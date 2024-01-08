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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240108/bankalar-devreye-girdi-4-bin-670-ton-altin-icin-yeni-duzenleme-sinyali-1079415742.html
Bankalar devreye girdi: 4 bin 670 ton altın için yeni düzenleme sinyali
Bankalar devreye girdi: 4 bin 670 ton altın için yeni düzenleme sinyali
Ons altın geriledi, gram altın fiyatı düşüşe geçti. Yeni haftanın ilk gününde güncel gram altın, Cumhuriyet altını, çeyrek altın fiyatları grafiği kırmızıya... 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T08:54+0300
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ekonomi
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Ons altın fiyatları yeni haftanın ilk gününde geriledi. Fiyatların gerilemesinde ABD Merkez Bankası Fed'den erken bir faiz indirimi beklentilerinin azalmasının doları ve ABD Hazine kağıdı getirilerini desteklemesi etkili oldu. Ons altın bu sabah 2 bin 35 dolara doğru geriledi ve şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0.37 düşüşle 2036,38 dolardan işlem görüyor.Gram altın bugün ne kadar?Gram altın fiyatı bu sabah bin 956 lira seviyelerine geriledi. Çeyrek altın 3 bin 462 TL, Cumhuriyet altını 14 bin 109 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 2 bin 4 TL seviyelerinde bulunuyor. Altın fiyatları hareketli bir grafik çizerken yatırımcıların gündemi ‘altın alınır mı, satılır mı?’ oldu. Ancak ekonomi yönetiminin ise altın alımına ve yastık altına ilişkin planı ortaya çıktı.Merkez Bankası'ndan rekorDünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, TCMB, geçen kasım ayında 25 tonla en çok altın satın alan merkez bankası olurken, yastık altındaki altınlar için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yılmaz, yastık altı altın stokunun 4 bin 670 ton ile yaklaşık 300 milyar dolar değerinde olduğunu, ithalatın Haziran-Ekim’de 2.8 milyar dolar azaldığını söyledi.Yastık altı altınlar için yeni düzenleme sinyaliYastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik mevcut sistemlerin geliştirilmesi ve yeni uygulamaların hayata geçirilmesi için çalışmalara devam edildiğini kaydeden Yılmaz, “Bu süreçte bankaların daha aktif olması ve vatandaşın yatırdığı altını ihtiyacı olduğunda çekebilmesi için bankaların fiziki altın teslimini kolaylaştırması önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımlar arasındadır” bilgisini paylaştı. Sisteme dahil edilmek istenen altın birikimi için, “Cazip enstrümanlar geliştirildi, bunların geliştirilmesi için çalışmalar yapılıyor” diyen Yılmaz, üretimin altın ihtiyacını karşılayacak şekilde artırılması gerektiğinin altını çizdi.
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cevdet yılmaz, banka, altın, yarım gram altın, gram altın, tl, ons altın
cevdet yılmaz, banka, altın, yarım gram altın, gram altın, tl, ons altın

Bankalar devreye girdi: 4 bin 670 ton altın için yeni düzenleme sinyali

08:54 08.01.2024
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2024
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ
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Ons altın geriledi, gram altın fiyatı düşüşe geçti. Yeni haftanın ilk gününde güncel gram altın, Cumhuriyet altını, çeyrek altın fiyatları grafiği kırmızıya döndü. Yatırımcılar altın alınır mı, satılır mı diye fırsat arayışına girerken ekonomi yönetiminin altın ile ilgili planı ortaya çıktı. Açıklama Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz’dan geldi.
Ons altın fiyatları yeni haftanın ilk gününde geriledi. Fiyatların gerilemesinde ABD Merkez Bankası Fed'den erken bir faiz indirimi beklentilerinin azalmasının doları ve ABD Hazine kağıdı getirilerini desteklemesi etkili oldu. Ons altın bu sabah 2 bin 35 dolara doğru geriledi ve şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0.37 düşüşle 2036,38 dolardan işlem görüyor.

Gram altın bugün ne kadar?

Gram altın fiyatı bu sabah bin 956 lira seviyelerine geriledi. Çeyrek altın 3 bin 462 TL, Cumhuriyet altını 14 bin 109 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 2 bin 4 TL seviyelerinde bulunuyor. Altın fiyatları hareketli bir grafik çizerken yatırımcıların gündemi ‘altın alınır mı, satılır mı?’ oldu. Ancak ekonomi yönetiminin ise altın alımına ve yastık altına ilişkin planı ortaya çıktı.

Merkez Bankası'ndan rekor

Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, TCMB, geçen kasım ayında 25 tonla en çok altın satın alan merkez bankası olurken, yastık altındaki altınlar için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yılmaz, yastık altı altın stokunun 4 bin 670 ton ile yaklaşık 300 milyar dolar değerinde olduğunu, ithalatın Haziran-Ekim’de 2.8 milyar dolar azaldığını söyledi.

Yastık altı altınlar için yeni düzenleme sinyali

Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik mevcut sistemlerin geliştirilmesi ve yeni uygulamaların hayata geçirilmesi için çalışmalara devam edildiğini kaydeden Yılmaz, “Bu süreçte bankaların daha aktif olması ve vatandaşın yatırdığı altını ihtiyacı olduğunda çekebilmesi için bankaların fiziki altın teslimini kolaylaştırması önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımlar arasındadır” bilgisini paylaştı. Sisteme dahil edilmek istenen altın birikimi için, “Cazip enstrümanlar geliştirildi, bunların geliştirilmesi için çalışmalar yapılıyor” diyen Yılmaz, üretimin altın ihtiyacını karşılayacak şekilde artırılması gerektiğinin altını çizdi.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2024
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