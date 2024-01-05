'Biden yönetimi, Ortadoğu'da yeni bir savaşa hazırlanıyor'
14:07 05.01.2024 (güncellendi: 14:08 05.01.2024)
© AA / Celal GüneşABD Başkanı Joe Biden
© AA / Celal Güneş
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ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail ve Hamas arasındaki çatışmanın Ortadoğu'da yeni bir savaşa yol açabileceğini dışlamadığı ve olası savaş için hazırlandığı öne sürüldü.
Politico gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Biden yönetimi, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmanın savaşa dönüşme ihtimaline karşı önlemler geliştirmeye başladı.
Washington'un olası bir savaşın tüm Ortadoğu'ya yayılabileceği öngörüsünde bulunduğunu belirten kaynaklar, Irak, Lübnan ve İran'da son günlerde yaşanan çatışmalar nedeniyle bölgedeki gerilimin tırmanma ihtimalinin arttığına işaret etti.
Son gelişmelerle birlikte ABD yönetimindeki yetkililerin çatışmanın Gazze Şeridi'nin sınırları dışına resmen yayıldığını kabul ettiklerini söyleyen kaynaklar, ABD'nin bundan kaçınmak için aylardır çaba sarf ettiğini belirtti.
Kaynakların aktardığına göre ABD ordusu, şu anda Kızıldeniz'deki ticari gemilere defalarca saldıran Yemen'deki Husilere karşı misilleme yapmak için bir plan üzerinde çalışıyor. ABD'li istihbarat yetkilileri ise Irak ve Suriye'deki ABD kuvvetlerine yönelik olası saldırıları tahmin etmek ve engellemek, ayrıca gelecekteki Husi saldırılarının olası hedeflerini belirlemek için çalışma yürütüyor.
Kaynaklar, ABD'nin perde arkasında aylardır Tahran'a 'vekillerini' saldırıları durdurmaya ikna etme çağrısı yaptığını, ancak Husilerin saldırılarından vazgeçeceğine dair bir emare bulunmadığını da söyledi.
Bu arada Politico, Ortadoğu'da tırmanan çatışmanın yalnızca bölgesel güvenliği değil, Başkan Biden'ın yeniden seçilme şansını tehdit ettiğini vurguladı. Gazete, ABD'li seçmenlerin, bu seçimin en önemli dış politika konusu olan 'Washington'un dış çatışmalara ne kadar müdahil olması gerektiği' konusunda söz sahibi olabileceklerini de ekledi.
Washington'un olası bir savaşın tüm Ortadoğu'ya yayılabileceği öngörüsünde bulunduğunu belirten kaynaklar, Irak, Lübnan ve İran'da son günlerde yaşanan çatışmalar nedeniyle bölgedeki gerilimin tırmanma ihtimalinin arttığına işaret etti.
Son gelişmelerle birlikte ABD yönetimindeki yetkililerin çatışmanın Gazze Şeridi'nin sınırları dışına resmen yayıldığını kabul ettiklerini söyleyen kaynaklar, ABD'nin bundan kaçınmak için aylardır çaba sarf ettiğini belirtti.
Kaynakların aktardığına göre ABD ordusu, şu anda Kızıldeniz'deki ticari gemilere defalarca saldıran Yemen'deki Husilere karşı misilleme yapmak için bir plan üzerinde çalışıyor. ABD'li istihbarat yetkilileri ise Irak ve Suriye'deki ABD kuvvetlerine yönelik olası saldırıları tahmin etmek ve engellemek, ayrıca gelecekteki Husi saldırılarının olası hedeflerini belirlemek için çalışma yürütüyor.
Kaynaklar, ABD'nin perde arkasında aylardır Tahran'a 'vekillerini' saldırıları durdurmaya ikna etme çağrısı yaptığını, ancak Husilerin saldırılarından vazgeçeceğine dair bir emare bulunmadığını da söyledi.
Bu arada Politico, Ortadoğu'da tırmanan çatışmanın yalnızca bölgesel güvenliği değil, Başkan Biden'ın yeniden seçilme şansını tehdit ettiğini vurguladı. Gazete, ABD'li seçmenlerin, bu seçimin en önemli dış politika konusu olan 'Washington'un dış çatışmalara ne kadar müdahil olması gerektiği' konusunda söz sahibi olabileceklerini de ekledi.