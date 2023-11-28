https://sputniknews.com.tr/20231128/cinden-tayvan-uyarisi-savas-sebebi-sayariz-1077859315.html

Çin'den Tayvan uyarısı: Savaş sebebi sayarız

Çin'den Tayvan uyarısı: Savaş sebebi sayarız

Çin Devlet Konseyi Ada İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Çin'in Tayvan'la barışçıl yeniden birleşme için geniş fırsatlar yaratmaya hazır olduğunu ancak... 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T11:25+0300

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şi cinping

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Tayvan Adası'nı topraklarının bir parçası, Tayvan Boğazı'nı da karasuları olarak gören Çin, Ada'nın anakara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurgulamaya devam ediyor.Tayvan'dan gelen 'Çin'in Ada'ya yönelik olası askeri faaliyetler konusunda bir 'takvimi' olmadığı' yönündeki açıklamalara yanıt veren Chen Binhua, "Pekin, Ada'nın egemenliğiyle ilgili propaganda niteliği taşıyan olayları kışkırtmaya cesaret etmeleri halinde 'Tayvan bağımsızlık' güçlerine karşı hoşgörü göstermeyecektir" uyarısında bulundu.Chen, "Altını çizmek istiyorum; Tayvan'ın bağımsızlığı savaş anlamına gelir" ifadelerini kullandı.Çinli yetkili, Tayvan sakinlerine bağımsızlık fikirlerine karşı çıkmaya ve taraflar arasındaki ilişkilerin barışçıl gelişim yoluna dönmesine katkı sunma çağrısı da yaptı.Çin anakarası ile Tayvan arasında ayrılık, Çin'de 2. Dünya Savaşı'nın ardından Komünistler ve Milliyetçiler arasındaki yaşanan iç savaştan bu yana devam ediyor. Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor.Tayvan Adası'nı topraklarının parçası, Tayvan Boğazı'nı da karasuları olarak gören Pekin, 'tek Çin' ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.Bölgede yabancı ülkelerin askeri varlığına da karşı çıkan Çin, Ada'nın anakara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağı mesajını veriyor.

https://sputniknews.com.tr/20231116/biden-ile-si-gorustu-pelosinin-tayvan-ziyaretiyle-gerilen-abd-cin-iliskilerinde-son-durum-ne-1077445045.html

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