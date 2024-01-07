https://sputniknews.com.tr/20240107/israilde-3-bakan-netanyahunun-acil-durum-hukumetine-katilmayi-reddetti-1079400452.html

İsrail’de 3 bakan Netanyahu’nun ‘Acil Durum Hükümeti’ne katılmayı reddetti

İsrail’de 3 bakan Netanyahu’nun ‘Acil Durum Hükümeti’ne katılmayı reddetti

İsrail basını, 4 Ocak'taki Güvenlik Kabinesi toplantısındaki tartışmalardan Başbakan Benyamin Netanyahu'yu sorumlu tutan Benny Gantz'ın Ulusal Birlik... 07.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-07T15:22+0300

2024-01-07T15:22+0300

2024-01-07T15:22+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

benyamin netanyahu

gazze

gazze şeridi

yair lapid

benny gantz

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The Times of Israel gazetesinin haberinde, Ulusal Birlik Partisi lideri ve Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ile partinin kabine üyeleri Gadi Eisenkot ve Hili Tropper'ın bugün düzenlenecek Netanyahu başkanlığındaki haftalık ‘Acil Durum Hükümeti’ toplantısına katılmayacağı kaydedildi.Güvenlik Kabinesinin 4 Ocak'ta yapılan toplantısında birçok bakan ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi başta olmak üzere ordu temsilcileri arasında hararetli tartışmalar yaşanmıştı.Bakanlar, ordunun 7 Ekim olaylarına ilişkin başlattığı soruşturmaya "2005'te Gazze Şeridi'nden çekilmeyi destekleyen yetkilileri" de dahil etmeyi planladığına ilişkin iddia karşısında ordu yetkililerini hedef almıştı.Benny Gantz da tartışmalara, Genelkurmay Başkanı'nı hedef alan bakanlara bağırarak müdahale etmişti.Gantz, daha sonra yayımladığı video mesajda, çıkan tartışmadan Başbakan Benyamin Netanyahu'yu sorumlu tutmuştu.İsrail'de ‘Acil Durum Hükümeti’ 13 Ekim'de kurulmuştuİsrail Meclisi 13 Ekim’de ‘Acil Durum Hükümeti’ kurulmasını onaylamıştı.Meclisten yapılan yazılı açıklamada, "Gazze ile savaş süresince faaliyet gösterecek olağanüstü hal hükümeti, 4 aleyhte oya karşı 64 milletvekilinin desteği ile onaylandı" ifadelerine yer verilmişti.İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, hükümet, İsrail Başbakanı Netanyahu ile muhalefetten Benny Gantz arasında varılan ve Gantz'ın partisinin beş üyesinin bakan olarak görev yapacağı anlaşmayla kurulmuştu.İsrail’de ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid ise bu hükümete katılmayı reddetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240103/eski-ic-istihbarat-direktoru-israildeki-dini-sagin-isidden-farki-yok-1079287372.html

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