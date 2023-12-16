https://sputniknews.com.tr/20231216/abd-tayvana-300-milyon-dolarlik-destegi-onayladi-1078520474.html

ABD'den Tayvan'a 300 milyon dolarlık destek

ABD'den Tayvan'a 300 milyon dolarlık destek

ABD Dışişleri Bakanlığı Tayvan'a 300 milyon dolar değerinde iletişim sistemleri ekipmanı satışını onayladı. 16.12.2023, Sputnik Türkiye

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Pentagon yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Tayvan'ın taktik bilgi sistemlerinin bakımına yardımcı olacak 300 milyon dolarlık bir ekipman satışını onayladığını ve bunun adanın savunmasına yönelik bir ABD yardımı olduğunu söyledi.Desteğin Tayvan'ın 'operasyonel hazırlığı arttırarak mevcut ve gelecekteki tehditleri karşılama' kabiliyetini geliştireceği ve taktik bilgilerin güvenli akışını sağlayan mevcut C4 kabiliyetlerini koruyacağı belirtildi. Pentagon'un Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, satışın Tayvan'ın komuta, kontrol, iletişim ve bilgisayar yeteneklerini sürdürmek için yaşam döngüsü desteği için olduğunu söyledi.Tayvan Savunma Bakanlığı ise bu satışın ortak muharebe komuta ve kontrol sistemlerinin etkinliğini sürdürmeye yardımcı olacağını ve böylece savaş alanı farkındalığını artırabileceğini söyledi. "Çin'in Tayvan çevresinde sık sık askeri operasyonlar düzenlemesi bizim için ciddi bir tehdit oluşturuyor" diyen Bakanlık, satışın bir ay içinde yürürlüğe girmesini beklediklerini dile getirdi.Tayvan Başkanlık Ofisi, Başkan Joe Biden yönetiminin Taipei'ye yaptığı 12. silah satışı olan bu anlaşmanın, ABD hükümetinin adanın savunma ihtiyaçlarına verdiği önemi gösterdiğini söyledi.Çin ve Tayvan arasındaki çatışmanın tırmanması, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'de adaya yaptığı ziyaretin ardından gerçekleşmişti. Çin tarafı Tayvan'ı kendi toprağı olarak görürken diğer ülkelerden yetkililerin adaya yaptığı ziyaretleri Tayvan'ın bağımsızlığına destek olarak değerlendiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20231128/cinden-tayvan-uyarisi-savas-sebebi-sayariz-1077859315.html

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