https://sputniknews.com.tr/20231215/rusya-savunma-bakanligi-kursk-bolgesinde-iki-ukrayna-ihasi-vuruldu-1078511954.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kursk Bölgesi’nde iki Ukrayna İHA’sı vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Kursk Bölgesi’nde iki Ukrayna İHA’sı vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısındaki Kursk Bölgesi’nde Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya ait iki insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü... 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T21:17+0300
2023-12-15T21:17+0300
2023-12-15T21:17+0300
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “15 Aralık 2023 tarihinde, saat 17.30 sularında, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA’larla terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Hava savunma görev araçları, iki insansız hava aracını Kursk Bölgesi üzerinde yok etti” dendi.Vurulan İHA sayısı 6’ya çıktıRusya Savunma Bakanlığı yeni açıklamasında vurulan Ukrayna İHA’sı sayısının 6’ya çıktığını bildirdi.Yeni açıklamada, “Bugün saat 18.40 sularında, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA’larla terör saldırısı gerçekleştirme yönündeki yeni girişimi engellendi. Rus hava savunma görev araçları, Kursk Bölgesi’ndeki dört insansız hava aracını daha yok etti” dendi.
https://sputniknews.com.tr/20231215/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-haftada-ukrayna-ordusunun-mi-8-helikopteri-vuruldu-1078505901.html
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Rusya Savunma Bakanlığı: Kursk Bölgesi’nde iki Ukrayna İHA’sı vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısındaki Kursk Bölgesi’nde Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya ait iki insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “15 Aralık 2023 tarihinde, saat 17.30 sularında, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA’larla terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Hava savunma görev araçları, iki insansız hava aracını Kursk Bölgesi üzerinde yok etti” dendi.
Vurulan İHA sayısı 6’ya çıktı
Rusya Savunma Bakanlığı yeni açıklamasında vurulan Ukrayna İHA’sı sayısının 6’ya çıktığını bildirdi.
Yeni açıklamada, “Bugün saat 18.40 sularında, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA’larla terör saldırısı gerçekleştirme yönündeki yeni girişimi engellendi. Rus hava savunma görev araçları, Kursk Bölgesi’ndeki dört insansız hava aracını daha yok etti” dendi.