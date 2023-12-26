https://sputniknews.com.tr/20231226/cin-disisleri-bakanligi-abd-tayvan-bogazinda-barisi-tehlikeye-atmaktan-vazgecmeli-1078965048.html
Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD Tayvan Boğazı'nda barışı tehlikeye atmaktan vazgeçmeli
Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD Tayvan Boğazı'nda barışı tehlikeye atmaktan vazgeçmeli
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin Tayvan meselesini manipüle etmeyi bırakması, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı tehlikeye atmaktan... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T13:26+0300
2023-12-26T13:26+0300
2023-12-26T13:26+0300
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin Tayvan meselesini manipüle etmeyi bırakması, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı tehlikeye atmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.ABD Başkanı Joe Biden’ın geçtiğimiz hafta imzaladığı ve Tayvan’a desteği de içeren 2024 mali yılı savunma bütçesi ile ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Ning, “Bu tasarı Çin'in içişlerine karışıyor, ABD'nin Tayvan'a verdiği askeri destek konusunda yaygara koparıyor, ‘Tek Çin’ ilkesini ve imzalanan Çin-ABD ortak bildirisini de ihlal ediyor" ifadelerini kullandı.Ning, Biden tarafından imzalanan tasarının Çin tehdidini şişirdiğini ve Çinli işletmeler üzerinde baskı kurduğunu vurgularken, aynı zamanda Çin ile ABD arasındaki normal ticaret, ekonomik ve insani işbirlikleri önünde engel oluşturduğu için her iki tarafın da çıkarına olmadığının altını çizdi.“ABD'nin Soğuk Savaş zihniyetini ve ideolojik önyargılarını terk etmesi” çağrısı yapan Ning, ticari, ekonomik ve diğer alanlarda Çin-ABD işbirliği için elverişli koşullar yaratması gerektiğine dikkat çekti.Pekin'in ABD'yi ‘Biden'ın Tayvan'ın bağımsızlığını desteklememe sözünü’ gerçekten yerine getirmeye çağıran Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “ABD yönetimini Tayvan meselesini manipüle etmekten ve Tayvan Boğazında barış ve istikrarı tehlikeye atmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz” diye ekledi.“ABD'yi Çin ile birlikte hareket etmeye, San Francisco'daki APEC Zirvesi kapsamında gerçekleşen Çin-ABD liderler toplantısında varılan önemli sonuçları ve anlaşmaları hayata geçirmeye ve yukarıda bahsi geçen tasarının Çin ile ilgili olumsuz hükümlerini uygulamamaya çağırıyoruz” ifadelerini kullanan Mao Ning, açıklamasını, “ABD'nin ayak diremeye devam etmesi halinde, Çin egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumak için kararlı ve etkili tedbirler alacaktır” sözleriyle sonlandırdı.Biden’ın imzaladığı belge, Savunma, Enerji ve Dışişleri Bakanlığı ile istihbarat kurumlarının Tayvan ile işbirliği çerçevesinde hazırlanan temel programları için 880 milyar doların üzerinde bir bütçe ayrılmasını öngörüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231221/tayvanda-gerilim-yine-artiyor-si-bideni-tayvanin-kontrolunu-ele-gecirecegi-konusunda-uyardi-1078677525.html
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çin, abd, joe biden, şi cinping, tayvan
çin, abd, joe biden, şi cinping, tayvan
Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD Tayvan Boğazı'nda barışı tehlikeye atmaktan vazgeçmeli
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin Tayvan meselesini manipüle etmeyi bırakması, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı tehlikeye atmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin Tayvan meselesini manipüle etmeyi bırakması, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı tehlikeye atmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden’ın geçtiğimiz hafta imzaladığı ve Tayvan’a desteği de içeren 2024 mali yılı savunma bütçesi ile ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Ning, “Bu tasarı Çin'in içişlerine karışıyor, ABD'nin Tayvan'a verdiği askeri destek konusunda yaygara koparıyor, ‘Tek Çin’ ilkesini ve imzalanan Çin-ABD ortak bildirisini de ihlal ediyor" ifadelerini kullandı.
Ning, Biden tarafından imzalanan tasarının Çin tehdidini şişirdiğini ve Çinli işletmeler üzerinde baskı kurduğunu vurgularken, aynı zamanda Çin ile ABD arasındaki normal ticaret, ekonomik ve insani işbirlikleri önünde engel oluşturduğu için her iki tarafın da çıkarına olmadığının altını çizdi.
“ABD'nin Soğuk Savaş zihniyetini ve ideolojik önyargılarını terk etmesi” çağrısı yapan Ning, ticari, ekonomik ve diğer alanlarda Çin-ABD işbirliği için elverişli koşullar yaratması gerektiğine dikkat çekti.
Pekin'in ABD'yi ‘Biden'ın Tayvan'ın bağımsızlığını desteklememe sözünü
’ gerçekten yerine getirmeye çağıran Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “ABD yönetimini Tayvan meselesini manipüle etmekten ve Tayvan Boğazında barış ve istikrarı tehlikeye atmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz
” diye ekledi.
“ABD'yi Çin ile birlikte hareket etmeye, San Francisco'daki APEC Zirvesi kapsamında gerçekleşen Çin-ABD liderler toplantısında varılan önemli sonuçları ve anlaşmaları hayata geçirmeye ve yukarıda bahsi geçen tasarının Çin ile ilgili olumsuz hükümlerini uygulamamaya çağırıyoruz” ifadelerini kullanan Mao Ning, açıklamasını, “ABD'nin ayak diremeye devam etmesi halinde, Çin egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumak için kararlı ve etkili tedbirler alacaktır” sözleriyle sonlandırdı.
Biden’ın imzaladığı belge
, Savunma, Enerji ve Dışişleri Bakanlığı ile istihbarat kurumlarının Tayvan ile işbirliği çerçevesinde hazırlanan temel programları için 880 milyar doların üzerinde bir bütçe ayrılmasını öngörüyor.