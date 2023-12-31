https://sputniknews.com.tr/20231231/putinden-yeni-yil-mesaji-ileriye-gitmeli-gelecegi-yaratmaliyiz-1079223963.html
Putin'den yeni yıl mesajı: İleriye gitmeli, geleceği yaratmalıyız
Putin'den yeni yıl mesajı: İleriye gitmeli, geleceği yaratmalıyız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yılbaşı arifesinde olduğu gibi bu yıl da verdiği geleneksel yeni yıl mesajında tüm Rusların yeni yılını kutlarken... 31.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-31T16:29+0300
2023-12-31T16:29+0300
2023-12-31T16:29+0300
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rusya
yeni yıl
vladimir putin
kremlin
rus vatandaşı
vatan
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Putin, Rus halkına hitaben yaptığı konuşmasında, 2023 yılında hep beraber ülkenin ulusal çıkarlarını, özgürlüğünü ve güvenliğini savunduklarını vurgulayarak, “Hep beraber çok çalışarak geçirdiğimiz 2023 yılında, bizim için dokunulmaz bir destek olan ve olmaya devam eden değerlerimizi savunmada kararlıydık. Şimdi 2023 yılını uğurluyoruz ve geleceği yaratmak için ilerlemeliyiz” diye konuştu.Rusları birleştiren ve bütünleştiren en önemli şeyin ‘Anavatan'ın kaderi ve Rusya'nın içinden geçmekte olduğu tarihi aşamanın derinlemesine irdelenmesi’ olduğuna vurgu yapan Rus lider, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:Putin, yeni yıl mesajında ayrıca cephedeki Rus askerlerine de seslenirken, “Sizler bizim kahramanlarımızsınız, sizlerle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.Rus ordusunun milyonlarca Rus vatandaşının desteğini hissettiğinin altını çizen Putin, “Bizi bölebilecek hiçbir güç yok. Rusya'nın kaderini biz belirliyoruz, biz büyük bir aileyiz ve güvenli kalkınmayı sağlayacağız. Atalarımızın anısını ve inancını unutmadan bu mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.Rus lider, ayrıca önümüzdeki yılın, Rusya'da ‘Aile Yılı’ olarak ilan edildiğini hatırlattığı konuşmasını, “Gerçek ve büyük bir aile,elbette çocukların özgürce büyüyebildiği bir ailedir” diye sonlandırdı.Putin'in bu yıl Kremlin Sarayı önünde gerçekleşen geleneksel Yeni Yıl konuşması 3 dakika 45 saniye sürerken, yeni yıl mesajını ilk izleyenler Kamçatka ve Çukotka sakinleri oldu.Zaman dilimi farklılığı nedeniyle yeni yıla Moskova’dan önce giren Kamçatka ve Çukotka’da yayınlanan Rus liderin bir önceki yıl yayınlanan yeni yıl konuşması 9 dakika sürmüş, bu yılki yeni yıl mesajı tüm devlet başkanlığı döneminde en uzun süreli kutlaması olarak kaydedilmişti.Putin, geçtiğimiz yıl Kremlin Sarayı yerine Ukrayna’daki askeri operasyona katılan askerlerin önünde, Rostov’da bulunan Güney Askeri Bölge Komutanlığı’nda konuşmasını gerçekleştirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231231/erdogandan-yeni-yil-mesaji-asil-cikisimizi-turkiye-yuzyili-ile-2024le-birlikte-baslatiyoruz-1079212293.html
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rusya, yeni yıl, vladimir putin, kremlin, rus vatandaşı, vatan
rusya, yeni yıl, vladimir putin, kremlin, rus vatandaşı, vatan
Putin'den yeni yıl mesajı: İleriye gitmeli, geleceği yaratmalıyız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yılbaşı arifesinde olduğu gibi bu yıl da verdiği geleneksel yeni yıl mesajında tüm Rusların yeni yılını kutlarken, “Fikirlerimizde, emeğimizde ve savaşımızda birleştik” ifadelerine yer verdi.
Putin, Rus halkına hitaben yaptığı konuşmasında, 2023 yılında hep beraber ülkenin ulusal çıkarlarını, özgürlüğünü ve güvenliğini savunduklarını vurgulayarak, “Hep beraber çok çalışarak geçirdiğimiz 2023 yılında, bizim için dokunulmaz bir destek olan ve olmaya devam eden değerlerimizi savunmada kararlıydık. Şimdi 2023 yılını uğurluyoruz ve geleceği yaratmak için ilerlemeliyiz” diye konuştu.
Rusları birleştiren ve bütünleştiren en önemli şeyin ‘Anavatan'ın kaderi ve Rusya'nın içinden geçmekte olduğu tarihi aşamanın derinlemesine irdelenmesi’ olduğuna vurgu yapan Rus lider, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
“Geçtiğimiz yıl çok çalıştık ve çok şey yaptık, ortak başarılardan gurur duyduk. Bu dönemde ne kadar çok şeyin kendimize, birbirimizi söz ve eylemle destekleme arzumuza bağlı olduğunu çok net bir şekilde anladık. Vatan yararı için çalışmanın toplumumuzu birleştirdiğini, dayanışma, merhamet ve kararlılığın Rus halkının en önemli özellikleri olduğunu gördük. Fikirlerimizde, emeğimizde ve verdiğimiz mücadelemizde birleştik.”
Putin, yeni yıl mesajında ayrıca cephedeki Rus askerlerine de seslenirken, “Sizler bizim kahramanlarımızsınız, sizlerle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
Rus ordusunun milyonlarca Rus vatandaşının desteğini hissettiğinin altını çizen Putin, “Bizi bölebilecek hiçbir güç yok. Rusya'nın kaderini biz belirliyoruz, biz büyük bir aileyiz ve güvenli kalkınmayı sağlayacağız. Atalarımızın anısını ve inancını unutmadan bu mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.
Rus lider, ayrıca önümüzdeki yılın, Rusya'da ‘Aile Yılı’ olarak ilan edildiğini hatırlattığı konuşmasını, “Gerçek ve büyük bir aile,elbette çocukların özgürce büyüyebildiği bir ailedir” diye sonlandırdı.
Putin'in bu yıl Kremlin Sarayı önünde gerçekleşen geleneksel Yeni Yıl konuşması 3 dakika 45 saniye sürerken, yeni yıl mesajını ilk izleyenler Kamçatka ve Çukotka sakinleri oldu.
Zaman dilimi farklılığı nedeniyle yeni yıla Moskova’dan önce giren Kamçatka ve Çukotka’da yayınlanan Rus liderin bir önceki yıl yayınlanan yeni yıl konuşması 9 dakika sürmüş, bu yılki yeni yıl mesajı tüm devlet başkanlığı döneminde en uzun süreli kutlaması olarak kaydedilmişti.
Putin, geçtiğimiz yıl Kremlin Sarayı yerine Ukrayna’daki askeri operasyona katılan askerlerin önünde, Rostov’da bulunan Güney Askeri Bölge Komutanlığı’nda konuşmasını gerçekleştirmişti.