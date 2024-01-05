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SON DAKİKA | Kars'ta yolcu otobüsleri çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
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https://sputniknews.com.tr/20240105/kaymakamliklardan-uyari-kar-tatili-verecek-yerler-belli-oldu-1079342718.html
Kaymakamlıklardan uyarı: Kar tatili verecek yerler belli oldu
Kaymakamlıklardan uyarı: Kar tatili verecek yerler belli oldu
Kar yağışının artması nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Van'ın Muradiye ve Saray ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. 05.01.2024, Sputnik Türkiye
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Muradiye ve Saray Kaymakamlıkları tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Yaşanan yoğun kar yağışı sebebi ile ilçe genelinde tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim, okul ve kurumlarımızda 5 Ocak 2024 Cuma günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20240105/fatih-portakal-canli-yayinda-ak-partinin-istanbul-ankara-ve-izmir-adaylari-icin-isim-verdi-1079342524.html
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kar tatili, okullar tatil mi, kar tatili ne zaman, kar tatili istanbul, okullar tatil edilir mi, okullar tatil mi
kar tatili, okullar tatil mi, kar tatili ne zaman, kar tatili istanbul, okullar tatil edilir mi, okullar tatil mi

Kaymakamlıklardan uyarı: Kar tatili verecek yerler belli oldu

07:00 05.01.2024
© AA12 ilde eğitime kar engeli
12 ilde eğitime kar engeli - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
© AA
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Kar yağışının artması nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Van'ın Muradiye ve Saray ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Muradiye ve Saray Kaymakamlıkları tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Yaşanan yoğun kar yağışı sebebi ile ilçe genelinde tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim, okul ve kurumlarımızda 5 Ocak 2024 Cuma günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir" denildi.
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