https://sputniknews.com.tr/20240108/gazzede-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-23-bini-asti--1079431311.html

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bini aştı

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bini aştı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84’e yükseldi. 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T16:48+0300

2024-01-08T16:48+0300

2024-01-08T16:48+0300

israil- filistin çatışması

filistin

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

ölüm

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanı 94’üncü gününde de sürüyor. İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden ablukaya aldığı bölgeden dumanlar yükselmeye devam ederken, can kaybı da her geçen saat artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, son 24 saatte 249 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 510 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.Kudra ayrıca, İsrail’in saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 23 bin 84’e, yaralı sayısının ise 58 bin 926’ya yükseldiğini aktardı.

https://sputniknews.com.tr/20240108/hizbullahin-bir-ust-duzey-komutani-daha-israil-tarafindan-olduruldu----1079431111.html

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