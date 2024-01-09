https://sputniknews.com.tr/20240109/diplomatik-kaynak-turkiye-istanbul-baris-gorusmelerinin-yeniden-baslamasini-teklif-edecek-1079450498.html
Diplomatik kaynak: Türkiye, İstanbul'daki barış görüşmelerinin yeniden başlamasını teklif edecek
Diplomatik kaynak: Türkiye, İstanbul'daki barış görüşmelerinin yeniden başlamasını teklif edecek
Başkent Ankara’da, Türkiye’nin 2024 yılı dış politika hedeflerini Sputnik’e değerlendiren diplomatik kaynak, Türkiye'nin bu yıl Rusya ve Ukrayna arasında... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
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Ukrayna'daki çatışmayı çözmek adına yürütülen arabuluculuk çabalarının Ankara'nın 2024'teki dış politika hedefleri arasında yer aldığına vurgu yapan diplomat, Türkiye’nin taraflara İstanbul müzakere sürecini yeniden başlatmayı teklif edeceğine değindiği demecini şu şekilde sürdürdü:Moskova, daha önce defalarca müzakerelere hazır olduğunu belirtmiş, ancak Kiev’in müzakereleri yasaklayan yasa çıkararak bunu engellediğine vurgu yapmıştı.Batı, Moskova'nın hazır olduğunu gösterdiği müzakereler için Rusya'ya çağrıda bulunurken, öte yandan Kiev'in diyaloğa girmeyi sürekli reddetmesini de kasten görmezden gelmesi dikkatlerden kaçmıyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı açıklamada İstanbul görüşmelerinde Ukrayna’yı askerden arındırma ve tarafsızlık konusunda anlaşmaya varıldığını, ancak daha sonra Kiev tarafının bu anlaşmadan çekildiğini belirtmişti.Putin daha sonra yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın gerçekten bir müzakere süreci istiyorsa, tiyatro oyunlarına gerek olmadığının altını çizerken, Rusya ile müzakereleri yasaklayan kararnamenin iptal edilmesi gerektiğini ifade etti.Rusya’nın hiçbir zaman Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesine karşı olmadığına değinen Rus lider, gerilimin Rusya'nın güvenlik garantilerine riayet edilerek çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki durumun şu anda barışçıl hale gelmesi için hiçbir ön koşul olmadığına değinirken, Rusya için mutlak önceliğin özel operasyonun hedeflerine ulaşmak olduğunu ve şu anda bunun sadece askeri yollarla mümkün olduğunu belirtti.Kremlin'e göre Ukrayna’daki fiili durumun ve yeni gerçeklerin dikkate alınması durumunda barışçıl bir rotaya girebileceği sinyalini verilirken, Peskov, Moskova'nın barış için gerekli koşullara ilişkin tüm taleplerin Kiev ve Batı ülkeleri tarafından iyi bilindiğinin altını çiziyor.
https://sputniknews.com.tr/20231231/cozum-arayislari-dayanisma-ve-ortakliklar-2023-takviminde-rus-turk-iliskileri---1078658395.html
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türkiye, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, ankara, moskova, kiev, türkiye dışişleri bakanlığı
Diplomatik kaynak: Türkiye, İstanbul'daki barış görüşmelerinin yeniden başlamasını teklif edecek
09:01 09.01.2024 (güncellendi: 09:08 09.01.2024)
Başkent Ankara’da, Türkiye’nin 2024 yılı dış politika hedeflerini Sputnik’e değerlendiren diplomatik kaynak, Türkiye'nin bu yıl Rusya ve Ukrayna arasında barışı öngören İstanbul müzakere sürecini yeniden başlatmayı teklif edeceğini söyledi.
Ukrayna'daki çatışmayı çözmek adına yürütülen arabuluculuk çabalarının Ankara'nın 2024'teki dış politika hedefleri arasında yer aldığına vurgu yapan diplomat, Türkiye’nin taraflara İstanbul müzakere sürecini yeniden başlatmayı teklif edeceğine değindiği demecini şu şekilde sürdürdü:
“Ukrayna'daki ihtilafın çözümü Türkiye'nin dış politikasında bir önceliktir. Sayın Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan), İstanbul barış görüşmelerinin yeniden başlaması, Rusya ve Ukrayna liderlerinin bir araya gelmesi için Türkiye'nin her türlü arabuluculuğu yapmaya hazır olduğunu defalarca ifade etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı son telefon görüşmesinde de Ankara'nın hazır olduğunu yinelenmiştir. Bu sinyaller taraflara yılbaşında da verilecektir.”
Moskova, daha önce defalarca müzakerelere hazır olduğunu belirtmiş, ancak Kiev’in müzakereleri yasaklayan yasa çıkararak bunu engellediğine vurgu yapmıştı.
Batı, Moskova'nın hazır olduğunu gösterdiği müzakereler için Rusya'ya çağrıda bulunurken, öte yandan Kiev'in diyaloğa girmeyi sürekli reddetmesini de kasten görmezden gelmesi dikkatlerden kaçmıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
daha önce yaptığı açıklamada İstanbul görüşmelerinde Ukrayna’yı askerden arındırma ve tarafsızlık konusunda anlaşmaya varıldığını, ancak daha sonra Kiev tarafının bu anlaşmadan çekildiğini belirtmişti.
Putin daha sonra yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın gerçekten bir müzakere süreci istiyorsa, tiyatro oyunlarına gerek olmadığının altını çizerken, Rusya ile müzakereleri yasaklayan kararnamenin iptal edilmesi gerektiğini ifade etti.
Rusya’nın hiçbir zaman Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesine karşı olmadığına
değinen Rus lider, gerilimin Rusya'nın güvenlik garantilerine riayet edilerek çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki durumun şu anda barışçıl hale gelmesi için hiçbir ön koşul olmadığına değinirken, Rusya için mutlak önceliğin özel operasyonun hedeflerine ulaşmak olduğunu ve şu anda bunun sadece askeri yollarla mümkün olduğunu belirtti.
Kremlin'e göre Ukrayna’daki fiili durumun ve yeni gerçeklerin dikkate alınması durumunda barışçıl bir rotaya girebileceği sinyalini verilirken, Peskov, Moskova'nın barış için gerekli koşullara ilişkin tüm taleplerin Kiev ve Batı ülkeleri tarafından iyi bilindiğinin altını çiziyor.