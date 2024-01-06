https://sputniknews.com.tr/20240106/meteoroloji-15-bolge-mudurlugunden-kar-yagisi-uyarisi-1079370823.html
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nden kar yağışı uyarısı
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nden kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Diyarbakır 15. Bölge Müdürlüğü, bölge için soğuk hava ve kar yağışı uyarısında bulundu. 06.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-06T00:19+0300
2024-01-06T00:19+0300
2024-01-06T00:19+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
diyarbakır
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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü tahmin verilerine göre, bölgenin 7 Ocak’tan itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. 10 Ocak’tan itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte yağışların yağmur, yer yer karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasına dikkat çekildi.
https://sputniknews.com.tr/20240105/kaymakamliklardan-uyari-kar-tatili-verecek-yerler-belli-oldu-1079342718.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, diyarbakır
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, diyarbakır
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nden kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Diyarbakır 15. Bölge Müdürlüğü, bölge için soğuk hava ve kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü tahmin verilerine göre, bölgenin 7 Ocak’tan itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.
10 Ocak’tan itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte yağışların yağmur, yer yer karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Soğuk ve yağışlı havanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasına dikkat çekildi.