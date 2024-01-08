https://sputniknews.com.tr/20240108/blinken-israilin-filistinlilere-yonelik-gazzeyi-terk-edin-cagrisina-karsi-cikti-1079418990.html

Blinken, İsrail'in Filistinlilere yönelik 'Gazze'yi terk edin' çağrısına karşı çıktı

Blinken, İsrail'in Filistinlilere yönelik 'Gazze'yi terk edin' çağrısına karşı çıktı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistinli sivillerin koşullar uygun hale gelir gelmez evlerine dönebilmesi gerektiğini vurguladı. 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T10:34+0300

2024-01-08T10:34+0300

2024-01-08T10:34+0300

israil- filistin çatışması

antony blinken

israil-filistin

israil

abd

katar

doha

gazze

gazze şeridi

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Blinken, Katar'ın başkenti Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Gazze'ye ilişkin açıklamalarda bulunan Blinken, "Filistinli siviller koşullar el verir vermez evlerine dönebilmelidir" dedi.Blinken ayrıca, Filistinlilerin Gazze'yi terk etmeye zorlanamayacağının ve zorlanmaması gerektiğinin altını çizdi. İsrailli siyasilerin ve yetkililerin son günlerde üst üste yaptıkları Filistinlilerin, Gazze dışına göç ettirilmesine yönelik açıklamalarına değinen Blinken, bu tarz söylemleri reddettiklerini vurguladı.Blinken, söz konusu söylemlerin sorumsuzca olduğunu ve durumu daha da zorlaştırdığını kaydetti.İsrail yönetimi, Gazzelileri başka ülkelere göndermek istiyorİktdardaki Likud Partisi üyesi milletvekili Danny Danon, 15 Aralık 2023'te Newsweek dergisinde, Gazzelilere 'gönüllü göç' imkanının sunulmasını da içeren 5 maddelik bir sözde plan yayımladığını bildirmişti. Danon, yazıda, Filistinlilere Nazi benzetmesi de yapmıştı.İsrail HaYom gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Likud Partisi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Gazze'deki Filistinlilere ilişkin, "Bizim sorunumuz, mültecileri kabul etmeye hazır ülkeler. Biz bunu çözmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.İsrailli siyasiler ve yetkililerin son günlerde üst üste yaptıkları Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin göçe zorlanması yönündeki açıklamaları, bölgesel ve uluslararası kamuoyunda tepki görmüş ve reddedilmişti.

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antony blinken, israil-filistin, israil, abd, katar, doha, gazze, gazze şeridi