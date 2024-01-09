https://sputniknews.com.tr/20240109/meteorolojiden-canakkale-icin-kuvvetli-kar-yagisi-uyarisi-1079447480.html

Meteorolojiden Çanakkale için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Çanakkale için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Çanakkale ve çevresi için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T02:47+0300

2024-01-09T02:47+0300

2024-01-09T02:49+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

çanakkale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/13/1076493332_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_46e5835c8a267dd2f81a9deaf8d87e77.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Çanakkale merkez ve doğu ilçelerinde görülecek olan yağışların, Salı günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışına (5-20 santimetre) dönüşmesi bekleniyor.Vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

https://sputniknews.com.tr/20240106/meteoroloji-15-bolge-mudurlugunden-kar-yagisi-uyarisi-1079370823.html

türkiye

çanakkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, çanakkale