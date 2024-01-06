https://sputniknews.com.tr/20240106/mahalli-idareler-genel-secimlerine-iliskin-cumhurbaskanligi-genelgesi-resmi-gazetede-1079371796.html
Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de
Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile İlgili 2024/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. 06.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-06T01:12+0300
2024-01-06T01:12+0300
2024-01-06T01:20+0300
türkiye
31 mart mahalli idareler seçimleri
seçim
recep tayyip erdoğan
resmi gazete
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Genelgede, Anayasa'nın 127'nci ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 8'inci maddesi uyarınca, 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri yapılacağı hatırlatıldı.Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin Anayasa'nın 79'uncu maddesinde öngörülen "seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü" ilkesine yaraşır bir şekilde gerçekleştirilebilmesini teminen, Yüksek Seçim Kurulu ile il ve ilçe seçim kurullarının bu kapsamdaki çalışmalarına, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca da her türlü işgücü, araç ile diğer malzeme desteği verilmesinin önem arz ettiği belirtildi.Genelgede şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20240106/atama-ve-gorevden-alma-kararlari-resmi-gazetede-1079371699.html
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31 mart mahalli idareler seçimleri, seçim, recep tayyip erdoğan, resmi gazete
31 mart mahalli idareler seçimleri, seçim, recep tayyip erdoğan, resmi gazete
Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de
01:12 06.01.2024 (güncellendi: 01:20 06.01.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile İlgili 2024/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Genelgede, Anayasa'nın 127'nci ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 8'inci maddesi uyarınca, 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri yapılacağı hatırlatıldı.
Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin Anayasa'nın 79'uncu maddesinde öngörülen "seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü" ilkesine yaraşır bir şekilde gerçekleştirilebilmesini teminen, Yüksek Seçim Kurulu ile il ve ilçe seçim kurullarının bu kapsamdaki çalışmalarına, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca da her türlü işgücü, araç ile diğer malzeme desteği verilmesinin önem arz ettiği belirtildi.
Genelgede şu ifadelere yer verildi:
"Bu itibarla 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin başarıyla gerçekleştirilerek millet iradesinin sandığa sağlıklı olarak yansıması amacıyla özellikle ilçe seçim kurullarına yer, araç tahsisi, bilgisayar, yazıcı ve toneri, kesintisiz güç kaynağı, jeneratör gibi ihtiyaçlar ile bunları kullanabilen nitelikli işgücü takviyesinin tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca herhangi bir aksamaya meydan verilmeden karşılanması konusunda başta mülki idare amirleri olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, kamu bankalarının yöneticileri ile güvenlik güçlerinin amirleri tarafından gereken tüm önlemler alınacak ve bu hususta azami gayret ve duyarlılık gösterilecektir."