https://sputniknews.com.tr/20240103/eski-ic-istihbarat-direktoru-israildeki-dini-sagin-isidden-farki-yok-1079287372.html
Eski İç İstihbarat Direktörü: İsrail'deki dini sağın IŞİD'den farkı yok
Eski İç İstihbarat Direktörü: İsrail'deki dini sağın IŞİD'den farkı yok
İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin Bet'in eski Direktörü Gillon, İsrail'deki dini sağ partilerin IŞİD'ten farkı olmadığını dile getirdi. 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T13:33+0300
2024-01-03T13:33+0300
2024-01-03T13:33+0300
israil- filistin çatışması
şin bet
israil
israil iç istihbarat servisi şin-bet (şabak)
işid
hamas
müslüman kardeşler
ayetullah humeyni
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/1a/1043902886_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_2250c86ef5ef6b8c9c624d69e054905d.jpg
Şin Bet'in eski Direktörü Carmi Gillon, İsrail'deki dini sağ partilerin iktidarı ele geçirmek için IŞİD ile aynı teknikleri kullandığını vurguladı. Gillon açıklamasında sağcı dini cemaati sert bir dille eleştirerek terörizm yoluyla iktidara geldikleri için IŞİD ve Hamas ile kıyaslanabileceklerini öne sürdü.Dindar sağcı topluluğu daha genel sağcı kamuoyundan ayıran Gillon açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Ulusal Birlik Partisi Başkanı Benny Gantz Gillon'un açıklamalarını kınayarak yaptığı karşılaştırmaların 'aşağılık' ve "utanç verici' olduğunu söyleyerek, "Bölünme, kışkırtma ve şiddet içeren aşağılık söylemlerin İsrail toplumunda artık yeri yoktur" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240102/israil-yuksek-mahkemesi-yurutme-uzerindeki-denetimini-kaldiracak-yasayi-iptal-etti-1079244048.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/1a/1043902886_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_915bc3974f26e34e3cdf5d7204e69683.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
şin bet, israil, israil iç istihbarat servisi şin-bet (şabak), işid, hamas, müslüman kardeşler, ayetullah humeyni
şin bet, israil, israil iç istihbarat servisi şin-bet (şabak), işid, hamas, müslüman kardeşler, ayetullah humeyni
Eski İç İstihbarat Direktörü: İsrail'deki dini sağın IŞİD'den farkı yok
İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin Bet'in eski Direktörü Gillon, İsrail'deki dini sağ partilerin IŞİD'ten farkı olmadığını dile getirdi.
Şin Bet'in eski Direktörü Carmi Gillon, İsrail'deki dini sağ partilerin iktidarı ele geçirmek için IŞİD ile aynı teknikleri kullandığını vurguladı. Gillon açıklamasında sağcı dini cemaati sert bir dille eleştirerek terörizm yoluyla iktidara geldikleri için IŞİD ve Hamas ile kıyaslanabileceklerini öne sürdü.
Dindar sağcı topluluğu daha genel sağcı kamuoyundan ayıran Gillon açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
İsrail'in tüm vatandaşlarının hayatlarını ele geçirmek isteyen bir sağcı unsur var. Mısır'daki Müslüman Kardeşler'in, IŞİD'in, Hamas'ın ve Humeyni'nin İran devriminin aynı güçlü ve kanıtlanmış tekniklerini kullanıyorlar.
Ulusal Birlik Partisi Başkanı Benny Gantz Gillon'un açıklamalarını kınayarak yaptığı karşılaştırmaların 'aşağılık' ve "utanç verici' olduğunu söyleyerek, "Bölünme, kışkırtma ve şiddet içeren aşağılık söylemlerin İsrail toplumunda artık yeri yoktur" dedi.