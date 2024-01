Putin, özel askeri harekatta ölen 'Rusya Kahramanları'nın aileleriyle bir araya geldi

https://sputniknews.com.tr/20240107/putin-ozel-askeri-harekatta-olen-rusya-kahramanlarinin-aileleriyle-bir-araya-geldi-1079392800.html

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoksların kutladığı Noel bayramının arife akşamında Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatta hayatını kaybeden ve... 07.01.2024, Sputnik Türkiye

Putin, görüşme sırasında yaptığı açıklamalarda bugünkü buluşmanın tüm düzeydeki bürokratlar için Rusya Kahramanları'nın ailelerinin desteklenmesi konusunda açık bir sinyal olması gerektiğini belirtti.Rus lider, "Bildiğiniz gibi birçok erkeğimiz, cesur, kahraman evladımız, Rusya'nın savaşçıları şu anda, bu bayram sırasında ellerinde silahlarla ülkemizin çıkarlarını savunuyorlar. Bu nedenle, ilk olarak bu bayramı önce sizlerle birlikte kutlamak istedim. İkinci olarak, buluşmamızın Rusya'nın devasa topraklarının tamamındaki, tüm düzeylerdeki tüm meslektaşlarım için çok açık, anlaşılır bir sinyal olmasını istiyorum. Meslektaşlarımın her zaman ve her yerde sizin yanınızda olmasını istiyorum" dedi.Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yla konuşarak harekatta ölen askerlerin ailelerinin geri bildirim yoluyla bu süreci etkilemesini sağlayacağının sözünü verdi.Rusya'nın bölgelerinde harekatta ölen askerlerin ailelerine yapılan ödemelerde yaşanan çeşitli karışıklıklarla da ilgileneceğinin altını çizdi.Sohbetin ardından davetlilerle birlikte Noel yemeği yiyen Putin, daha sonra ölen askerlerin aileleriyle birlikte Novo-Ogarevo'daki 'Spasa Nerukotvornogo Obraza' Kilisesi'nde Noel ayinine katıldı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in özel konukları olan Rusya Kahramanları'nın aileleri için yeni yıl haftası boyunca Moskova'da sergilere, fuarlara ve diğer kutlama etkinliklerine katıldıkları bir program organize edildiğini söyledi.Peskov, dün akşam Novo-Ogarevo'daki devlet başkanlığı rezidansında Rusya Kahramanları'nın çocukları için bir at turu düzenlendiğini ve orada yaşayan atlar hakkında bilgi verildiğini anlattı.

