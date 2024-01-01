https://sputniknews.com.tr/20240101/hamastan-son-dort-gunde-16-israil-askerinin-olduruldugu-iddiasi-1079243902.html
Hamas'tan son dört günde 16 İsrail askerinin öldürüldüğü iddiası
Hamas'tan son dört günde 16 İsrail askerinin öldürüldüğü iddiası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, son dört günde İsrail ordusunun 16 askerini öldürdüklerini ve 71 teçhizatını vurduklarını belirtti. 01.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-01T23:37+0300
2024-01-01T23:37+0300
2024-01-01T23:37+0300
hamas
israil- filistin çatışması
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/18/1076673020_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_208353756bff0a274717f35868186701.jpg
İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Abu Ubeyde, sosyal medya paylaşımında, “Son dört günde iki el-Kassam savaşçısı, 71 adet askeri teçhizatı tamamen veya kısmen yok etmeyi başardı. Savaşçılarımız, 16 Siyonist askerin öldürüldüğünü doğruladı, onlarcası farklı ağırlıklarda yaralandı” diye yazdı.Daha önce İsrail, kara operasyonunda öldürülen toplam İsrailli asker sayısının 170’e ulaştığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240101/filistin-blairin-batiyi-gazzeden-multeci-almaya-ikna-etme-girisimi-haberlerini-takip-ediyoruz-1079238036.html
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/18/1076673020_369:0:3100:2048_1920x0_80_0_0_e89f0a07476d3e1d422cb089bef2a55b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hamas, israil-filistin, gazze, gazze şeridi
hamas, israil-filistin, gazze, gazze şeridi
Hamas'tan son dört günde 16 İsrail askerinin öldürüldüğü iddiası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, son dört günde İsrail ordusunun 16 askerini öldürdüklerini ve 71 teçhizatını vurduklarını belirtti.
İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Abu Ubeyde, sosyal medya paylaşımında, “Son dört günde iki el-Kassam savaşçısı, 71 adet askeri teçhizatı tamamen veya kısmen yok etmeyi başardı. Savaşçılarımız, 16 Siyonist askerin öldürüldüğünü doğruladı, onlarcası farklı ağırlıklarda yaralandı” diye yazdı.
Daha önce İsrail, kara operasyonunda öldürülen toplam İsrailli asker sayısının 170’e ulaştığını açıklamıştı.