https://sputniknews.com.tr/20240107/putinden-ortodoks-noeli-mesaji-insanlari-iyilik-ve-adalet-idealleri-etrafinda-birlestiriyor-1079391364.html
Putin'den Ortodoks Noel'i mesajı: İnsanları iyilik ve adalet idealleri etrafında birleştiriyor
Putin'den Ortodoks Noel'i mesajı: İnsanları iyilik ve adalet idealleri etrafında birleştiriyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoks inananların Noel Bayramı'nı bir mesaj yayınlayarak kutladı. Rus lider, Noel'i Moskova dışındaki başkanlık... 07.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-07T10:08+0300
2024-01-07T10:08+0300
2024-01-07T10:09+0300
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Rusya'da Ortodoks Hıristiyanlar, Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel'i kutluyor.Ortodoks Noel'i için Kremlin'in sitesinden bir mesaj yayınlayan Putin, "En sevilen, uzun zamandır beklenen Hıristiyan bayramlarından biri, milyonlarca insanı iyilik, merhamet ve adalet idealleri etrafında birleştiriyor. Bu sarsılmaz değerler, ülkemizin tarihinde özel bir rol oynamakta, yüzyıllar boyunca topluma güvenilir bir manevi ve ahlaki destek sunmaktadır" dedi.Rus Ortodoks Kilisesi ve Rusya'daki diğer Hıristiyan mezheplerinin, Rusya'nın zengin tarihi ve kültürel mirasının korunmasına, aile kurumunun güçlendirilmesine ve genç neslin vatanseverlik eğitimine büyük bir ilham verici katkı sağlamasının önemli olduğunu kaydeden Putin, "Elbette, dini kuruluşların özel askeri harekata katılan kahramanlarımızı, Donbass ve Novorossiya sakinlerini desteklemeye yönelik çabaları da derin ve samimi bir saygıyı hak ediyor" ifadelerini kullandı.Rusya lideri, "Ortodoks Hıristiyanlara, İsa'nın doğuşunu kutlayan herkese sağlık, başarı ve refah temenni ediyorum" diye ekledi.Özel askeri harekatta ölen kahramanların aileleriyle ayinPutin, Noel'i başkanlık rezidansının bulunduğu Novo-Ogarevo'daki 'Spasa Nerukotvornogo Obraza' Kilisesi'nde karşıladı. Putin'e özel askeri harekatta yaşamını yitiren Rusya kahramanlarının aileleri de eşlik etti.Takım elbise giydiği ve kravat takmadığı görülen Rus lider, dua edip mum dikti.Jülyen takvimini kullanan Rus Ortodoks Kilisesi, Noel'i 6 Ocak'ı 7 Ocak'a bağlayan gece kutluyor. Ortodoks Hıristiyanların en önemli bayramlarından Noel, aynı zamanda alkollü içki ve hayvansal gıdanın tüketilmediği 40 günlük orucun da son günü.
https://sputniknews.com.tr/20231231/putinden-yeni-yil-mesaji-ileriye-gitmeli-gelecegi-yaratmaliyiz-1079223963.html
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rusya, vladimir putin, ortodoksluk, ortodoks, rusya ortodoks kilisesi, noel, noel bayramı
rusya, vladimir putin, ortodoksluk, ortodoks, rusya ortodoks kilisesi, noel, noel bayramı
Putin'den Ortodoks Noel'i mesajı: İnsanları iyilik ve adalet idealleri etrafında birleştiriyor
10:08 07.01.2024 (güncellendi: 10:09 07.01.2024)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoks inananların Noel Bayramı'nı bir mesaj yayınlayarak kutladı. Rus lider, Noel'i Moskova dışındaki başkanlık konutunun bulunduğu Novo-Ogarevo'daki bir kilisede karşıladı.
Rusya'da Ortodoks Hıristiyanlar, Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel'i kutluyor.
Ortodoks Noel'i için Kremlin'in sitesinden bir mesaj yayınlayan Putin, "En sevilen, uzun zamandır beklenen Hıristiyan bayramlarından biri, milyonlarca insanı iyilik, merhamet ve adalet idealleri etrafında birleştiriyor. Bu sarsılmaz değerler, ülkemizin tarihinde özel bir rol oynamakta, yüzyıllar boyunca topluma güvenilir bir manevi ve ahlaki destek sunmaktadır" dedi.
Rus Ortodoks Kilisesi ve Rusya'daki diğer Hıristiyan mezheplerinin, Rusya'nın zengin tarihi ve kültürel mirasının korunmasına, aile kurumunun güçlendirilmesine ve genç neslin vatanseverlik eğitimine büyük bir ilham verici katkı sağlamasının önemli olduğunu kaydeden Putin, "Elbette, dini kuruluşların özel askeri harekata katılan kahramanlarımızı, Donbass ve Novorossiya sakinlerini desteklemeye yönelik çabaları da derin ve samimi bir saygıyı hak ediyor" ifadelerini kullandı.
Rusya lideri, "Ortodoks Hıristiyanlara, İsa'nın doğuşunu kutlayan herkese sağlık, başarı ve refah temenni ediyorum" diye ekledi.
Özel askeri harekatta ölen kahramanların aileleriyle ayin
Putin, Noel'i başkanlık rezidansının bulunduğu Novo-Ogarevo'daki 'Spasa Nerukotvornogo Obraza' Kilisesi'nde karşıladı. Putin'e özel askeri harekatta yaşamını yitiren Rusya kahramanlarının aileleri de eşlik etti.
Takım elbise giydiği ve kravat takmadığı görülen Rus lider, dua edip mum dikti.
Jülyen takvimini kullanan Rus Ortodoks Kilisesi, Noel'i 6 Ocak'ı 7 Ocak'a bağlayan gece kutluyor. Ortodoks Hıristiyanların en önemli bayramlarından Noel, aynı zamanda alkollü içki ve hayvansal gıdanın tüketilmediği 40 günlük orucun da son günü.