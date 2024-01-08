https://sputniknews.com.tr/20240108/gazzede-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-23-bini-asti--1079431311.html
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bini aştı
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bini aştı
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84’e yükseldi. 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T16:48+0300
2024-01-08T16:48+0300
2024-01-08T16:48+0300
israil- filistin çatışması
filistin
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
ölüm
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanı 94’üncü gününde de sürüyor. İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden ablukaya aldığı bölgeden dumanlar yükselmeye devam ederken, can kaybı da her geçen saat artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, son 24 saatte 249 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 510 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.Kudra ayrıca, İsrail’in saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 23 bin 84’e, yaralı sayısının ise 58 bin 926’ya yükseldiğini aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20240108/hizbullahin-bir-ust-duzey-komutani-daha-israil-tarafindan-olduruldu----1079431111.html
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filistin, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ölüm
filistin, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ölüm
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bini aştı
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84’e yükseldi.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanı 94’üncü gününde de sürüyor. İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden ablukaya aldığı bölgeden dumanlar yükselmeye devam ederken, can kaybı da her geçen saat artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, son 24 saatte 249 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 510 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.
Kudra ayrıca, İsrail’in saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 23 bin 84’e, yaralı sayısının ise 58 bin 926’ya yükseldiğini aktardı.