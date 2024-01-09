https://sputniknews.com.tr/20240109/fransanin-yeni-basbakani-34-yasindaki-gabriel-attal-oldu-rusya-ile-iliskilerimiz-surmeli-1079470138.html
Fransa'nın yeni başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu: 'Rusya ile ilişkilerimiz sürmeli'
Fransa'nın yeni başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu: 'Rusya ile ilişkilerimiz sürmeli'
Fransız basını ülkenin yeni başbakanının Gabriel Attal olduğunu duyurdu. 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T15:38+0300
2024-01-09T15:38+0300
2024-01-09T15:38+0300
dünya
fransa
başbakan
gabriel attal
rusya
istifa
emmanuel macron
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Fransa'da Mayıs 2022'den bu yana görev yapan 62 yaşındaki Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un dün istifa etmesinin ardından yeni başbakan belli oldu. Fransız basını, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 34 yaşındaki Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ı yeni başbakan olarak atadığını duyurdu.Fransa hükümetinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Macron'un yakın müttefiki olarak bilinen Gabriel Attal, Covid-19 salgını sırasında hükümet sözcüsü olarak görev yapmıştı.Macron ve Borne liderliğindeki hükümet, Macron'un 2022'de yeniden seçilmesinden kısa bir süre sonra mecliste mutlak çoğunluğu kaybetmiş ve yasaları geçirme konusunda zorlanmıştı. Macron'un geçtiğimiz yıl aralık ayında yeni bir siyasi girişim sözü vermesinden bu yana hükümette değişiklik yapılacağı konusunda söylentiler artmıştı.'Fransa ve Rusya, diyalogu her ihtimale karşı sürdürmeye devam etmelidir'Cuma günü France Info radyosuna yaptığı açıklamada Attal, "Her halükarda Fransa, Rusya ile diyalog yolunu açmak ve iki ülke arasındaki ilişkileri sürdürmek niyetindedir. Rusya bizim komşumuzdur ve öyle kalacaktır. Rusya ile ilişkiler her halükarda sürdürülecektir" demişti.
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fransa, başbakan, gabriel attal, rusya, istifa, emmanuel macron
fransa, başbakan, gabriel attal, rusya, istifa, emmanuel macron
Fransa'nın yeni başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu: 'Rusya ile ilişkilerimiz sürmeli'
Fransız basını ülkenin yeni başbakanının Gabriel Attal olduğunu duyurdu.
Fransa'da Mayıs 2022'den bu yana görev yapan 62 yaşındaki Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un dün istifa etmesinin ardından yeni başbakan belli oldu. Fransız basını, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 34 yaşındaki Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ı yeni başbakan olarak atadığını duyurdu.
Fransa hükümetinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Macron'un yakın müttefiki olarak bilinen Gabriel Attal, Covid-19 salgını sırasında hükümet sözcüsü olarak görev yapmıştı.
Macron ve Borne liderliğindeki hükümet, Macron'un 2022'de yeniden seçilmesinden kısa bir süre sonra mecliste mutlak çoğunluğu kaybetmiş ve yasaları geçirme konusunda zorlanmıştı. Macron'un geçtiğimiz yıl aralık ayında yeni bir siyasi girişim sözü vermesinden bu yana hükümette değişiklik yapılacağı konusunda söylentiler artmıştı.
'Fransa ve Rusya, diyalogu her ihtimale karşı sürdürmeye devam etmelidir'
Cuma günü France Info radyosuna yaptığı açıklamada Attal, "Her halükarda Fransa, Rusya ile diyalog yolunu açmak ve iki ülke arasındaki ilişkileri sürdürmek niyetindedir. Rusya bizim komşumuzdur ve öyle kalacaktır. Rusya ile ilişkiler her halükarda sürdürülecektir" demişti.