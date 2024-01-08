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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240108/turkiyeye-bakariz-denmisti-almanya-suudi-arabistana-eurofighter-satisina-yesil-isik-verdi-1079420579.html
Türkiye'ye 'bakarız' denmişti: Almanya, Suudi Arabistan'a Eurofighter satışına yeşil ışık verdi
Türkiye'ye 'bakarız' denmişti: Almanya, Suudi Arabistan'a Eurofighter satışına yeşil ışık verdi
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Orta Doğu temasları çerçevesinde geldiği İsrail'de yaptığı açıklamada, Almanya'nın Eurofighter uçaklarının Suudi... 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T11:17+0300
2024-01-08T11:17+0300
israil- filistin çatışması
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eurofighter
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, dün akşam saatlerinde İsrail'e geldi. İsrail ile Hamas çatışmalarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana 4'üncü kez İsrail’i ziyaret eden Baerbock, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Dışişleri Bakanı Israel Katz ile görüşecek.İkili görüşmeler öncesi Tel Aviv'de gazetecilere konuşan Baerbock, Almanya'nın Eurofighter uçaklarının Suudi Arabistan’a satışını artık engellemeyeceğini söyledi. Baerbock, "Suudi Arabistan, İsrail’in güvenliğine önemli bir katkı sağlıyor ve bölgesel çatışma riskini önlemeye yardımcı oluyor" dedi.Suudi Arabistan'ın Husiler tarafından İsrail'e atılan füzeleri durdurduğunu vurgulayan Baerbock, "Bunun için minnettarız" ifadelerini kullandı. Baerbock ayrıca, Suudi Arabistan ile İsrail'in 'normalleşme politikalarından vazgeçmediklerini' belirtti.Almanya, 2018 yılında Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan’a silah satışını durdurmuştu. Eurofighter uçaklarını Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya ortaklaşa üretirken, ülkelerin her biri anlaşmaları veto etme yetkisine sahip.
https://sputniknews.com.tr/20240108/blinken-israilin-filistinlilere-yonelik-gazzeyi-terk-edin-cagrisina-karsi-cikti-1079418990.html
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suudi, suudi arabistan, eurofighter, almanya, israil, husi, annalena baerbock

Türkiye'ye 'bakarız' denmişti: Almanya, Suudi Arabistan'a Eurofighter satışına yeşil ışık verdi

11:17 08.01.2024
© İHADışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2024
© İHA
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Orta Doğu temasları çerçevesinde geldiği İsrail'de yaptığı açıklamada, Almanya'nın Eurofighter uçaklarının Suudi Arabistan'a satışını artık engellemeyeceğini söyledi.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, dün akşam saatlerinde İsrail'e geldi. İsrail ile Hamas çatışmalarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana 4'üncü kez İsrail’i ziyaret eden Baerbock, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Dışişleri Bakanı Israel Katz ile görüşecek.
İkili görüşmeler öncesi Tel Aviv'de gazetecilere konuşan Baerbock, Almanya'nın Eurofighter uçaklarının Suudi Arabistan’a satışını artık engellemeyeceğini söyledi. Baerbock, "Suudi Arabistan, İsrail’in güvenliğine önemli bir katkı sağlıyor ve bölgesel çatışma riskini önlemeye yardımcı oluyor" dedi.
Suudi Arabistan'ın Husiler tarafından İsrail'e atılan füzeleri durdurduğunu vurgulayan Baerbock, "Bunun için minnettarız" ifadelerini kullandı. Baerbock ayrıca, Suudi Arabistan ile İsrail'in 'normalleşme politikalarından vazgeçmediklerini' belirtti.
Almanya, 2018 yılında Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan’a silah satışını durdurmuştu. Eurofighter uçaklarını Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya ortaklaşa üretirken, ülkelerin her biri anlaşmaları veto etme yetkisine sahip.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2024
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