savunma görev araçları, Kursk ve Orlov bölgelerinde bir Ukrayna İHA’sını yok etti, bir tanesini de ele geçirdi” dendi.Kursk Valisi: Toplamda bugün 4 İHA vurulduKursk Valisi Roman Starovoyt, bölgede bugün toplamda 4 İHA’nın vurulduğunu açıkladı.Starovoyt, son Telegram paylaşımında, Kursk Bölgesi’nin Kurçatov ilçesinde bir İHA’nın daha düşürüldüğünü belirterek bugün vurulan İHA sayısının dörde yükseldiğini kaydetti.Orlov Valisi: Toplamda 3 İHA saldırısı gerçekleştiOrlov Valisi Andrey Klıçıkov, bugün üç İHA saldırısının gerçekleştirildiğini açıkladı. İlk iki İHA, Orlov şehrindeki bir yakıt-enerji tesisine isabet etti. Saldırı sonucu çıkan yangın kısa süre içinde söndürüldü. Olayda üç kişi yaralandı. Üçüncü İHA’nın Orlov şehri yakınındaki Malaya Sahanka kasabası yakınında kullanılmayan bir yapıya düştüğü belirtildi. Olayda kimse yaralanmadı.

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rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma sistemi, insansız hava aracı (iha), ukrayna, ukrayna ordusu, kursk