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AK Parti İBB Adayı Murat Kurum'dan İstanbul hakkında ilk paylaşım
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09:21
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240107/israilde-3-bakan-netanyahunun-acil-durum-hukumetine-katilmayi-reddetti-1079400452.html
İsrail’de 3 bakan Netanyahu’nun ‘Acil Durum Hükümeti’ne katılmayı reddetti
İsrail’de 3 bakan Netanyahu’nun ‘Acil Durum Hükümeti’ne katılmayı reddetti
İsrail basını, 4 Ocak'taki Güvenlik Kabinesi toplantısındaki tartışmalardan Başbakan Benyamin Netanyahu'yu sorumlu tutan Benny Gantz'ın Ulusal Birlik... 07.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-07T15:22+0300
2024-01-07T15:22+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
benyamin netanyahu
gazze
gazze şeridi
yair lapid
benny gantz
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The Times of Israel gazetesinin haberinde, Ulusal Birlik Partisi lideri ve Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ile partinin kabine üyeleri Gadi Eisenkot ve Hili Tropper'ın bugün düzenlenecek Netanyahu başkanlığındaki haftalık ‘Acil Durum Hükümeti’ toplantısına katılmayacağı kaydedildi.Güvenlik Kabinesinin 4 Ocak'ta yapılan toplantısında birçok bakan ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi başta olmak üzere ordu temsilcileri arasında hararetli tartışmalar yaşanmıştı.Bakanlar, ordunun 7 Ekim olaylarına ilişkin başlattığı soruşturmaya "2005'te Gazze Şeridi'nden çekilmeyi destekleyen yetkilileri" de dahil etmeyi planladığına ilişkin iddia karşısında ordu yetkililerini hedef almıştı.Benny Gantz da tartışmalara, Genelkurmay Başkanı'nı hedef alan bakanlara bağırarak müdahale etmişti.Gantz, daha sonra yayımladığı video mesajda, çıkan tartışmadan Başbakan Benyamin Netanyahu'yu sorumlu tutmuştu.İsrail'de ‘Acil Durum Hükümeti’ 13 Ekim'de kurulmuştuİsrail Meclisi 13 Ekim’de ‘Acil Durum Hükümeti’ kurulmasını onaylamıştı.Meclisten yapılan yazılı açıklamada, "Gazze ile savaş süresince faaliyet gösterecek olağanüstü hal hükümeti, 4 aleyhte oya karşı 64 milletvekilinin desteği ile onaylandı" ifadelerine yer verilmişti.İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, hükümet, İsrail Başbakanı Netanyahu ile muhalefetten Benny Gantz arasında varılan ve Gantz'ın partisinin beş üyesinin bakan olarak görev yapacağı anlaşmayla kurulmuştu.İsrail’de ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid ise bu hükümete katılmayı reddetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240103/eski-ic-istihbarat-direktoru-israildeki-dini-sagin-isidden-farki-yok-1079287372.html
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İsrail’de 3 bakan Netanyahu’nun ‘Acil Durum Hükümeti’ne katılmayı reddetti

15:22 07.01.2024
© AFP 2023 / RONEN ZVULUNİsrail Netanyahu Acil Durum Hükümeti
İsrail Netanyahu Acil Durum Hükümeti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2024
© AFP 2023 / RONEN ZVULUN
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İsrail basını, 4 Ocak'taki Güvenlik Kabinesi toplantısındaki tartışmalardan Başbakan Benyamin Netanyahu'yu sorumlu tutan Benny Gantz'ın Ulusal Birlik Partisinden 3 bakanın, bugün gerçekleştirilecek "Acil Durum Hükümeti"nin haftalık toplantısına katılmayacağını yazdı.
The Times of Israel gazetesinin haberinde, Ulusal Birlik Partisi lideri ve Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ile partinin kabine üyeleri Gadi Eisenkot ve Hili Tropper'ın bugün düzenlenecek Netanyahu başkanlığındaki haftalık ‘Acil Durum Hükümeti’ toplantısına katılmayacağı kaydedildi.
Güvenlik Kabinesinin 4 Ocak'ta yapılan toplantısında birçok bakan ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi başta olmak üzere ordu temsilcileri arasında hararetli tartışmalar yaşanmıştı.
Bakanlar, ordunun 7 Ekim olaylarına ilişkin başlattığı soruşturmaya "2005'te Gazze Şeridi'nden çekilmeyi destekleyen yetkilileri" de dahil etmeyi planladığına ilişkin iddia karşısında ordu yetkililerini hedef almıştı.
Benny Gantz da tartışmalara, Genelkurmay Başkanı'nı hedef alan bakanlara bağırarak müdahale etmişti.
Gantz, daha sonra yayımladığı video mesajda, çıkan tartışmadan Başbakan Benyamin Netanyahu'yu sorumlu tutmuştu.

İsrail'de ‘Acil Durum Hükümeti’ 13 Ekim'de kurulmuştu

İsrail Meclisi 13 Ekim’de ‘Acil Durum Hükümeti’ kurulmasını onaylamıştı.
Meclisten yapılan yazılı açıklamada, "Gazze ile savaş süresince faaliyet gösterecek olağanüstü hal hükümeti, 4 aleyhte oya karşı 64 milletvekilinin desteği ile onaylandı" ifadelerine yer verilmişti.
İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, hükümet, İsrail Başbakanı Netanyahu ile muhalefetten Benny Gantz arasında varılan ve Gantz'ın partisinin beş üyesinin bakan olarak görev yapacağı anlaşmayla kurulmuştu.
İsrail’de ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid ise bu hükümete katılmayı reddetmişti.
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