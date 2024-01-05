https://sputniknews.com.tr/20240105/kaymakamliklardan-uyari-kar-tatili-verecek-yerler-belli-oldu-1079342718.html

Kaymakamlıklardan uyarı: Kar tatili verecek yerler belli oldu

Kaymakamlıklardan uyarı: Kar tatili verecek yerler belli oldu

Kar yağışının artması nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Van'ın Muradiye ve Saray ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. 05.01.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

kar tatili

okul

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Muradiye ve Saray Kaymakamlıkları tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Yaşanan yoğun kar yağışı sebebi ile ilçe genelinde tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim, okul ve kurumlarımızda 5 Ocak 2024 Cuma günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir" denildi.

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