Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD Tayvan Boğazı'nda barışı tehlikeye atmaktan vazgeçmeli

Türkiye
SON DAKİKA | MİT'ten PKK'ya Suriye'de yeni operasyon: 50'ye yakın hedef vuruldu
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Çağatay'dan 'vize muafiyeti' yorumu: 'Bu tür ilişkilerde karşılıklılık ilkesi aranır'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
'Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkıyor' iddiası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Depresyon gibi algılanan hayal kırıklıkları
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Almanya'da düzenlenen fuarda birinci olan Türk girişiminin Genel Müdürü'nden Start-Up tavsiyeleri
15:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
ABD Kongresi, Ukrayna'ya yardım paketini kabul etmeden tatile çıktı
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci Hersh: ‘Kuzey Akım sabotajında asıl hedef Alman Şansölyesi’ydi’
18:18
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Leonkov: ‘Batı, aynadaki yansımasıyla konuşuyor’
18:29
2 dk
SESLİ HABER
Alman girişimci Dotcom’dan Ukraynalılara: ‘ABD'ye güvenmeyin’
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Ortadoğu, ABD için kaybedilmiştir’
18:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: ‘Odessa yakında Rusya’nın kontrolüne girebilir’
19:21
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Turizmciler Birliği: ‘Ruslar kışın İstanbului Antalya’yı ve görülecek yerleri seçiyor’
19:31
2 dk
SESLİ HABER
Husiler: ‘Yemen’e saldırmaya yeltenen bütün ABD gemilerini vuracağız’
19:39
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir asker: ‘Komutanlarımız çatışmadan önce bize uyuşturucu veriyordu’
19:50
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı komutan: ‘Tüm cephelerde kaybediyoruz’
20:13
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kredi kartına taksit olmasa millet evine eşya alamaz'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:08
81 dk
SESLİ HABER
ABD bunu konuşuyor: Biden'ın uçağının yanından geçen UFO muydu?
13:36
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir asker: ‘Komutanlarımız çatışmadan önce bize uyuşturucu veriyordu’
13:45
2 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
ASAM Başkanı Güçlüer: ABD Netanyahu'nun 'fişini' çekti
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy, Batı ülkelerini ziyaretinin ardından ciddi sorularla karşı karşıya’
16:11
2 dk
HABER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
SpaceX’in roketi Alman ordusunun keşif uydularını yörüngeye taşıdı
17:42
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: ‘Rusya'nın zaferleri NATO’da bölünmelere neden oldu’
17:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Ukrayna 2024'te savunmaya geçmek zorunda kalacak’
18:12
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li Senatör: ‘Rusya’yı 1991 sınırlarına itme isteği Batı’nın hayali’
18:25
1 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: ‘Ukraynalı askerler teslim olmak zorunda kalıyor’
18:36
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: ‘Washington ile Ankara'nın çıkarları ayrışıyor’
19:09
3 dk
SESLİ HABER
Kanadalı paralı askerler Ukrayna'nın çatışmada yenildiğini itiraf etti
19:21
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: ‘Rusya, Ukrayna ordusunu durdurarak NATO'yu vurdu’
20:09
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231226/cin-disisleri-bakanligi-abd-tayvan-bogazinda-barisi-tehlikeye-atmaktan-vazgecmeli-1078965048.html
Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD Tayvan Boğazı'nda barışı tehlikeye atmaktan vazgeçmeli
Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD Tayvan Boğazı'nda barışı tehlikeye atmaktan vazgeçmeli
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin Tayvan meselesini manipüle etmeyi bırakması, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı tehlikeye atmaktan... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T13:26+0300
2023-12-26T13:26+0300
dünya
çin
abd
joe biden
şi cinping
tayvan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1a/1078964891_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8cfa169f309961ce5606378a485d8b94.jpg
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin Tayvan meselesini manipüle etmeyi bırakması, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı tehlikeye atmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.ABD Başkanı Joe Biden’ın geçtiğimiz hafta imzaladığı ve Tayvan’a desteği de içeren 2024 mali yılı savunma bütçesi ile ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Ning, “Bu tasarı Çin'in içişlerine karışıyor, ABD'nin Tayvan'a verdiği askeri destek konusunda yaygara koparıyor, ‘Tek Çin’ ilkesini ve imzalanan Çin-ABD ortak bildirisini de ihlal ediyor" ifadelerini kullandı.Ning, Biden tarafından imzalanan tasarının Çin tehdidini şişirdiğini ve Çinli işletmeler üzerinde baskı kurduğunu vurgularken, aynı zamanda Çin ile ABD arasındaki normal ticaret, ekonomik ve insani işbirlikleri önünde engel oluşturduğu için her iki tarafın da çıkarına olmadığının altını çizdi.“ABD'nin Soğuk Savaş zihniyetini ve ideolojik önyargılarını terk etmesi” çağrısı yapan Ning, ticari, ekonomik ve diğer alanlarda Çin-ABD işbirliği için elverişli koşullar yaratması gerektiğine dikkat çekti.Pekin'in ABD'yi ‘Biden'ın Tayvan'ın bağımsızlığını desteklememe sözünü’ gerçekten yerine getirmeye çağıran Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “ABD yönetimini Tayvan meselesini manipüle etmekten ve Tayvan Boğazında barış ve istikrarı tehlikeye atmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz” diye ekledi.“ABD'yi Çin ile birlikte hareket etmeye, San Francisco'daki APEC Zirvesi kapsamında gerçekleşen Çin-ABD liderler toplantısında varılan önemli sonuçları ve anlaşmaları hayata geçirmeye ve yukarıda bahsi geçen tasarının Çin ile ilgili olumsuz hükümlerini uygulamamaya çağırıyoruz” ifadelerini kullanan Mao Ning, açıklamasını, “ABD'nin ayak diremeye devam etmesi halinde, Çin egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumak için kararlı ve etkili tedbirler alacaktır” sözleriyle sonlandırdı.Biden’ın imzaladığı belge, Savunma, Enerji ve Dışişleri Bakanlığı ile istihbarat kurumlarının Tayvan ile işbirliği çerçevesinde hazırlanan temel programları için 880 milyar doların üzerinde bir bütçe ayrılmasını öngörüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231221/tayvanda-gerilim-yine-artiyor-si-bideni-tayvanin-kontrolunu-ele-gecirecegi-konusunda-uyardi-1078677525.html
çin
tayvan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1a/1078964891_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e02b2a16bb3bfb318bdacc9ee7dfe340.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, abd, joe biden, şi cinping, tayvan
çin, abd, joe biden, şi cinping, tayvan

Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD Tayvan Boğazı'nda barışı tehlikeye atmaktan vazgeçmeli

13:26 26.12.2023
© AFP 2023 / PEDRO PARDOÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
© AFP 2023 / PEDRO PARDO
Abone ol
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin Tayvan meselesini manipüle etmeyi bırakması, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı tehlikeye atmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin Tayvan meselesini manipüle etmeyi bırakması, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı tehlikeye atmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden’ın geçtiğimiz hafta imzaladığı ve Tayvan’a desteği de içeren 2024 mali yılı savunma bütçesi ile ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Ning, “Bu tasarı Çin'in içişlerine karışıyor, ABD'nin Tayvan'a verdiği askeri destek konusunda yaygara koparıyor, ‘Tek Çin’ ilkesini ve imzalanan Çin-ABD ortak bildirisini de ihlal ediyor" ifadelerini kullandı.
Ning, Biden tarafından imzalanan tasarının Çin tehdidini şişirdiğini ve Çinli işletmeler üzerinde baskı kurduğunu vurgularken, aynı zamanda Çin ile ABD arasındaki normal ticaret, ekonomik ve insani işbirlikleri önünde engel oluşturduğu için her iki tarafın da çıkarına olmadığının altını çizdi.
ABD'nin Soğuk Savaş zihniyetini ve ideolojik önyargılarını terk etmesi” çağrısı yapan Ning, ticari, ekonomik ve diğer alanlarda Çin-ABD işbirliği için elverişli koşullar yaratması gerektiğine dikkat çekti.
Pekin'in ABD'yi ‘Biden'ın Tayvan'ın bağımsızlığını desteklememe sözünü’ gerçekten yerine getirmeye çağıran Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “ABD yönetimini Tayvan meselesini manipüle etmekten ve Tayvan Boğazında barış ve istikrarı tehlikeye atmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz” diye ekledi.
ABD'yi Çin ile birlikte hareket etmeye, San Francisco'daki APEC Zirvesi kapsamında gerçekleşen Çin-ABD liderler toplantısında varılan önemli sonuçları ve anlaşmaları hayata geçirmeye ve yukarıda bahsi geçen tasarının Çin ile ilgili olumsuz hükümlerini uygulamamaya çağırıyoruz” ifadelerini kullanan Mao Ning, açıklamasını, “ABD'nin ayak diremeye devam etmesi halinde, Çin egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumak için kararlı ve etkili tedbirler alacaktır” sözleriyle sonlandırdı.
Biden’ın imzaladığı belge, Savunma, Enerji ve Dışişleri Bakanlığı ile istihbarat kurumlarının Tayvan ile işbirliği çerçevesinde hazırlanan temel programları için 880 milyar doların üzerinde bir bütçe ayrılmasını öngörüyor.
ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
DÜNYA
Tayvan’da gerilim yine artıyor: Şi, Biden’ı adanın kontrolünü ele geçireceği konusunda uyardı
21 Aralık, 11:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала