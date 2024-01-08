https://sputniknews.com.tr/20240108/eskisehirde-barbie-es-operasyonu-18-gozalti-1079423469.html

Eskişehir'de 'Barbie-ES' operasyonu: 18 gözaltı

Eskişehir'de 'Barbie-ES' operasyonu: 18 gözaltı

Eskişehir merkezli olarak 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen ‘Barbie-Es’ isimli fuhuş operasyonunda yakalanan 8’i kadın 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T12:45+0300

2024-01-08T12:45+0300

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türkiye

eskişehir

barbie

operasyon

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskişehir merkezli olarak Ankara, İstanbul, Ağrı ve Mardin’de fuhuş operasyonu düzenlendi. ‘Barbie-Es’ isimli fuhuş operasyonunda 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde 8’i kadın 18 şüpheli yakalandı.Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Fuhşa Teşvik, Aracılık, Zorlama ve Fuhşa Yer Temini’ suçlarından Eskişehir Adliyesine sevk edildi.

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