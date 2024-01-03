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https://sputniknews.com.tr/20240103/fergio-house-operasyonunda-ifadeler-ortaya-cikti-hepsi-sosyal-deney-icin-1079279490.html
Fergio House operasyonunda ifadeler ortaya çıktı: 'Hepsi sosyal deney için'
Fergio House operasyonunda ifadeler ortaya çıktı: 'Hepsi sosyal deney için'
İstanbul’da “Fergio House” ismini verdikleri villada, büyük bir parti vererek buradan müstehcen yayınlar yapmaya hazırlandığı belirlenenlere yönelik yapılan... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T10:38+0300
2024-01-03T10:38+0300
türkiye
müstehcen görüntü
cinsellik
cinsellik
dijital cinsellik
sosyal medya
köle
fergio house
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İstanbul Büyükçekmece’de kiraladıkları villaya Fergio House ismini verip, yılbaşında özel bir parti düzenleyerek, sosyal medyada müstehcen yayınlar yapmaya hazırlananlara yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.Taksim'de para saçmışlardıSosyal medyada “Fergio House” ismiyle hesaplar açan, kullandıkları villaya da bu ismi veren şüphelilerin, daha önce Taksim’de para dağıtan kişiler olduğu öğrenildi.Şüpheliler ile ilgili yapılan araştırmalarda tanınmamak için maske takarak sesini değiştiren ve Fergio House’un kurucusu olduğu tespit edilen kişinin iç mimar Ferhat G. olduğu ortaya çıktı.Fergio House hesaplarından veya başka sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, Ferhat G.’nin yanındaki kişilere değişik kostümler giydirerek bu kişileri köle olarak nitelendirdiği görüldü.Fergio Bey'in ifadesi ortaya çıktıTutuklanan Ferhat G.'nin ifadesi ortaya çıktı. Sabah gazetesinin haberine göre sorgusunda mimar olduğunu belirten Ferhat G., hakkındaki iddiaları yalanladı. Ferhat G. ifadesinde, "Fergio House isimli sosyal medya hesabının kime ait olduğunu bilmiyorum. Bu hesap ilk önce benim tarafımdan 2023 yılının Mayıs ayında açıldı. Reklam ve eğlence amaçlı, takipçi kasmak ve gizemlilik katmak amacıyla açılmıştır. Herhangi bir maddi gelir elde edilmemiştir." dedi.Hesabını yurt dışında birilerine verdiğini belirten Fehat G. "Taksim'deki onlyfansçilerin para dağıtmasından sonra bu hesabın aynı isimde hesabı bulunan yurtdışındaki kişilere verdim. Fakat ben de erişim sağlayabiliyordum. Bu hesabın tam olarak kimler tarafından yönetildiğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.'Sosyal deney için'Fergio House hesabından paylaşılan video ve görüntülerin profesyonel ekipler tarafından hazırlandığını söyleyen Ferhat G., "Videoların çekildiği ev kardeşim Serhat G.'nin sahibi olduğu şirket tarafından kiralanmıştır. Araçlar da kardeşime aittir. Söz konusu görüntülerde ben kesinlikle yokum. Bu içerikler eğlence, kurgu ve sosyal deney için çekilmiştir. Kazanç elde etme niyeti bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20231228/fergio-house-operasyonu-mustehcen-icerikli-video-paylasan-19-kisi-gozaltinda-1079138277.html
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müstehcen görüntü, cinsellik, cinsellik, dijital cinsellik, sosyal medya, köle, fergio house
müstehcen görüntü, cinsellik, cinsellik, dijital cinsellik, sosyal medya, köle, fergio house

Fergio House operasyonunda ifadeler ortaya çıktı: 'Hepsi sosyal deney için'

10:38 03.01.2024
© İHA'Fergio House' operasyonu: Müstehcen içerikli video paylaşan 19 kişi gözaltında
'Fergio House' operasyonu: Müstehcen içerikli video paylaşan 19 kişi gözaltında - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
© İHA
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İstanbul’da “Fergio House” ismini verdikleri villada, büyük bir parti vererek buradan müstehcen yayınlar yapmaya hazırlandığı belirlenenlere yönelik yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Üyelerine köle diye seslenen çete lideri Ferhat G. ifadesinde, "Sosyal deney için çektik" dediği ortaya çıktı.
İstanbul Büyükçekmece’de kiraladıkları villaya Fergio House ismini verip, yılbaşında özel bir parti düzenleyerek, sosyal medyada müstehcen yayınlar yapmaya hazırlananlara yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Taksim'de para saçmışlardı

Sosyal medyada “Fergio House” ismiyle hesaplar açan, kullandıkları villaya da bu ismi veren şüphelilerin, daha önce Taksim’de para dağıtan kişiler olduğu öğrenildi.
Şüpheliler ile ilgili yapılan araştırmalarda tanınmamak için maske takarak sesini değiştiren ve Fergio House’un kurucusu olduğu tespit edilen kişinin iç mimar Ferhat G. olduğu ortaya çıktı.
Fergio House hesaplarından veya başka sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, Ferhat G.’nin yanındaki kişilere değişik kostümler giydirerek bu kişileri köle olarak nitelendirdiği görüldü.

Fergio Bey'in ifadesi ortaya çıktı

Tutuklanan Ferhat G.'nin ifadesi ortaya çıktı. Sabah gazetesinin haberine göre sorgusunda mimar olduğunu belirten Ferhat G., hakkındaki iddiaları yalanladı. Ferhat G. ifadesinde, "Fergio House isimli sosyal medya hesabının kime ait olduğunu bilmiyorum. Bu hesap ilk önce benim tarafımdan 2023 yılının Mayıs ayında açıldı. Reklam ve eğlence amaçlı, takipçi kasmak ve gizemlilik katmak amacıyla açılmıştır. Herhangi bir maddi gelir elde edilmemiştir." dedi.
Hesabını yurt dışında birilerine verdiğini belirten Fehat G. "Taksim'deki onlyfansçilerin para dağıtmasından sonra bu hesabın aynı isimde hesabı bulunan yurtdışındaki kişilere verdim. Fakat ben de erişim sağlayabiliyordum. Bu hesabın tam olarak kimler tarafından yönetildiğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

'Sosyal deney için'

Fergio House hesabından paylaşılan video ve görüntülerin profesyonel ekipler tarafından hazırlandığını söyleyen Ferhat G., "Videoların çekildiği ev kardeşim Serhat G.'nin sahibi olduğu şirket tarafından kiralanmıştır. Araçlar da kardeşime aittir. Söz konusu görüntülerde ben kesinlikle yokum. Bu içerikler eğlence, kurgu ve sosyal deney için çekilmiştir. Kazanç elde etme niyeti bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.
'Fergio House' operasyonu: Müstehcen içerikli video paylaşan 19 kişi gözaltında - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
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'Fergio House' operasyonu: Müstehcen içerikli video paylaşan 19 kişi gözaltında
28 Aralık 2023, 15:44
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