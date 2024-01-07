https://sputniknews.com.tr/20240107/trumptan-3-dunya-savasi-uyarisi-biden-secimlere-kadar-abdyi-yok-edebilir-1079399002.html
Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı: Biden, seçimlere kadar ABD'yi yok edebilir
Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı: Biden, seçimlere kadar ABD'yi yok edebilir
Eski ABD Başkanı Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden yönetimindeki Beyaz Saray'ın Kasım 2024'teki seçimlere kadar 3. Dünya Savaşı'nı başlatıp ülkeyi yok... 07.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-07T14:47+0300
2024-01-07T14:47+0300
2024-01-07T14:47+0300
dünya
donald trump
abd
abd başkanlık seçimleri
joe biden
beyaz saray
ortadoğu
3. dünya savaşı
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Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olarak yeniden seçimlere katılmayı planlayan Trump, Iowa eyaletindeki mitingde mevcut Başkan Biden'ın farklı planlar içinde olabileceğini söyledi.Seçimlere 10 aylık bir zaman kaldığını belirten Trump, Biden'ın bu süre zarfında 3. Dünya Savaşı çıkararak ABD'yi ortadan kaldırabileceğini kaydetti.Trump, Biden yönetimiyle ilgili eleştirileri sırasında "Kimseye doğru davranmıyorlar. Kendinizi 3. Dünya Savaşı'nda bulabilirsiniz. Seçimlere yakın olmamıza rağmen, o kadar da yakın değiliz. 10 ayda ülkemizi tamamen yok edebilirler" dedi.Kendisini ülkeyi kurtarabilecek tek aday olarak niteleyen Trump, yeniden seçilmesi halinde ABD halkının 3. Dünya Savaşı'yla karşı karşıya kalmayacağına dair güvence verdi.Eski ABD Başkanı, Ukrayna ve Ortadoğu'da çatışmalara izin vermeyeceğini ve Kore Yarımadası'ndaki durumu kontrol edeceğini, zira Biden'ın aksine dünya liderleriyle nasıl geçineceğini bildiğini ekledi.Trump, ABD yönetiminin ve bizzat Biden'ın dış politikadaki adımlarını defaatle eleştirmiş ve özellikle de başkan olması halinde Ukrayna'daki çatışmayı 24 saat içinde sonlandırmayı vaat etmişti.Biden yönetiminin eylemleri nedeniyle 3. Dünya Savaşı riski bulunduğunu da birçok kez dile getiren Cumhuriyetçi lider, Biden'ın misket bombalarını Kiev'e gönderme kararını olası 3. Dünya Savaşı'nın 'katalizörü' olarak nitelemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240105/biden-yonetimi-ortadoguda-yeni-bir-savasa-hazirlaniyor-1079356757.html
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donald trump, abd, abd başkanlık seçimleri, joe biden, beyaz saray, ortadoğu, 3. dünya savaşı
donald trump, abd, abd başkanlık seçimleri, joe biden, beyaz saray, ortadoğu, 3. dünya savaşı
Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı: Biden, seçimlere kadar ABD'yi yok edebilir
Eski ABD Başkanı Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden yönetimindeki Beyaz Saray'ın Kasım 2024'teki seçimlere kadar 3. Dünya Savaşı'nı başlatıp ülkeyi yok edebileceği uyarısında bulundu.
Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olarak yeniden seçimlere katılmayı planlayan Trump, Iowa eyaletindeki mitingde mevcut Başkan Biden'ın farklı planlar içinde olabileceğini söyledi.
Seçimlere 10 aylık bir zaman kaldığını belirten Trump, Biden'ın bu süre zarfında 3. Dünya Savaşı çıkararak ABD'yi ortadan kaldırabileceğini kaydetti.
Trump, Biden yönetimiyle ilgili eleştirileri sırasında "Kimseye doğru davranmıyorlar. Kendinizi 3. Dünya Savaşı'nda bulabilirsiniz. Seçimlere yakın olmamıza rağmen, o kadar da yakın değiliz. 10 ayda ülkemizi tamamen yok edebilirler" dedi.
Kendisini ülkeyi kurtarabilecek tek aday olarak niteleyen Trump, yeniden seçilmesi halinde ABD halkının 3. Dünya Savaşı'yla karşı karşıya kalmayacağına dair güvence verdi.
Eski ABD Başkanı, Ukrayna ve Ortadoğu'da
çatışmalara izin vermeyeceğini ve Kore Yarımadası'ndaki durumu kontrol edeceğini, zira Biden'ın aksine dünya liderleriyle nasıl geçineceğini bildiğini ekledi.
Trump, ABD yönetiminin ve bizzat Biden'ın dış politikadaki adımlarını defaatle eleştirmiş ve özellikle de başkan olması halinde Ukrayna'daki çatışmayı 24 saat içinde sonlandırmayı vaat etmişti.
Biden yönetiminin eylemleri nedeniyle 3. Dünya Savaşı riski bulunduğunu da birçok kez dile getiren Cumhuriyetçi lider, Biden'ın misket bombalarını Kiev'e gönderme kararını olası 3. Dünya Savaşı'nın 'katalizörü' olarak nitelemişti.