https://sputniknews.com.tr/20240103/eski-ic-istihbarat-direktoru-israildeki-dini-sagin-isidden-farki-yok-1079287372.html

Eski İç İstihbarat Direktörü: İsrail'deki dini sağın IŞİD'den farkı yok

Eski İç İstihbarat Direktörü: İsrail'deki dini sağın IŞİD'den farkı yok

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin Bet'in eski Direktörü Gillon, İsrail'deki dini sağ partilerin IŞİD'ten farkı olmadığını dile getirdi. 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T13:33+0300

2024-01-03T13:33+0300

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Şin Bet'in eski Direktörü Carmi Gillon, İsrail'deki dini sağ partilerin iktidarı ele geçirmek için IŞİD ile aynı teknikleri kullandığını vurguladı. Gillon açıklamasında sağcı dini cemaati sert bir dille eleştirerek terörizm yoluyla iktidara geldikleri için IŞİD ve Hamas ile kıyaslanabileceklerini öne sürdü.Dindar sağcı topluluğu daha genel sağcı kamuoyundan ayıran Gillon açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Ulusal Birlik Partisi Başkanı Benny Gantz Gillon'un açıklamalarını kınayarak yaptığı karşılaştırmaların 'aşağılık' ve "utanç verici' olduğunu söyleyerek, "Bölünme, kışkırtma ve şiddet içeren aşağılık söylemlerin İsrail toplumunda artık yeri yoktur" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240102/israil-yuksek-mahkemesi-yurutme-uzerindeki-denetimini-kaldiracak-yasayi-iptal-etti-1079244048.html

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