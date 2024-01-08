https://sputniknews.com.tr/20240108/eskisehirde-barbie-es-operasyonu-18-gozalti-1079423469.html
Eskişehir'de 'Barbie-ES' operasyonu: 18 gözaltı
Eskişehir'de 'Barbie-ES' operasyonu: 18 gözaltı
Eskişehir merkezli olarak 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen ‘Barbie-Es’ isimli fuhuş operasyonunda yakalanan 8’i kadın 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T12:45+0300
2024-01-08T12:45+0300
2024-01-08T12:45+0300
türkiye
eskişehir
barbie
operasyon
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskişehir merkezli olarak Ankara, İstanbul, Ağrı ve Mardin’de fuhuş operasyonu düzenlendi. ‘Barbie-Es’ isimli fuhuş operasyonunda 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde 8’i kadın 18 şüpheli yakalandı.Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Fuhşa Teşvik, Aracılık, Zorlama ve Fuhşa Yer Temini’ suçlarından Eskişehir Adliyesine sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240103/fergio-house-operasyonunda-ifadeler-ortaya-cikti-hepsi-sosyal-deney-icin-1079279490.html
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eskişehir, barbie, operasyon
eskişehir, barbie, operasyon
Eskişehir'de 'Barbie-ES' operasyonu: 18 gözaltı
Eskişehir merkezli olarak 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen ‘Barbie-Es’ isimli fuhuş operasyonunda yakalanan 8’i kadın 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskişehir merkezli olarak Ankara, İstanbul, Ağrı ve Mardin’de fuhuş operasyonu düzenlendi.
‘Barbie-Es’ isimli fuhuş operasyonunda 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde 8’i kadın 18 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Fuhşa Teşvik, Aracılık, Zorlama ve Fuhşa Yer Temini’ suçlarından Eskişehir Adliyesine sevk edildi.