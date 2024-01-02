https://sputniknews.com.tr/20240102/israil-yuksek-mahkemesi-yurutme-uzerindeki-denetimini-kaldiracak-yasayi-iptal-etti-1079244048.html
İsrail Yüksek Mahkemesi, yürütme üzerindeki denetimini kaldıracak yasayı iptal etti
İsrail Yüksek Mahkemesi, yürütme üzerindeki denetimini kaldıracak yasayı iptal etti
İsrail Yüksek Mahkemesi, Başbakan Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin tartışmalı yargı reformu kapsamındaki akla uygunluğun sınırlandırılması... 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T00:21+0300
2024-01-02T00:21+0300
2024-01-02T00:21+0300
dünya
israil-filistin
israil
yüksek mahkeme
benyamin netahyahu
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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Yüksek Mahkeme, 15 hakimden 8'inin karşı oyuyla akla uygunluğun sınırlandırılması yasasının iptaline karar verdi.'Akla uygunluk' standardı, hükümetin aldığı bir kararın makul görülmediği durumlarda Yüksek Mahkemeye bu kararı bozma yetkisi veriyor. Buna göre, 'akla uygun olmayan' bir karar, 'kamu yararını yeterince dikkate almadan orantısız bir şekilde siyasi çıkarlara odaklanan karar' olarak tanımlanıyor.'Akla uygunluğun sınırlandırılması' yasasının, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere İsrail mahkemelerinin, başbakan dahil seçilmiş yetkililer tarafından alınan kararlara 'akla uygunluk' standardını uygulamasına engel olması muhtemel.İsrail Meclisi, söz konusu yasayı temmuz ayında, protesto etmek amacıyla oylamaya katılmamaya karar veren muhalefetin yokluğunda 120 üyeden 64'ünün çoğunluğuyla onaylamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240101/hamastan-son-dort-gunde-16-israil-askerinin-olduruldugu-iddiasi-1079243902.html
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israil-filistin, israil, yüksek mahkeme, benyamin netahyahu
israil-filistin, israil, yüksek mahkeme, benyamin netahyahu
İsrail Yüksek Mahkemesi, yürütme üzerindeki denetimini kaldıracak yasayı iptal etti
İsrail Yüksek Mahkemesi, Başbakan Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin tartışmalı yargı reformu kapsamındaki akla uygunluğun sınırlandırılması yasasını iptal etti.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Yüksek Mahkeme, 15 hakimden 8'inin karşı oyuyla akla uygunluğun sınırlandırılması yasasının iptaline karar verdi.
'Akla uygunluk' standardı, hükümetin aldığı bir kararın makul görülmediği durumlarda Yüksek Mahkemeye bu kararı bozma yetkisi veriyor. Buna göre, 'akla uygun olmayan' bir karar, 'kamu yararını yeterince dikkate almadan orantısız bir şekilde siyasi çıkarlara odaklanan karar' olarak tanımlanıyor.
'Akla uygunluğun sınırlandırılması' yasasının, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere İsrail mahkemelerinin, başbakan dahil seçilmiş yetkililer tarafından alınan kararlara 'akla uygunluk' standardını uygulamasına engel olması muhtemel.
İsrail Meclisi, söz konusu yasayı temmuz ayında, protesto etmek amacıyla oylamaya katılmamaya karar veren muhalefetin yokluğunda 120 üyeden 64'ünün çoğunluğuyla onaylamıştı.