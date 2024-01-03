https://sputniknews.com.tr/20240103/fergio-house-operasyonunda-ifadeler-ortaya-cikti-hepsi-sosyal-deney-icin-1079279490.html

Fergio House operasyonunda ifadeler ortaya çıktı: 'Hepsi sosyal deney için'

Fergio House operasyonunda ifadeler ortaya çıktı: 'Hepsi sosyal deney için'

İstanbul’da “Fergio House” ismini verdikleri villada, büyük bir parti vererek buradan müstehcen yayınlar yapmaya hazırlandığı belirlenenlere yönelik yapılan... 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T10:38+0300

2024-01-03T10:38+0300

2024-01-03T10:38+0300

türkiye

müstehcen görüntü

cinsellik

cinsellik

dijital cinsellik

sosyal medya

köle

fergio house

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1c/1079138121_0:4:1000:567_1920x0_80_0_0_df19ccdbad4a8a0c0488a943b2ae9121.jpg

İstanbul Büyükçekmece’de kiraladıkları villaya Fergio House ismini verip, yılbaşında özel bir parti düzenleyerek, sosyal medyada müstehcen yayınlar yapmaya hazırlananlara yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.Taksim'de para saçmışlardıSosyal medyada “Fergio House” ismiyle hesaplar açan, kullandıkları villaya da bu ismi veren şüphelilerin, daha önce Taksim’de para dağıtan kişiler olduğu öğrenildi.Şüpheliler ile ilgili yapılan araştırmalarda tanınmamak için maske takarak sesini değiştiren ve Fergio House’un kurucusu olduğu tespit edilen kişinin iç mimar Ferhat G. olduğu ortaya çıktı.Fergio House hesaplarından veya başka sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, Ferhat G.’nin yanındaki kişilere değişik kostümler giydirerek bu kişileri köle olarak nitelendirdiği görüldü.Fergio Bey'in ifadesi ortaya çıktıTutuklanan Ferhat G.'nin ifadesi ortaya çıktı. Sabah gazetesinin haberine göre sorgusunda mimar olduğunu belirten Ferhat G., hakkındaki iddiaları yalanladı. Ferhat G. ifadesinde, "Fergio House isimli sosyal medya hesabının kime ait olduğunu bilmiyorum. Bu hesap ilk önce benim tarafımdan 2023 yılının Mayıs ayında açıldı. Reklam ve eğlence amaçlı, takipçi kasmak ve gizemlilik katmak amacıyla açılmıştır. Herhangi bir maddi gelir elde edilmemiştir." dedi.Hesabını yurt dışında birilerine verdiğini belirten Fehat G. "Taksim'deki onlyfansçilerin para dağıtmasından sonra bu hesabın aynı isimde hesabı bulunan yurtdışındaki kişilere verdim. Fakat ben de erişim sağlayabiliyordum. Bu hesabın tam olarak kimler tarafından yönetildiğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.'Sosyal deney için'Fergio House hesabından paylaşılan video ve görüntülerin profesyonel ekipler tarafından hazırlandığını söyleyen Ferhat G., "Videoların çekildiği ev kardeşim Serhat G.'nin sahibi olduğu şirket tarafından kiralanmıştır. Araçlar da kardeşime aittir. Söz konusu görüntülerde ben kesinlikle yokum. Bu içerikler eğlence, kurgu ve sosyal deney için çekilmiştir. Kazanç elde etme niyeti bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20231228/fergio-house-operasyonu-mustehcen-icerikli-video-paylasan-19-kisi-gozaltinda-1079138277.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

müstehcen görüntü, cinsellik, cinsellik, dijital cinsellik, sosyal medya, köle, fergio house