İran Merkez Bankası: Rus bankalarıyla işlemlerde artık SWIFT'e ihtiyacımız yok
© Atta Kenareİran - para
© Atta Kenare
Abone ol
İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mohsen Karimi, Rusya ve İran bankalarının finansal işlem sistemlerini birbirine bağladığını ve bu nedenle artık SWIFT'e gerek kalmadan doğrudan işlem yapabildiklerini söyledi.
İran basınına demeç veren Karimi, "İki ülkenin finansal mesaj iletim sistemlerini birbirine bağladık. Bu, iki ülke bankalarının artık birbirleriyle iletişim kurmak için İsviçre'ye ihtiyaç duymadığı ve her iki ülkenin ticari bankalarının birbirleriyle aracılık ilişkileri kurabileceği anlamına geliyor" dedi.
İki ülke ihracatçılarının ulusal para birimlerinde işlem yapabileceğini de kaydeden Karimi, İranlı bir ihracatçının Rus bankasında riyal hesabı açıp bu hesaba İran'daki Rus bankalarından para alabileceğini belirtti.
İran Ulusal Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Ayvazlı, bir gün önce yaptığı açıklamada, Rusya ve İran ulusal varlık fonlarının petrol ve gaz, petrokimya, ilaç gibi alanlarda çeşitli projeleri hayata geçirmek üzere ortak yatırım komiteleri oluşturmayı planladıklarını söylemişti.
İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Farzin de, Aralık ayının sonundaki açıklamasında, İran ile Rusya arasında ruble ve riyal ile ticaret yapılmasına olanak sağlayacak bir para birimi anlaşmasının 2024 yılının ilk çeyreğinde imzalanacağını ifade etmişti.
İki ülke ihracatçılarının ulusal para birimlerinde işlem yapabileceğini de kaydeden Karimi, İranlı bir ihracatçının Rus bankasında riyal hesabı açıp bu hesaba İran'daki Rus bankalarından para alabileceğini belirtti.
İran Ulusal Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Ayvazlı, bir gün önce yaptığı açıklamada, Rusya ve İran ulusal varlık fonlarının petrol ve gaz, petrokimya, ilaç gibi alanlarda çeşitli projeleri hayata geçirmek üzere ortak yatırım komiteleri oluşturmayı planladıklarını söylemişti.
İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Farzin de, Aralık ayının sonundaki açıklamasında, İran ile Rusya arasında ruble ve riyal ile ticaret yapılmasına olanak sağlayacak bir para birimi anlaşmasının 2024 yılının ilk çeyreğinde imzalanacağını ifade etmişti.