https://sputniknews.com.tr/20240108/hizbullahin-bir-ust-duzey-komutani-daha-israil-tarafindan-olduruldu----1079431111.html

Hizbullah'ın bir üst düzey komutanı daha İsrail tarafından öldürüldü

Hizbullah'ın bir üst düzey komutanı daha İsrail tarafından öldürüldü

Lübnan’da Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Wissam al-Tawil İsrail’in düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti. 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T16:35+0300

2024-01-08T16:35+0300

2024-01-08T16:35+0300

israil- filistin çatışması

hizbullah

suikast

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

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İsrail, Lübnan’da Hizbullah’ı hedef almaya devam ediyor. Lübnan güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ülkenin güneyindeki Majdal Selm köyünde Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Wissam al-Tawil’in bulunduğu araca dron saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu al-Tawil ile bir Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği belirtildi. Bir güvenlik yetkilisi yaptığı açıklamada, öldürülen komutanın Hizbullah'ın güneydeki operasyonlarının yönetilmesinde önemli bir isim olduğunu ifade etti.İsrail, 7 Ekim'den Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını başlatmasının ardından Lübnan’ın güneyine çok sayıda hava saldırısı düzenledi. İsrail’in Lübnan’daki saldırılarında şu ana kadar en az 130 Hizbullah mensubu hayatını kaybetti.Öte yandan, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri ve 6 Hamas üyesi, 2 Ocak'ta Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleştirilen hava saldırısında öldürülmüştü. Hizbullah ise misilleme olarak İsrail ordusuna ait bir askeri üssü 62 roketle hedef alındığını duyurmuştu.Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada İsrail'i uyararak, "Kim bizimle savaşmayı düşünürse tek kelimeyle pişman olur" ifadesini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240108/filistin-devlet-baskani-abbas-ateskes-gorusmeleri-icin-misirda-1079426717.html

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