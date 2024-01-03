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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240103/eski-ic-istihbarat-direktoru-israildeki-dini-sagin-isidden-farki-yok-1079287372.html
Eski İç İstihbarat Direktörü: İsrail'deki dini sağın IŞİD'den farkı yok
Eski İç İstihbarat Direktörü: İsrail'deki dini sağın IŞİD'den farkı yok
İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin Bet'in eski Direktörü Gillon, İsrail'deki dini sağ partilerin IŞİD'ten farkı olmadığını dile getirdi. 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T13:33+0300
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Şin Bet'in eski Direktörü Carmi Gillon, İsrail'deki dini sağ partilerin iktidarı ele geçirmek için IŞİD ile aynı teknikleri kullandığını vurguladı. Gillon açıklamasında sağcı dini cemaati sert bir dille eleştirerek terörizm yoluyla iktidara geldikleri için IŞİD ve Hamas ile kıyaslanabileceklerini öne sürdü.Dindar sağcı topluluğu daha genel sağcı kamuoyundan ayıran Gillon açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Ulusal Birlik Partisi Başkanı Benny Gantz Gillon'un açıklamalarını kınayarak yaptığı karşılaştırmaların 'aşağılık' ve "utanç verici' olduğunu söyleyerek, "Bölünme, kışkırtma ve şiddet içeren aşağılık söylemlerin İsrail toplumunda artık yeri yoktur" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240102/israil-yuksek-mahkemesi-yurutme-uzerindeki-denetimini-kaldiracak-yasayi-iptal-etti-1079244048.html
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şin bet, israil, israil iç istihbarat servisi şin-bet (şabak), işid, hamas, müslüman kardeşler, ayetullah humeyni
şin bet, israil, israil iç istihbarat servisi şin-bet (şabak), işid, hamas, müslüman kardeşler, ayetullah humeyni

Eski İç İstihbarat Direktörü: İsrail'deki dini sağın IŞİD'den farkı yok

13:33 03.01.2024
© AP Photo / Alberto Pezzaliİsrail - bayrak
İsrail - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Alberto Pezzali
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İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin Bet'in eski Direktörü Gillon, İsrail'deki dini sağ partilerin IŞİD'ten farkı olmadığını dile getirdi.
Şin Bet'in eski Direktörü Carmi Gillon, İsrail'deki dini sağ partilerin iktidarı ele geçirmek için IŞİD ile aynı teknikleri kullandığını vurguladı. Gillon açıklamasında sağcı dini cemaati sert bir dille eleştirerek terörizm yoluyla iktidara geldikleri için IŞİD ve Hamas ile kıyaslanabileceklerini öne sürdü.
Dindar sağcı topluluğu daha genel sağcı kamuoyundan ayıran Gillon açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İsrail'in tüm vatandaşlarının hayatlarını ele geçirmek isteyen bir sağcı unsur var. Mısır'daki Müslüman Kardeşler'in, IŞİD'in, Hamas'ın ve Humeyni'nin İran devriminin aynı güçlü ve kanıtlanmış tekniklerini kullanıyorlar.

Ulusal Birlik Partisi Başkanı Benny Gantz Gillon'un açıklamalarını kınayarak yaptığı karşılaştırmaların 'aşağılık' ve "utanç verici' olduğunu söyleyerek, "Bölünme, kışkırtma ve şiddet içeren aşağılık söylemlerin İsrail toplumunda artık yeri yoktur" dedi.
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