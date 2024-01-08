https://sputniknews.com.tr/20240108/uzmani-2024un-yatirim-aracini-acikladi-herkesin-bu-tarihi-beklemesi-lazim-1079413923.html

Uzmanı 2024'ün yatırım aracını açıkladı: 'Herkesin bu tarihi beklemesi lazım'

Uzmanı 2024'ün yatırım aracını açıkladı: 'Herkesin bu tarihi beklemesi lazım'

2024 yılında en çok kazandıracak yatırım araçlarından bahseden ekonomist Gökalp İçer, altın fiyatlarının yükseleceğini ama gümüşün altından daha çok... 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T06:56+0300

2024-01-08T06:56+0300

2024-01-08T08:55+0300

ekonomi

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yerel seçim

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ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer'den 2024 için yatırım önerisi gibi bir açıklama geldi. Yatırım yapmayı düşünenlere önemli tavsiyelerde bulunan İçer, 2024'ün altını yılı olacağını, resasyon yani piyasalara durgunluk gelse bile ons altın fiyatının pozitif bir seyir sürdüreceğine inandığını ifade ederek gümüş fiyatlarının altından daha çok değerleneceğini iddia etti.Nisan ayına dikkat çekti2024 yılında ons altın fiyatının 2 bin 600 dolar seviyesine çıkabileceğini fakat yılın 2. yarısının yani Nisan ayından sonra gümüş, altın rasyosunun gümüş lehine hareket etmesini beklediğini söyleyen İçer "Gümüş için pozisyon almak için kurt gibi hazırlanmak lazım" diye konuştu.Dolar yükselecek mi?Seçimlerden sonra dolar kuru ne olur sorusuna cevap veren İçer “Seçimden sonra dolar kurunun 35-36 TL’ye gitmesini daha sonra da düşmesini beklerim” diye konuştu.

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ekonomist, altın, dolar, dolar/tl, yatırım, öneri, ons altın, seçim, yerel seçim, yatırımcı