https://sputniknews.com.tr/20240109/hangi-ulkeler-ukraynaya-askeri-yardim-gonderiyor-1079471179.html

Hangi ülkeler Ukrayna'ya askeri yardım gönderiyor?

Hangi ülkeler Ukrayna'ya askeri yardım gönderiyor?

Almanya'nın önde gelen ekonomi enstitülerinden Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), Ocak 2022'den Ekim 2023'e kadar Ukrayna'ya en çok askeri yardım sunan ülke... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T16:05+0300

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multimedya

infografik

rusya

ukrayna

kiel dünya ekonomisi enstitüsü

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Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) verilerine göre, Ukrayna'ya en çok askeri yardım sağlayan ülkelerin başında açık ara farkla ABD bulunuyor.ABD'nin ardından listede ikinci sırada Almanya yer alıyor.Listenin üçüncü sırasında ise İngiltere öne çıkıyor.

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