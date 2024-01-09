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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240109/batiya-bagimliligini-kabul-eden-ukrayna-ordusu-gudumlu-ucaksavar-fuzesi-eksikligi-yasiyoruz-1079473289.html
Batı'ya bağımlılığını kabul eden Ukrayna ordusu: Güdümlü uçaksavar füzesi eksikliği yaşıyoruz
Batı'ya bağımlılığını kabul eden Ukrayna ordusu: Güdümlü uçaksavar füzesi eksikliği yaşıyoruz
Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy İgnat, orduda güdümlü uçaksavar füzesi eksikliği yaşandığını ve bu alanda tamamen Batı'ya bağımlı olduklarını söyledi. 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T16:35+0300
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ukrayna krizi
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ukrayna krizi
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Basın toplantısında konuşan İgnat, "Ülkemize giderek daha fazla Batılı teçhizat geliyor ve dolayısıyla bunlar için hem bakım, onarım, yenileme, ikmal hem de uygun mühimmat gerekiyor. Bugün, uçaksavar sistemlerine yönelik Sovyet mühimmatlarını bile bu tür sistemlerin kullanımda olduğu ülkelerden alıyoruz. Teslimat, giderlere uygun olarak gerçekleşiyor" dedi.Ukrayna'yı destekleyen ülkelerin Kiev'in ihtiyaç duyduğu silah üretimini artırdığını öne süren İgnat, "Özellikle Almanya, hem hava savunma sistemlerinin hem de onlara yönelik füzelerin üretimini halihazırda önemli ölçüde artırdı. Uçaksavar güdümlü füze sıkıntısı var, bunu kimse saklamıyor. Ortaklarımızın hava savunma sistemlerimizin durumu hakkında bilgi sahibi olduklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.İgnat, hem Batılı hem de Sovyet mühimmatlarında bir eksiklik yaşandığını kaydederek S-300 ve Buk-M1 sistemlerinin füzelerini örnek olarak gösterdi.2014'ten bu yana Ukrayna askeri destek sağlayan ABD ve Avrupa ülkelerinde uzun süredir mühimmat eksikliği yaşanıyor.NATO Askeri Komite Başkanı Rob Bauer, CNN'e verdiği demeçte Batılı ülkelerde Ukrayna'ya sevk edilebilecek mühimmatın neredeyse hiç kalmadığını belirterek Avrupa'daki depoların yakında tamamen boşalacağını vurgulamıştı.Moskova, Batı'nın silah sevkiyatlarına tepkiliRusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son olarak eylül ortasında düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240109/hangi-ulkeler-ukraynaya-askeri-yardim-gonderiyor-1079471179.html
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Batı'ya bağımlılığını kabul eden Ukrayna ordusu: Güdümlü uçaksavar füzesi eksikliği yaşıyoruz

16:35 09.01.2024
© AA / Yevhen TitovABD NATO Top mermisi mühimmat
ABD NATO Top mermisi mühimmat - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
© AA / Yevhen Titov
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Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy İgnat, orduda güdümlü uçaksavar füzesi eksikliği yaşandığını ve bu alanda tamamen Batı'ya bağımlı olduklarını söyledi.
Basın toplantısında konuşan İgnat, "Ülkemize giderek daha fazla Batılı teçhizat geliyor ve dolayısıyla bunlar için hem bakım, onarım, yenileme, ikmal hem de uygun mühimmat gerekiyor. Bugün, uçaksavar sistemlerine yönelik Sovyet mühimmatlarını bile bu tür sistemlerin kullanımda olduğu ülkelerden alıyoruz. Teslimat, giderlere uygun olarak gerçekleşiyor" dedi.
Ukrayna'yı destekleyen ülkelerin Kiev'in ihtiyaç duyduğu silah üretimini artırdığını öne süren İgnat, "Özellikle Almanya, hem hava savunma sistemlerinin hem de onlara yönelik füzelerin üretimini halihazırda önemli ölçüde artırdı. Uçaksavar güdümlü füze sıkıntısı var, bunu kimse saklamıyor. Ortaklarımızın hava savunma sistemlerimizin durumu hakkında bilgi sahibi olduklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
İgnat, hem Batılı hem de Sovyet mühimmatlarında bir eksiklik yaşandığını kaydederek S-300 ve Buk-M1 sistemlerinin füzelerini örnek olarak gösterdi.
2014'ten bu yana Ukrayna askeri destek sağlayan ABD ve Avrupa ülkelerinde uzun süredir mühimmat eksikliği yaşanıyor.
NATO Askeri Komite Başkanı Rob Bauer, CNN'e verdiği demeçte Batılı ülkelerde Ukrayna'ya sevk edilebilecek mühimmatın neredeyse hiç kalmadığını belirterek Avrupa'daki depoların yakında tamamen boşalacağını vurgulamıştı.

Moskova, Batı'nın silah sevkiyatlarına tepkili

Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son olarak eylül ortasında düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.
Hangi ülkeler Ukrayna'ya askeri yardım gönderiyor? - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
MULTİMEDYA
Hangi ülkeler Ukrayna'ya askeri yardım gönderiyor?
16:05
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