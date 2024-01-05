https://sputniknews.com.tr/20240105/kaymakamliklardan-uyari-kar-tatili-verecek-yerler-belli-oldu-1079342718.html
Kaymakamlıklardan uyarı: Kar tatili verecek yerler belli oldu
Kaymakamlıklardan uyarı: Kar tatili verecek yerler belli oldu
Kar yağışının artması nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Van'ın Muradiye ve Saray ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T07:00+0300
2024-01-05T07:00+0300
2024-01-05T07:00+0300
türkiye
kar tatili
okul
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Muradiye ve Saray Kaymakamlıkları tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Yaşanan yoğun kar yağışı sebebi ile ilçe genelinde tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim, okul ve kurumlarımızda 5 Ocak 2024 Cuma günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir" denildi.
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kar tatili, okullar tatil mi, kar tatili ne zaman, kar tatili istanbul, okullar tatil edilir mi, okullar tatil mi
kar tatili, okullar tatil mi, kar tatili ne zaman, kar tatili istanbul, okullar tatil edilir mi, okullar tatil mi
Kaymakamlıklardan uyarı: Kar tatili verecek yerler belli oldu
Kar yağışının artması nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Van'ın Muradiye ve Saray ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Muradiye ve Saray Kaymakamlıkları tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Yaşanan yoğun kar yağışı sebebi ile ilçe genelinde tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim, okul ve kurumlarımızda 5 Ocak 2024 Cuma günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir" denildi.