https://sputniknews.com.tr/20240107/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-ait-bir-su-25-ve-bir-su-27-ucagi-dusuruldu-1079405767.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait bir Su-25 ve bir Su-27 uçağı düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait bir Su-25 ve bir Su-27 uçağı düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Rus ordusunun son bir günde Ukrayna’ya ait bir Su-25 ve bir Su-27 uçağını düşürdüğü, ayrıca Ukrayna Silahlı... 07.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-07T16:52+0300

2024-01-07T16:52+0300

2024-01-07T16:52+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Rus ordusunun son bir günde Ukrayna’ya ait bir Su-25 ve bir Su-27 uçağını düşürdüğü, ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 38 insansız hava aracının (İHA) ve 6 Neptün füzesinin önlendiği duyuruldu.Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona dair güncel bilgileri paylaştı.Rus hava savunma sistemlerinin son bir gün içinde Ukrayna ordusunun Dnepropetrovsk kenti yakınında bir Su-25 uçağını ve Krivoy Rog yakınında bir Su-27 uçağını düşürdüğü dikkat çekilen açıklamada, “HIMARS ve Uragan çok namlulu roketatar sistemlerinden fırlatılan 14 füzenin yanı sıra 6 adet Neptün gemisavar füzesi önlendi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Harkov ve Zaporojye bölgelerinde Ukrayna’ya ait toplam 38 İHA’nın imha edildiği bilgisi paylaşıldı.Cephenin farklı istikametlerindeki gelişmelere ilişkin verilerin de sunulduğu açıklamaya göre:Kupyansk istikametinde Batı Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu kuvvetlerinin desteğiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 4 saldırısını püskürttü, ayrıca Ukrayna bölgesel savunma tugayları vuruldu. Ukrayna ordusu bu istikamette 50’nin üzerinde asker kaybetti.Krasnıy Liman istikametinde Merkez Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu kuvvetlerinin desteğiyle Ukrayna bölgesel savunma ve ulusal muhafız tugaylarını vurdu, düşmanın bu istikametteki kayıpları 55’e yakın asker ve 4 otomobil olarak gerçekleşti.Donetsk istikametinde Güney Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu kuvvetlerinin desteğiyle Ukrayna ordusunun DHC’deki mevzilerine saldırılar gerçekleştirdi. Ukrayna ordusu bu istikamette toplamda 300’ün üzerinde asker, 4 zırhlı muharebe aracı ve 20 otomobil kaybetti. Ayrıca Fransa yapımı bir adet Caezar kundağı motorlu topçu sistemi, ABD yapımı bir M119 obüsü ve Ukrayna ordusunun bir mühimmat deposu imha edildi.Güney Donetsk istikametinde etkili olan Doğu Askeri Grubu birlikleri ise hava ve topçu kuvvetlerinin desteğiyle Ukrayna ordusunun DHC’deki ve Zaporojye bölgesindeki mevzilerine saldırılar gerçekleştirdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bu istikametteki toplam kaybı 130’a yakın asker, bir tank, 2 zırhlı muharebe aracı ve 2 otomobil olarak gerçekleşti, ayrıca Ukrayna ordusunun kullandığı 3 adet Polonya yapımı Krab topçu sistemi, 2 adet İngiliz yapımı FH-70 obüsü ve bir mühimmat deposu imha edildi.Zaporojye istikametinde Rus kara birlikleri Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesindeki mevzilerine saldırılar düzenledi. Bu istikamette son 40’a yakın Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi, bir tank ve 2 zırhlı muharebe aracı ve 4 otomobil v yok edildi.Herson istikametinde ise Rus ordusunun topçu desteğiyle gerçekleştirdiği eylemler sonucu Ukrayna ordusu 35’ten fazla asker, 3 otomobil ve ayrıca bir elektronik harp istasyonu kaybetti.

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