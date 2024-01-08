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https://sputniknews.com.tr/20240108/iki-bakanliktan-iki-ayri-aciklama-seyyanen-zam-kok-aylik-en-dusuk-emekli-maasi-hesaplamasi-1079415367.html
İki bakanlıktan iki ayrı açıklama: Seyyanen zam, kök aylık, en düşük emekli maaşı hesaplaması
İki bakanlıktan iki ayrı açıklama: Seyyanen zam, kök aylık, en düşük emekli maaşı hesaplaması
SSK ve Bağkur emekli zammı yüzde 37.57, memur emekli zammı ise yüzde 49.25 olarak kesinleşmişti. Şimdi gözler emekliye ek zam için refah payı ve seyyanen zamma... 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T08:27+0300
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İşçi emeklisine yüzde 37.57, memur emeklisine yüzde 49.25’lik zam netleşti. Asgari ücretin 17 bin TL olmasından sonra işçi emeklilerinin gözü zamlı maaşlarda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere seyyanen bir zam duyurması emeklilerin en büyük beklentisi.Canlı yayında emekli zammı ve EYT örneğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Konuyla ilgili konuşan Sözcü yazarı Murat Muratoğlu şu yorumda bulundu:İki bakanlıktan ortak çalışmaPeki Bağ-Kur ve SSK emekli maaşı ile memur emeklisi arasındaki yüzde 11.68’lik fark nasıl kapanacak? Emekliye zam nasıl olacak? Bu noktada en öne çıkan formül ise tüm emekli maaşlarını yüksek zam oranı olan kesime eşitleme. Yani hem SSK’lı hem de Bağ-Kur’lunun zam oranının yüzde 49.25’e tamamlanması masada. Hükümet yetkilileri beklentilere karşılık çalışma başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı farklı formüller üzerinde çalışırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı ise maliyet hesaplaması yapıyor. Refah payı ile ilgili son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.Sadece refah payı değil en düşük emekli maaşı olan olan 7 bin 500 liranın da yükseltilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Bunun için yasal düzenleme gerekecek. Bürokratlar en düşük emekli aylığı alanlarla ilgili de iki farklı formül üzerinde duruyor. Burada devreye girecek olan formül seyyanen zam artı oransal zam. Seyyanen zam kök ücreti düşük olan SSK ve Bağ-kur emeklileri için geçerli olacak. 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alanlar içinse oransal zam yapılması söz konusu. Her iki formüle göre de en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liradan 10 bin liranın üzerine çıkarılması bekleniyor.Zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak?Bağ-Kur ve SGK emekli maaşı zammı ile ilgili kararın önümüzdeki hafta verilmesi bekleniyor. Bu durumda SSK emeklilerinin 17-26 Ocak, Bağkur emeklilerinin de 25-28 Ocak'ta aylıklarını refah payıyla birlikte alması öngörülüyor. Şayet yetişmezse sonradan fark olarak hesaplara yatırılacağı belirtiliyor.
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maaş farkı ne zaman yatacak, en düşük memur maaşı ne kadar oldu, en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak, ssk emeklileri maaş zammı 2024, bağkur emeklileri maaş zammı 2024, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak, emekli maaşı, memur maaşı, emekli maaşı 2024, 2024 emekli maaşı ne kadar, emekli maaşı ne kadar olacak, refah payı ne demek, refah payı, en düşük emekli maaşı, 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ocak zammı, ocak ayı memur zammı, ocak ayı emekli zammı, seyyanen zam ne demek, seyyanen zam ne kadar, seyyanen zam artacak mı, seyyanen zam dahil mi, seyyanen zam hesaplama, seyyanen zam 2024, seyyanen zam devam edecek mi, seyyanen zam gelecek mi, seyyanen zamma zam gelecek mi

İki bakanlıktan iki ayrı açıklama: Seyyanen zam, kök aylık, en düşük emekli maaşı hesaplaması

08:27 08.01.2024
© AAEYT
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2024
© AA
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SSK ve Bağkur emekli zammı yüzde 37.57, memur emekli zammı ise yüzde 49.25 olarak kesinleşmişti. Şimdi gözler emekliye ek zam için refah payı ve seyyanen zamma çevrildi. 'En düşük emekli maaşı ne olacak? Zamlı emekli maaşım ne zaman yatar?' soruları gündemdeki sıcaklığını korurken tüm formüller ortaya
İşçi emeklisine yüzde 37.57, memur emeklisine yüzde 49.25’lik zam netleşti. Asgari ücretin 17 bin TL olmasından sonra işçi emeklilerinin gözü zamlı maaşlarda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere seyyanen bir zam duyurması emeklilerin en büyük beklentisi.
Canlı yayında emekli zammı ve EYT örneğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Konuyla ilgili konuşan Sözcü yazarı Murat Muratoğlu şu yorumda bulundu:
“Mehmet Şimşek, daha önce 3 defa kendisine gelen talepleri reddetmişti dördüncü teklifi kabul etti. Türkiye, ekonomisini düzeltecekse mali disiplin gerekiyor. Daha önce asla yapılmaz denilen EYT düzenlemesi geçen seneki seçimden önce hayata geçirilmişti. Bu da ekonomiye büyük bir yük getirdi. Erken emekli olanların tabi ki hakkıydı ama ekonominin geleceği açısından kötü oldu. Şimdi emekliler için yapılacak yüzde 37'lik oran tatmin edici değil. İnsanlar daha maaşlarını almadan ellerine geçen para erimiş olacak. Seçime girerken insanların rahatlatılması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti, bu rahatlamayı maaşları yükselterek yapacak. Eğer yapmazlarsa ekonomi için iyi olur yaparlarsa da insanlar için iyi olur. Arabanın her yeri hasarlı, seçim için daha hızlı gitmesi söyleniyor. Burada sürücü Mehmet Şimşek. 3 ay daha idare edilecek seçime kadar acı faturalar çıkacak”

İki bakanlıktan ortak çalışma

Peki Bağ-Kur ve SSK emekli maaşı ile memur emeklisi arasındaki yüzde 11.68’lik fark nasıl kapanacak? Emekliye zam nasıl olacak? Bu noktada en öne çıkan formül ise tüm emekli maaşlarını yüksek zam oranı olan kesime eşitleme. Yani hem SSK’lı hem de Bağ-Kur’lunun zam oranının yüzde 49.25’e tamamlanması masada. Hükümet yetkilileri beklentilere karşılık çalışma başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı farklı formüller üzerinde çalışırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı ise maliyet hesaplaması yapıyor. Refah payı ile ilgili son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.
Sadece refah payı değil en düşük emekli maaşı olan olan 7 bin 500 liranın da yükseltilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Bunun için yasal düzenleme gerekecek. Bürokratlar en düşük emekli aylığı alanlarla ilgili de iki farklı formül üzerinde duruyor. Burada devreye girecek olan formül seyyanen zam artı oransal zam. Seyyanen zam kök ücreti düşük olan SSK ve Bağ-kur emeklileri için geçerli olacak. 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alanlar içinse oransal zam yapılması söz konusu. Her iki formüle göre de en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liradan 10 bin liranın üzerine çıkarılması bekleniyor.

Zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak?

Bağ-Kur ve SGK emekli maaşı zammı ile ilgili kararın önümüzdeki hafta verilmesi bekleniyor. Bu durumda SSK emeklilerinin 17-26 Ocak, Bağkur emeklilerinin de 25-28 Ocak'ta aylıklarını refah payıyla birlikte alması öngörülüyor. Şayet yetişmezse sonradan fark olarak hesaplara yatırılacağı belirtiliyor.
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