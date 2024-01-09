https://sputniknews.com.tr/20240109/meteorolojiden-canakkale-icin-kuvvetli-kar-yagisi-uyarisi-1079447480.html
Meteorolojiden Çanakkale için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Meteorolojiden Çanakkale için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Çanakkale ve çevresi için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T02:47+0300
2024-01-09T02:47+0300
2024-01-09T02:49+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
çanakkale
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Çanakkale merkez ve doğu ilçelerinde görülecek olan yağışların, Salı günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışına (5-20 santimetre) dönüşmesi bekleniyor.Vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
https://sputniknews.com.tr/20240106/meteoroloji-15-bolge-mudurlugunden-kar-yagisi-uyarisi-1079370823.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, çanakkale
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, çanakkale
Meteorolojiden Çanakkale için kuvvetli kar yağışı uyarısı
02:47 09.01.2024 (güncellendi: 02:49 09.01.2024)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Çanakkale ve çevresi için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Çanakkale merkez ve doğu ilçelerinde görülecek olan yağışların, Salı günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışına (5-20 santimetre) dönüşmesi bekleniyor.
Vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.