Putin, özel askeri harekatta ölen 'Rusya Kahramanları'nın aileleriyle bir araya geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, Türkiye'yi kaybetme korkusu yaşıyor
07:00
3 dk
SESLİ HABER
Rusya, ABD’yi tiye aldı: ‘Nice borçlara!’
07:15
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı: ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destekte sorunlar olduğunun kanıtı
07:25
2 dk
SESLİ HABER
Askere gitmemek için vatandaşlıktan çıkıyorlar
08:00
2 dk
SESLİ HABER
Türk diplomatik kaynak: İsveç’in NATO üyeliği konusunda acele edilmeyecek
08:08
1 dk
SESLİ HABER
Çin: BRICS işbirliğinin geliştirileceğinden eminiz
08:17
1 dk
SESLİ HABER
Telsiz dinlemeleri ortaya çıkardı: Ukrayna askerleri çatışmaya girmeyi toplu halde reddediyor
09:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı: Batı, Ukrayna’da zafer umudunu yitirdi
09:15
1 dk
SESLİ HABER
İsrail’i savunacak avukat Epstein belgelerinde: Çocuk istismarcısı mı çıktı?
09:26
3 dk
SESLİ HABER
Suudi Arabistan’ın BRICS üyeliği onaylandı
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Musk’a göre insanlığın en büyük sorunu demografik çöküş
10:10
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Rus füzeleri Batı silahlarını vurdu
10:21
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SESLİ HABER
İsrail Merkez Bankası, Gazze'deki çatışmanın mali yükünü açıkladı
11:12
2 dk
SESLİ HABER
İsrailli düşünce kuruluşu analistinden Türkiye'ye tehdit: Bedel ödemedikçe İsrail karşıtı tavrını değiştirmeyecek
11:20
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı bakandan itiraf: B planımız yok, tek güvencemiz Batı yardımı
12:13
1 dk
SESLİ HABER
Maduro'dan Arjantin’e tepki: Yaptıkları aptallık
12:22
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
BRICS Avrupa'nın yeni alternatifi
13:12
8 dk
SESLİ HABER
Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı yardımları açıkladı
13:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
14:30
7 dk
SESLİ HABER
İsrail Savunma Bakanı şartlarını açıkladı
14:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus ordusunda görev yapan yabancılar vatandaşlık alabilecek
16:14
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Muğla'da neler oluyor? 494 proje için gerek görülmedi
17:15
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Rus füzeleri Batı silahlarını vurdu
09:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, Türkiye'yi kaybetme korkusu yaşıyor
09:08
3 dk
SESLİ HABER
Suudi Arabistan’ın BRICS üyeliği onaylandı
09:21
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
7 dk
SESLİ HABER
Çin: BRICS işbirliğinin geliştirileceğinden eminiz
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Telsiz dinlemeleri ortaya çıkardı: Ukrayna askerleri çatışmaya girmeyi toplu halde reddediyor
10:12
1 dk
SESLİ HABER
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı: Batı, Ukrayna’da zafer umudunu yitirdi
10:21
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
SESLİ HABER
Ukrayna İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı: ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destekte sorunlar olduğunun kanıtı
11:16
2 dk
SESLİ HABER
Maduro'dan Arjantin’e tepki: Yaptıkları aptallık
11:25
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, ABD’yi tiye aldı: ‘Nice borçlara!’
11:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
SESLİ HABER
Muğla'da neler oluyor? 494 proje için gerek görülmedi
12:10
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’i savunacak avukat Epstein belgelerinde: Çocuk istismarcısı mı çıktı?
12:22
3 dk
SESLİ HABER
Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı yardımları açıkladı
12:33
2 dk
SESLİ HABER
BRICS Avrupa'nın yeni alternatifi
12:43
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
İsrailli düşünce kuruluşu analistinden Türkiye'ye tehdit: Bedel ödemedikçe İsrail karşıtı tavrını değiştirmeyecek
13:13
3 dk
SESLİ HABER
İsrail Merkez Bankası, Gazze'deki çatışmanın mali yükünü açıkladı
13:23
2 dk
SESLİ HABER
Rus ordusunda görev yapan yabancılar vatandaşlık alabilecek
13:32
2 dk
SESLİ HABER
Türk diplomatik kaynak: İsveç’in NATO üyeliği konusunda acele edilmeyecek
13:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SESLİ HABER
Askere gitmemek için vatandaşlıktan çıkıyorlar
14:13
2 dk
SESLİ HABER
Musk’a göre insanlığın en büyük sorunu demografik çöküş
14:23
2 dk
SESLİ HABER
İsrail Savunma Bakanı şartlarını açıkladı
14:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:01
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı bakandan itiraf: B planımız yok, tek güvencemiz Batı yardımı
18:12
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240107/putin-ozel-askeri-harekatta-olen-rusya-kahramanlarinin-aileleriyle-bir-araya-geldi-1079392800.html
Putin, özel askeri harekatta ölen 'Rusya Kahramanları'nın aileleriyle bir araya geldi
Putin, özel askeri harekatta ölen 'Rusya Kahramanları'nın aileleriyle bir araya geldi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoksların kutladığı Noel bayramının arife akşamında Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatta hayatını kaybeden ve... 07.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-07T11:16+0300
