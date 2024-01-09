https://sputniknews.com.tr/20240109/diplomatik-kaynak-turkiye-istanbul-baris-gorusmelerinin-yeniden-baslamasini-teklif-edecek-1079450498.html

Diplomatik kaynak: Türkiye, İstanbul'daki barış görüşmelerinin yeniden başlamasını teklif edecek

Diplomatik kaynak: Türkiye, İstanbul'daki barış görüşmelerinin yeniden başlamasını teklif edecek

Başkent Ankara’da, Türkiye’nin 2024 yılı dış politika hedeflerini Sputnik’e değerlendiren diplomatik kaynak, Türkiye'nin bu yıl Rusya ve Ukrayna arasında... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T09:01+0300

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Ukrayna'daki çatışmayı çözmek adına yürütülen arabuluculuk çabalarının Ankara'nın 2024'teki dış politika hedefleri arasında yer aldığına vurgu yapan diplomat, Türkiye’nin taraflara İstanbul müzakere sürecini yeniden başlatmayı teklif edeceğine değindiği demecini şu şekilde sürdürdü:Moskova, daha önce defalarca müzakerelere hazır olduğunu belirtmiş, ancak Kiev’in müzakereleri yasaklayan yasa çıkararak bunu engellediğine vurgu yapmıştı.Batı, Moskova'nın hazır olduğunu gösterdiği müzakereler için Rusya'ya çağrıda bulunurken, öte yandan Kiev'in diyaloğa girmeyi sürekli reddetmesini de kasten görmezden gelmesi dikkatlerden kaçmıyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı açıklamada İstanbul görüşmelerinde Ukrayna’yı askerden arındırma ve tarafsızlık konusunda anlaşmaya varıldığını, ancak daha sonra Kiev tarafının bu anlaşmadan çekildiğini belirtmişti.Putin daha sonra yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın gerçekten bir müzakere süreci istiyorsa, tiyatro oyunlarına gerek olmadığının altını çizerken, Rusya ile müzakereleri yasaklayan kararnamenin iptal edilmesi gerektiğini ifade etti.Rusya’nın hiçbir zaman Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesine karşı olmadığına değinen Rus lider, gerilimin Rusya'nın güvenlik garantilerine riayet edilerek çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki durumun şu anda barışçıl hale gelmesi için hiçbir ön koşul olmadığına değinirken, Rusya için mutlak önceliğin özel operasyonun hedeflerine ulaşmak olduğunu ve şu anda bunun sadece askeri yollarla mümkün olduğunu belirtti.Kremlin'e göre Ukrayna’daki fiili durumun ve yeni gerçeklerin dikkate alınması durumunda barışçıl bir rotaya girebileceği sinyalini verilirken, Peskov, Moskova'nın barış için gerekli koşullara ilişkin tüm taleplerin Kiev ve Batı ülkeleri tarafından iyi bilindiğinin altını çiziyor.

https://sputniknews.com.tr/20231231/cozum-arayislari-dayanisma-ve-ortakliklar-2023-takviminde-rus-turk-iliskileri---1078658395.html

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türkiye, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, ankara, moskova, kiev, türkiye dışişleri bakanlığı