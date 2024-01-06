https://sputniknews.com.tr/20240106/atama-ve-gorevden-alma-kararlari-resmi-gazetede-1079371699.html
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atama ve görevden almalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. 06.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-06T01:03+0300
2024-01-06T01:03+0300
2024-01-06T01:03+0300
türkiye
atama
resmi gazete
recep tayyip erdoğan
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Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Yavuz Selim Kıran atandı.Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek görevden alındı. Yerine Prof. Dr. Semih Ekercin getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20231223/atama-ve-gorevden-alma-kararlari-resmi-gazetede-1078803406.html
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atama, resmi gazete, recep tayyip erdoğan
atama, resmi gazete, recep tayyip erdoğan
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atama ve görevden almalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Yavuz Selim Kıran atandı.
Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek görevden alındı. Yerine Prof. Dr. Semih Ekercin getirildi.