https://sputniknews.com.tr/20231231/siden-uyari-gibi-yeni-yil-mesaji-tayvanla-yeniden-birlesmemiz-tarihi-bir-gereklilik-1079223019.html

Şi'den ‘uyarı gibi’ yeni yıl mesajı: Tayvan'la yeniden birleşmemiz tarihi gereklilik

Şi'den ‘uyarı gibi’ yeni yıl mesajı: Tayvan'la yeniden birleşmemiz tarihi gereklilik

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni yıl konuşmasında Çin ile Tayvan'ın yeniden birleşmesinin tarihi bir gereklilik olduğunu söyledi. 31.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-31T15:30+0300

2023-12-31T15:30+0300

2023-12-31T15:36+0300

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Çin halkına seslenen Şi, tüm halkının yeni yılını kutladığı konuşmasında, ABD ile arasında birçok gerilime neden olan Tayvan’a seslenerek, “Anavatan'ın yeniden birleşmesi tarihi bir zorunluluktur. Tayvan Boğazı'nın her iki yakasındaki yurttaşlar, ulusal canlanmanın büyük zaferini paylaşmak için birleşmelidir” ifadelerini kullandı.Şi’nin yeni yıl mesajı, Çin Merkez Televizyonu tarafından tüm ülkede yayınlandı.Yakın zamanda yine benzer mesajlar veren Şi, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zıdong'un 130. doğum yıl dönümü dolayısıyla Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın ana kara ile birleşmesini, ‘kaçınılmaz eğilim’ ve ‘haklı dava’ olarak nitelemişti.Çin-Tayvan anlaşmazlığıÇin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (KMT/Koumintag) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen Komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan ‘Çin Cumhuriyeti’ iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek burada geçici hükümet kurmuştu.Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğu kabul edilen Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.Pekin yönetimi Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.ABD ile Çin arasında sıcak çatışmaya dönüşebilecek ‘stratejik rekabet sahası’ niteliğine bürünen Tayvan, petrol rezervleri ve balıkçılık açısından oldukça zengin olması nedeniyle ABD’nin bölgeye olan ilgisini daha fazla çekiyor.ABD’nin Tayvan’ı askeri ve mali açıdan desteklemesi ve egemenliğinin koruyucu olduğu sözü vermesi, Çin’in ‘Tek Çin’ politikasının uygulanmasını engelleyerek cumhuriyetin egemenliğine ‘tehdit’ olarak değerlendiriliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231226/cin-disisleri-bakanligi-abd-tayvan-bogazinda-barisi-tehlikeye-atmaktan-vazgecmeli-1078965048.html

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