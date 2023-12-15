https://sputniknews.com.tr/20231215/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-haftada-ukrayna-ordusunun-mi-8-helikopteri-vuruldu-1078505901.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir haftada Ukrayna ordusunun Mi-8 helikopteri vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir haftada Ukrayna ordusunun Mi-8 helikopteri vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’da devam eden özel askeri harekatı kapsamında son bir hafta içinde Ukrayna ordusunun 97 saldırısını... 15.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-15T18:21+0300

2023-12-15T18:21+0300

2023-12-15T18:21+0300

ukrayna krizi

savunma bakanlığı

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

çatışma

rusya özel operasyon kuvvetleri

leopard

helikopter

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde 9 Aralık - 15 Aralık dönemine ilişkin bilgileri paylaştı. Açıklamada şu bilgiler yer aldı:Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birlikleri ön hattaki konumunu iyileştirerek Ukrayna taarruz gruplarının 27 saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusunun kaybı en az 425 asker, Leopard dahil beş tank, 11 zırhlı savaş aracı, 12 otomobil ve 3 top olarak gerçekleşti.Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu desteğiyle Ukrayna taarruz gruplarının 11 saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusunun son bir hafta bu istikamette verdiği toplam kayıp 1100 asker, dört tank, üç zırhlı savaş aracı, 17 otomobil ve iki top oldu.Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu desteğiyle ön cephenin bazı kısımlarında ilerleme kaydederek Ukrayna taarruz gruplarının 49 saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine ağır saldırılar gerçekleştirdi. Son bir haftada bu istikamette Ukrayna ordusunun 1580 askeri etkisiz hale getirilirken iki tank, 16 zırhlı savaş aracı, 13 otomobil ve 31 top vuruldu.Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu, Ukrayna taarruz gruplarının 2 saldırısını püskürttü. Hava ve topçu desteğiyle Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar gerçekleştirildi. Ukrayna ordusunun kaybı 600’den fazla asker, üç zırhlı savaş aracı, 14 otomobil ve 11 top oldu.Zaporojye istikametinde, aktif savunma gerçekleştiren Rus ordusu Ukraynalıların 8 saldırısını püskürttü. Ayrıca mevzilerine saldırılar düzenlenen Ukrayna ordusunun yaklaşık 335 askeri etkisiz hale getirilirken 19 otomobil ve üç topu yok edildi.Herson istikametinde, Ukrayna ordusunun Dinyeper Nehri’nin sol yakasına sabotaj gruplarını indirme girişimleri engellendi. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırılar gerçekleştirildi. Tüm bu eylemler sonucu Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 290 asker, 18 otomobil, 17 bot ve 9 bot olarak gerçekleşti.Rus savunma birlikleri Ukrayna’ya ait Mi-8 helikopterini düşürdü. Ayrıca 119 insansız hava aracı vuruldu.Bir hafta içerisinden Ukrayna ordusunun 82 askeri teslim oldu veya esir alındı.

https://sputniknews.com.tr/20231215/kremlin-sozcusu-peskov-ukraynadaki-catisma-abdnin-rusyaya-karsi-organize-ettigi-hibrit-bir-savas-1078505459.html

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savunma bakanlığı, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, çatışma, rusya özel operasyon kuvvetleri, leopard, helikopter