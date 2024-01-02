İsrail Yüksek Mahkemesi, yürütme üzerindeki denetimini kaldıracak yasayı iptal etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
2023 TÜRKİYE ALMANAĞI
Depremle sarsıldık
10:00
84 dk
TÜRKİYE ÇITAYI YÜKSELTTİ
2023'de savunma sanayiinde neler oldu?
11:52
14 dk
2023 RUSYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
En güvenilir müttefik oldu
12:26
27 dk
2023'E YAPAY ZEKA DAMGA VURDU
Dünya bunu tartışıyor
13:00
19 dk
2023 KÜLTÜR-SANAT ALMANAĞI
Hem ağladık hem sevindik
13:42
11 dk
2023 KARABAĞ KRİZİ
Kim ne dedi, neler oldu?
14:00
31 dk
2023 DE GÜLDÜRMEDİ
Ekonominin karnesi
14:39
5 dk
2023'DE DÜNYA BUNU KONUŞTU
Öne çıkan başlıklar
15:00
32 dk
2023 ENERJİ ALMANAĞI
Türkiye'yi sevindiren haber
15:44
14 dk
180 DERECE DEĞİŞEN FAİZ POLİTİKASI
2023'de nereden nereye geldi?
16:00
4 dk
2023 MECLİSİ'NDE NELER OLDU?
Meclis'te hangi sahneleri izledik?
16:12
5 dk
DÜNYA 2024'DE BUNLARI KONUŞACAK
Hangi ülkeleri seçim bekliyor?
16:23
5 dk
DÜNYADAKİ YILBAŞI KUTLAMALARI
Dinleyince çok şaşıracaksınız
16:47
4 dk
2023 İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Çocukları ve kadınları katlettiler
17:00
52 dk
2023'DE TÜRKİYE TURİZMİ
Hedeflenen rakam tutturuldu mu?
18:00
4 dk
2023'ÜN DİKKAT ÇEKEN SEÇİMLERİ
Dünyada taşlar yerinden oynadı
18:21
12 dk
2023 KİEV'DE YAŞANAN GELİŞMELER
Batı kazanamadı
19:00
36 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la 30 Dakika
10:30
36 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240102/israil-yuksek-mahkemesi-yurutme-uzerindeki-denetimini-kaldiracak-yasayi-iptal-etti-1079244048.html
İsrail Yüksek Mahkemesi, yürütme üzerindeki denetimini kaldıracak yasayı iptal etti
İsrail Yüksek Mahkemesi, yürütme üzerindeki denetimini kaldıracak yasayı iptal etti
İsrail Yüksek Mahkemesi, Başbakan Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin tartışmalı yargı reformu kapsamındaki akla uygunluğun sınırlandırılması... 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T00:21+0300
2024-01-02T00:21+0300
dünya
israil-filistin
israil
yüksek mahkeme
benyamin netahyahu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1f/1079208163_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e647432753ba5bb9a0b0395c2abb587a.jpg
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Yüksek Mahkeme, 15 hakimden 8'inin karşı oyuyla akla uygunluğun sınırlandırılması yasasının iptaline karar verdi.'Akla uygunluk' standardı, hükümetin aldığı bir kararın makul görülmediği durumlarda Yüksek Mahkemeye bu kararı bozma yetkisi veriyor. Buna göre, 'akla uygun olmayan' bir karar, 'kamu yararını yeterince dikkate almadan orantısız bir şekilde siyasi çıkarlara odaklanan karar' olarak tanımlanıyor.'Akla uygunluğun sınırlandırılması' yasasının, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere İsrail mahkemelerinin, başbakan dahil seçilmiş yetkililer tarafından alınan kararlara 'akla uygunluk' standardını uygulamasına engel olması muhtemel.İsrail Meclisi, söz konusu yasayı temmuz ayında, protesto etmek amacıyla oylamaya katılmamaya karar veren muhalefetin yokluğunda 120 üyeden 64'ünün çoğunluğuyla onaylamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240101/hamastan-son-dort-gunde-16-israil-askerinin-olduruldugu-iddiasi-1079243902.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1f/1079208163_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_afc79f9b0045f39706f19ae7bbcd3bc0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil-filistin, israil, yüksek mahkeme, benyamin netahyahu
israil-filistin, israil, yüksek mahkeme, benyamin netahyahu

İsrail Yüksek Mahkemesi, yürütme üzerindeki denetimini kaldıracak yasayı iptal etti

00:21 02.01.2024
© AFP 2023 / OHAD ZWIGENBERGİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2024
© AFP 2023 / OHAD ZWIGENBERG
Abone ol
İsrail Yüksek Mahkemesi, Başbakan Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin tartışmalı yargı reformu kapsamındaki akla uygunluğun sınırlandırılması yasasını iptal etti.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Yüksek Mahkeme, 15 hakimden 8'inin karşı oyuyla akla uygunluğun sınırlandırılması yasasının iptaline karar verdi.
'Akla uygunluk' standardı, hükümetin aldığı bir kararın makul görülmediği durumlarda Yüksek Mahkemeye bu kararı bozma yetkisi veriyor. Buna göre, 'akla uygun olmayan' bir karar, 'kamu yararını yeterince dikkate almadan orantısız bir şekilde siyasi çıkarlara odaklanan karar' olarak tanımlanıyor.
'Akla uygunluğun sınırlandırılması' yasasının, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere İsrail mahkemelerinin, başbakan dahil seçilmiş yetkililer tarafından alınan kararlara 'akla uygunluk' standardını uygulamasına engel olması muhtemel.
İsrail Meclisi, söz konusu yasayı temmuz ayında, protesto etmek amacıyla oylamaya katılmamaya karar veren muhalefetin yokluğunda 120 üyeden 64'ünün çoğunluğuyla onaylamıştı.
Gazze İsrail askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2024
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'tan son dört günde 16 İsrail askerinin öldürüldüğü iddiası
Dün, 23:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала