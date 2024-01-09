https://sputniknews.com.tr/20240109/hyundai-rusyadaki-uretimine-yeniden-basliyor-1079468093.html
Rusya'daki Hyundai fabrikası, üretimine yeniden başlıyor
Rusya'daki Hyundai fabrikası, üretimine yeniden başlıyor
Ukrayna'daki krizle bağlantılı uluslararası yaptırımlar nedeniyle bileşen tedarikinde yaşanan zorlukları bahane ederek Mart 2022’de Rusya'daki faaliyetlerini... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T14:52+0300
2024-01-09T14:52+0300
2024-01-09T14:57+0300
dünya
rusya
güney kore
yaptırım
ekonomik yaptırım
hyundai
otomobil
fabrika
st. petersburg
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Hyundai fabrikası basın servisi tarafından Sputnik’e yapılan açıklamada, 9 Ocak'tan itibaren üretim, ekipman bakımı ve personel eğitiminin yeniden başladığı duyurulurken, “Bekleme süresinden çıktık. Personel eğitimi ve ekipman bakımıyla birlikte faaliyetlerimize geri döndük” ifadelerine yer verdi.Hyundai Motor açıklamasında, Ukrayna'daki krizle bağlantılı uluslararası yaptırımlar nedeniyle bileşen tedarikinde yaşanan zorlukların, fabrikanın montaj hatlarının Mart 2022'den bu yana durdurulmasına yol açtığı hatırlatılırken, Aralık 2023'te Hyundai Motor'un yönetim kurulunun Rusya'daki fabrikasını Art Finance adlı Rus şirketine satma planını onayladığı bildirildi.Güney Koreli Yonhap ajansına göre, otomobil devinin Rusya’daki varlıklarının iki yıl içinde geri satın alma opsiyonu ile 10 bin rubleye (yaklaşık 111 dolar) sembolik satışını gerçekleştireceği öngörülüyor.Rusya Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Sputnik’e yaptığı açıklamasında, yabancı yatırımların kontrolünden sorumlu hükümet komisyonunun alt komitesinin, St Petersburg'daki Hyundai fabrikasının Art-Finance'a satışına ilişkin anlaşmayı onayladığını belirtirken, anlaşmanın parametrelerinin kesinleştirilmekte olduğunu eklemişti.Manturov, ayrıca St Petersburg'daki Hyundai fabrikasının yeni sahibinin, bu tesiste otomobil üretimini mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatma olasılığı üzerinde endüstriyel ortaklarla halihazırda çalıştığını vurgulamıştı.Hyundai Motor Company şirketi, Eylül 2010'da St. Petersburg'da fabrika açarak üretime başlamıştı.Üretim tesisleri yıllık 200 bin adetten fazla kapasiteyle çalışırken, fabrikada Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line ve Hyundai Creta crossover üretimi gerçekleştiriliyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230926/rusyadaki-eski-volvo-fabrikasi-yeniden-faaliyete-geciyor-1075785025.html
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rusya, güney kore, yaptırım, ekonomik yaptırım, hyundai, otomobil, fabrika, st. petersburg
rusya, güney kore, yaptırım, ekonomik yaptırım, hyundai, otomobil, fabrika, st. petersburg
Rusya'daki Hyundai fabrikası, üretimine yeniden başlıyor
14:52 09.01.2024 (güncellendi: 14:57 09.01.2024)
Ukrayna'daki krizle bağlantılı uluslararası yaptırımlar nedeniyle bileşen tedarikinde yaşanan zorlukları bahane ederek Mart 2022’de Rusya'daki faaliyetlerini durduran Güney Koreli dev otomobil üreticisi Hyundai, St.Petersburg'daki fabrikasında iki yıllık aradan sonra yeniden üretime başlıyor.
Hyundai fabrikası basın servisi tarafından Sputnik’e yapılan açıklamada, 9 Ocak'tan itibaren üretim, ekipman bakımı ve personel eğitiminin yeniden başladığı duyurulurken, “Bekleme süresinden çıktık. Personel eğitimi ve ekipman bakımıyla birlikte faaliyetlerimize geri döndük” ifadelerine yer verdi.
Hyundai Motor açıklamasında, Ukrayna'daki krizle bağlantılı uluslararası yaptırımlar nedeniyle bileşen tedarikinde yaşanan zorlukların, fabrikanın montaj hatlarının Mart 2022'den bu yana durdurulmasına yol açtığı hatırlatılırken, Aralık 2023'te Hyundai Motor'un yönetim kurulunun Rusya'daki fabrikasını Art Finance adlı Rus şirketine satma planını onayladığı bildirildi.
Güney Koreli Yonhap ajansına göre, otomobil devinin Rusya’daki varlıklarının iki yıl içinde geri satın alma opsiyonu ile 10 bin rubleye (yaklaşık 111 dolar) sembolik satışını gerçekleştireceği öngörülüyor.
Rusya Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov
, Sputnik’e yaptığı açıklamasında, yabancı yatırımların kontrolünden sorumlu hükümet komisyonunun alt komitesinin, St Petersburg'daki Hyundai fabrikasının Art-Finance'a satışına ilişkin anlaşmayı onayladığını belirtirken, anlaşmanın parametrelerinin kesinleştirilmekte olduğunu eklemişti.
Manturov, ayrıca St Petersburg'daki Hyundai fabrikasının yeni sahibinin, bu tesiste otomobil üretimini mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatma olasılığı üzerinde endüstriyel ortaklarla halihazırda çalıştığını vurgulamıştı.
Hyundai Motor Company şirketi, Eylül 2010'da St. Petersburg'da fabrika açarak üretime başlamıştı.
Üretim tesisleri yıllık 200 bin adetten fazla kapasiteyle çalışırken, fabrikada Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line ve Hyundai Creta crossover üretimi gerçekleştiriliyordu.