2024-01-07T11:21+0300
dünya
rusya
vladimir putin
ukrayna
askeri operasyon
rusya ordusu
rus askeri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/07/1079392472_0:51:1880:1109_1920x0_80_0_0_57c656f75ca68cb2875c6bbfc59fdb58.jpg
Putin, görüşme sırasında yaptığı açıklamalarda bugünkü buluşmanın tüm düzeydeki bürokratlar için Rusya Kahramanları'nın ailelerinin desteklenmesi konusunda açık bir sinyal olması gerektiğini belirtti.Rus lider, "Bildiğiniz gibi birçok erkeğimiz, cesur, kahraman evladımız, Rusya'nın savaşçıları şu anda, bu bayram sırasında ellerinde silahlarla ülkemizin çıkarlarını savunuyorlar. Bu nedenle, ilk olarak bu bayramı önce sizlerle birlikte kutlamak istedim. İkinci olarak, buluşmamızın Rusya'nın devasa topraklarının tamamındaki, tüm düzeylerdeki tüm meslektaşlarım için çok açık, anlaşılır bir sinyal olmasını istiyorum. Meslektaşlarımın her zaman ve her yerde sizin yanınızda olmasını istiyorum" dedi.Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yla konuşarak harekatta ölen askerlerin ailelerinin geri bildirim yoluyla bu süreci etkilemesini sağlayacağının sözünü verdi.Rusya'nın bölgelerinde harekatta ölen askerlerin ailelerine yapılan ödemelerde yaşanan çeşitli karışıklıklarla da ilgileneceğinin altını çizdi.Sohbetin ardından davetlilerle birlikte Noel yemeği yiyen Putin, daha sonra ölen askerlerin aileleriyle birlikte Novo-Ogarevo'daki 'Spasa Nerukotvornogo Obraza' Kilisesi'nde Noel ayinine katıldı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in özel konukları olan Rusya Kahramanları'nın aileleri için yeni yıl haftası boyunca Moskova'da sergilere, fuarlara ve diğer kutlama etkinliklerine katıldıkları bir program organize edildiğini söyledi.Peskov, dün akşam Novo-Ogarevo'daki devlet başkanlığı rezidansında Rusya Kahramanları'nın çocukları için bir at turu düzenlendiğini ve orada yaşayan atlar hakkında bilgi verildiğini anlattı.
https://sputniknews.com.tr/20240107/putinden-ortodoks-noeli-mesaji-insanlari-iyilik-ve-adalet-idealleri-etrafinda-birlestiriyor-1079391364.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/07/1079392472_167:0:1714:1160_1920x0_80_0_0_0ecdc18608327d1211ad9e688686a704.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, ukrayna, askeri operasyon, rusya ordusu, rus askeri
rusya, vladimir putin, ukrayna, askeri operasyon, rusya ordusu, rus askeri

Putin, özel askeri harekatta ölen 'Rusya Kahramanları'nın aileleriyle bir araya geldi

11:16 07.01.2024 (güncellendi: 11:21 07.01.2024)
© KremlinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ocak 24
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ocak 24 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2024
© Kremlin
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoksların kutladığı Noel bayramının arife akşamında Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatta hayatını kaybeden ve Rusya Kahramanı ilan edilen askerlerin eşleri ve çocuklarını Novo-Ogarevo'daki devlet başkanlığı rezidansında ağırladı.
Putin, görüşme sırasında yaptığı açıklamalarda bugünkü buluşmanın tüm düzeydeki bürokratlar için Rusya Kahramanları'nın ailelerinin desteklenmesi konusunda açık bir sinyal olması gerektiğini belirtti.
Rus lider, "Bildiğiniz gibi birçok erkeğimiz, cesur, kahraman evladımız, Rusya'nın savaşçıları şu anda, bu bayram sırasında ellerinde silahlarla ülkemizin çıkarlarını savunuyorlar. Bu nedenle, ilk olarak bu bayramı önce sizlerle birlikte kutlamak istedim. İkinci olarak, buluşmamızın Rusya'nın devasa topraklarının tamamındaki, tüm düzeylerdeki tüm meslektaşlarım için çok açık, anlaşılır bir sinyal olmasını istiyorum. Meslektaşlarımın her zaman ve her yerde sizin yanınızda olmasını istiyorum" dedi.
Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yla konuşarak harekatta ölen askerlerin ailelerinin geri bildirim yoluyla bu süreci etkilemesini sağlayacağının sözünü verdi.
Rusya'nın bölgelerinde harekatta ölen askerlerin ailelerine yapılan ödemelerde yaşanan çeşitli karışıklıklarla da ilgileneceğinin altını çizdi.
Sohbetin ardından davetlilerle birlikte Noel yemeği yiyen Putin, daha sonra ölen askerlerin aileleriyle birlikte Novo-Ogarevo'daki 'Spasa Nerukotvornogo Obraza' Kilisesi'nde Noel ayinine katıldı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in özel konukları olan Rusya Kahramanları'nın aileleri için yeni yıl haftası boyunca Moskova'da sergilere, fuarlara ve diğer kutlama etkinliklerine katıldıkları bir program organize edildiğini söyledi.
Peskov, dün akşam Novo-Ogarevo'daki devlet başkanlığı rezidansında Rusya Kahramanları'nın çocukları için bir at turu düzenlendiğini ve orada yaşayan atlar hakkında bilgi verildiğini anlattı.
Rusya Devlet Başkanı Putin Noel - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2024
DÜNYA
Putin'den Ortodoks Noel'i mesajı: İnsanları iyilik ve adalet idealleri etrafında birleştiriyor
10:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала