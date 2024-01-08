https://sputniknews.com.tr/20240108/iki-bakanliktan-iki-ayri-aciklama-seyyanen-zam-kok-aylik-en-dusuk-emekli-maasi-hesaplamasi-1079415367.html

İki bakanlıktan iki ayrı açıklama: Seyyanen zam, kök aylık, en düşük emekli maaşı hesaplaması

İki bakanlıktan iki ayrı açıklama: Seyyanen zam, kök aylık, en düşük emekli maaşı hesaplaması

SSK ve Bağkur emekli zammı yüzde 37.57, memur emekli zammı ise yüzde 49.25 olarak kesinleşmişti. Şimdi gözler emekliye ek zam için refah payı ve seyyanen zamma... 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T08:27+0300

2024-01-08T08:27+0300

2024-01-08T08:27+0300

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İşçi emeklisine yüzde 37.57, memur emeklisine yüzde 49.25’lik zam netleşti. Asgari ücretin 17 bin TL olmasından sonra işçi emeklilerinin gözü zamlı maaşlarda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere seyyanen bir zam duyurması emeklilerin en büyük beklentisi.Canlı yayında emekli zammı ve EYT örneğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Konuyla ilgili konuşan Sözcü yazarı Murat Muratoğlu şu yorumda bulundu:İki bakanlıktan ortak çalışmaPeki Bağ-Kur ve SSK emekli maaşı ile memur emeklisi arasındaki yüzde 11.68’lik fark nasıl kapanacak? Emekliye zam nasıl olacak? Bu noktada en öne çıkan formül ise tüm emekli maaşlarını yüksek zam oranı olan kesime eşitleme. Yani hem SSK’lı hem de Bağ-Kur’lunun zam oranının yüzde 49.25’e tamamlanması masada. Hükümet yetkilileri beklentilere karşılık çalışma başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı farklı formüller üzerinde çalışırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı ise maliyet hesaplaması yapıyor. Refah payı ile ilgili son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.Sadece refah payı değil en düşük emekli maaşı olan olan 7 bin 500 liranın da yükseltilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Bunun için yasal düzenleme gerekecek. Bürokratlar en düşük emekli aylığı alanlarla ilgili de iki farklı formül üzerinde duruyor. Burada devreye girecek olan formül seyyanen zam artı oransal zam. Seyyanen zam kök ücreti düşük olan SSK ve Bağ-kur emeklileri için geçerli olacak. 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alanlar içinse oransal zam yapılması söz konusu. Her iki formüle göre de en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liradan 10 bin liranın üzerine çıkarılması bekleniyor.Zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak?Bağ-Kur ve SGK emekli maaşı zammı ile ilgili kararın önümüzdeki hafta verilmesi bekleniyor. Bu durumda SSK emeklilerinin 17-26 Ocak, Bağkur emeklilerinin de 25-28 Ocak'ta aylıklarını refah payıyla birlikte alması öngörülüyor. Şayet yetişmezse sonradan fark olarak hesaplara yatırılacağı belirtiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240108/uzmani-2024un-yatirim-aracini-acikladi-herkesin-bu-tarihi-beklemesi-lazim-1079413923.html

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