https://sputniknews.com.tr/20240107/cin-tayvana-silah-satisi-nedeniyle-bes-abd-sirketine-yaptirim-uygulayacak-1079392102.html
Çin, Tayvan'a silah satışı nedeniyle 5 ABD şirketine yaptırım uygulayacak
Çin, Tayvan'a silah satışı nedeniyle 5 ABD şirketine yaptırım uygulayacak
İki dev ülke arasındaki ilişkilerin gelişiminde en büyük engel olarak görülen Tayvan sorunu, Çin'in en büyük ticaret ortağı ABD’ye karşı yaptırım uygulamaya... 07.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-07T11:09+0300
2024-01-07T11:09+0300
2024-01-07T11:21+0300
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Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Tayvan yönetimine silah tedariki ve Washington'un Çinli işletme ve bireylere yönelik kısıtlamalarıyla bağlantılı olarak beş ABD şirketine misilleme yaptırımları uygulanacağını duyurdu.Yazılı açıklamasında, “ABD, Çin'in Tayvan bölgesine silah satarak ve çeşitli bahaneler altında Çinli şirketlere ve bireylere karşı yasa dışı tek taraflı yaptırımlar uygulamakta, ‘Tek Çin’ ilkesini açıkça ihlal etmektedir" ifadelerine yer veren Çin Dışişleri Bakanlığı'nın, yukarıda belirtilen ciddi ihlallerine yanıt olarak, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Dış Yaptırımlarla Mücadele Kanunu uyarınca, BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions adlı şirketlere karşı yaptırım uygulayacağı bildirildi.Uygulanan yaptırımların, bu şirketlerin Çin topraklarındaki gayrimenkulleri de dahil olmak üzere varlıklarının dondurulmasını da öngördüğü belirtilirken, açıklamada, “Bu kuruluşlar ve hissedarları ile herhangi bir işlem yapılması, işbirliği veya diğer türde etkileşimde bulunulması yasaklanmıştır” vurgusu yapıldı.Bakanlık, ABD'nin eylemleriyle Çin’in egemenliğini baltaladığına dikkat çekerken, tek taraflı yaptırımları ve Tayvan konusundaki tutumunun ülkenin güvenlik çıkarlarını, Çinli şirketlerin ve bireylerin meşru haklarını ihlal ettiğini, aynı zamanda ‘Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrara ciddi zarar verdiğini’ ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231231/siden-uyari-gibi-yeni-yil-mesaji-tayvanla-yeniden-birlesmemiz-tarihi-bir-gereklilik-1079223019.html
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abd, çin, çin halk cumhuriyeti, tayvan, tayvan boğazı, tek çin politikası
abd, çin, çin halk cumhuriyeti, tayvan, tayvan boğazı, tek çin politikası
Çin, Tayvan'a silah satışı nedeniyle 5 ABD şirketine yaptırım uygulayacak
11:09 07.01.2024 (güncellendi: 11:21 07.01.2024)
İki dev ülke arasındaki ilişkilerin gelişiminde en büyük engel olarak görülen Tayvan sorunu, Çin'in en büyük ticaret ortağı ABD’ye karşı yaptırım uygulamaya zorluyor.
Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Tayvan yönetimine silah tedariki ve Washington'un Çinli işletme ve bireylere yönelik kısıtlamalarıyla bağlantılı olarak beş ABD şirketine misilleme yaptırımları uygulanacağını duyurdu.
Yazılı açıklamasında, “ABD, Çin'in Tayvan bölgesine silah satarak ve çeşitli bahaneler altında Çinli şirketlere ve bireylere karşı yasa dışı tek taraflı yaptırımlar uygulamakta, ‘Tek Çin’ ilkesini açıkça ihlal etmektedir
" ifadelerine yer veren Çin Dışişleri Bakanlığı'nın, yukarıda belirtilen ciddi ihlallerine yanıt olarak, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Dış Yaptırımlarla Mücadele Kanunu uyarınca, BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions
adlı şirketlere karşı yaptırım uygulayacağı bildirildi.
Uygulanan yaptırımların, bu şirketlerin Çin topraklarındaki gayrimenkulleri de dahil olmak üzere varlıklarının dondurulmasını da öngördüğü belirtilirken, açıklamada, “Bu kuruluşlar ve hissedarları ile herhangi bir işlem yapılması, işbirliği veya diğer türde etkileşimde bulunulması yasaklanmıştır” vurgusu yapıldı.
Bakanlık, ABD'nin eylemleriyle Çin’in egemenliğini baltaladığına
dikkat çekerken, tek taraflı yaptırımları ve Tayvan konusundaki tutumunun ülkenin güvenlik çıkarlarını, Çinli şirketlerin ve bireylerin meşru haklarını ihlal ettiğini, aynı zamanda ‘Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrara ciddi zarar verdiğini’
ifade etti.