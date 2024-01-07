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https://sputniknews.com.tr/20240107/putinden-ortodoks-noeli-mesaji-insanlari-iyilik-ve-adalet-idealleri-etrafinda-birlestiriyor-1079391364.html
Putin'den Ortodoks Noel'i mesajı: İnsanları iyilik ve adalet idealleri etrafında birleştiriyor
Putin'den Ortodoks Noel'i mesajı: İnsanları iyilik ve adalet idealleri etrafında birleştiriyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoks inananların Noel Bayramı'nı bir mesaj yayınlayarak kutladı. Rus lider, Noel'i Moskova dışındaki başkanlık... 07.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-07T10:08+0300
2024-01-07T10:09+0300
dünya
rusya
vladimir putin
ortodoksluk
ortodoks
rusya ortodoks kilisesi
noel
noel bayramı
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Rusya'da Ortodoks Hıristiyanlar, Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel'i kutluyor.Ortodoks Noel'i için Kremlin'in sitesinden bir mesaj yayınlayan Putin, "En sevilen, uzun zamandır beklenen Hıristiyan bayramlarından biri, milyonlarca insanı iyilik, merhamet ve adalet idealleri etrafında birleştiriyor. Bu sarsılmaz değerler, ülkemizin tarihinde özel bir rol oynamakta, yüzyıllar boyunca topluma güvenilir bir manevi ve ahlaki destek sunmaktadır" dedi.Rus Ortodoks Kilisesi ve Rusya'daki diğer Hıristiyan mezheplerinin, Rusya'nın zengin tarihi ve kültürel mirasının korunmasına, aile kurumunun güçlendirilmesine ve genç neslin vatanseverlik eğitimine büyük bir ilham verici katkı sağlamasının önemli olduğunu kaydeden Putin, "Elbette, dini kuruluşların özel askeri harekata katılan kahramanlarımızı, Donbass ve Novorossiya sakinlerini desteklemeye yönelik çabaları da derin ve samimi bir saygıyı hak ediyor" ifadelerini kullandı.Rusya lideri, "Ortodoks Hıristiyanlara, İsa'nın doğuşunu kutlayan herkese sağlık, başarı ve refah temenni ediyorum" diye ekledi.Özel askeri harekatta ölen kahramanların aileleriyle ayinPutin, Noel'i başkanlık rezidansının bulunduğu Novo-Ogarevo'daki 'Spasa Nerukotvornogo Obraza' Kilisesi'nde karşıladı. Putin'e özel askeri harekatta yaşamını yitiren Rusya kahramanlarının aileleri de eşlik etti.Takım elbise giydiği ve kravat takmadığı görülen Rus lider, dua edip mum dikti.Jülyen takvimini kullanan Rus Ortodoks Kilisesi, Noel'i 6 Ocak'ı 7 Ocak'a bağlayan gece kutluyor. Ortodoks Hıristiyanların en önemli bayramlarından Noel, aynı zamanda alkollü içki ve hayvansal gıdanın tüketilmediği 40 günlük orucun da son günü.
https://sputniknews.com.tr/20231231/putinden-yeni-yil-mesaji-ileriye-gitmeli-gelecegi-yaratmaliyiz-1079223963.html
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rusya, vladimir putin, ortodoksluk, ortodoks, rusya ortodoks kilisesi, noel, noel bayramı
rusya, vladimir putin, ortodoksluk, ortodoks, rusya ortodoks kilisesi, noel, noel bayramı

Putin'den Ortodoks Noel'i mesajı: İnsanları iyilik ve adalet idealleri etrafında birleştiriyor

10:08 07.01.2024 (güncellendi: 10:09 07.01.2024)
© Sputnik / Михаил ВоскресенскийRusya Devlet Başkanı Putin Noel
Rusya Devlet Başkanı Putin Noel - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2024
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoks inananların Noel Bayramı'nı bir mesaj yayınlayarak kutladı. Rus lider, Noel'i Moskova dışındaki başkanlık konutunun bulunduğu Novo-Ogarevo'daki bir kilisede karşıladı.
Rusya'da Ortodoks Hıristiyanlar, Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel'i kutluyor.
Ortodoks Noel'i için Kremlin'in sitesinden bir mesaj yayınlayan Putin, "En sevilen, uzun zamandır beklenen Hıristiyan bayramlarından biri, milyonlarca insanı iyilik, merhamet ve adalet idealleri etrafında birleştiriyor. Bu sarsılmaz değerler, ülkemizin tarihinde özel bir rol oynamakta, yüzyıllar boyunca topluma güvenilir bir manevi ve ahlaki destek sunmaktadır" dedi.
Rus Ortodoks Kilisesi ve Rusya'daki diğer Hıristiyan mezheplerinin, Rusya'nın zengin tarihi ve kültürel mirasının korunmasına, aile kurumunun güçlendirilmesine ve genç neslin vatanseverlik eğitimine büyük bir ilham verici katkı sağlamasının önemli olduğunu kaydeden Putin, "Elbette, dini kuruluşların özel askeri harekata katılan kahramanlarımızı, Donbass ve Novorossiya sakinlerini desteklemeye yönelik çabaları da derin ve samimi bir saygıyı hak ediyor" ifadelerini kullandı.
Rusya lideri, "Ortodoks Hıristiyanlara, İsa'nın doğuşunu kutlayan herkese sağlık, başarı ve refah temenni ediyorum" diye ekledi.

Özel askeri harekatta ölen kahramanların aileleriyle ayin

Putin, Noel'i başkanlık rezidansının bulunduğu Novo-Ogarevo'daki 'Spasa Nerukotvornogo Obraza' Kilisesi'nde karşıladı. Putin'e özel askeri harekatta yaşamını yitiren Rusya kahramanlarının aileleri de eşlik etti.
Takım elbise giydiği ve kravat takmadığı görülen Rus lider, dua edip mum dikti.
Jülyen takvimini kullanan Rus Ortodoks Kilisesi, Noel'i 6 Ocak'ı 7 Ocak'a bağlayan gece kutluyor. Ortodoks Hıristiyanların en önemli bayramlarından Noel, aynı zamanda alkollü içki ve hayvansal gıdanın tüketilmediği 40 günlük orucun da son günü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2024 yeni yıl konuşma - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2023
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Putin'den yeni yıl mesajı: İleriye gitmeli, geleceği yaratmalıyız
31 Aralık 2023, 16:29
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