https://sputniknews.com.tr/20240106/atama-ve-gorevden-alma-kararlari-resmi-gazetede-1079371699.html

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atama ve görevden almalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. 06.01.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

atama

resmi gazete

recep tayyip erdoğan

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Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Yavuz Selim Kıran atandı.Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek görevden alındı. Yerine Prof. Dr. Semih Ekercin getirildi.

https://sputniknews.com.tr/20231223/atama-ve-gorevden-alma-kararlari-resmi-gazetede-1078803406.html

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atama, resmi gazete, recep tayyip erdoğan