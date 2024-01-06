https://sputniknews.com.tr/20240106/meteoroloji-15-bolge-mudurlugunden-kar-yagisi-uyarisi-1079370823.html

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Diyarbakır 15. Bölge Müdürlüğü, bölge için soğuk hava ve kar yağışı uyarısında bulundu. 06.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-06T00:19+0300

2024-01-06T00:19+0300

2024-01-06T00:19+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

diyarbakır

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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü tahmin verilerine göre, bölgenin 7 Ocak’tan itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. 10 Ocak’tan itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte yağışların yağmur, yer yer karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasına dikkat çekildi.

https://sputniknews.com.tr/20240105/kaymakamliklardan-uyari-kar-tatili-verecek-yerler-belli-oldu-1079342718.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, diyarbakır