https://sputniknews.com.tr/20240106/brezilyali-futbol-efsanesi-mario-zagallo-hayatini-kaybetti-1079376569.html

Brezilyalı futbol efsanesi Mario Zagallo hayatını kaybetti

Brezilyalı futbol efsanesi Mario Zagallo hayatını kaybetti

Hem futbolcu hem de teknik adam olarak FIFA Dünya Kupası'nı kazanan ilk kişi olarak futbol tarihine adı kazınan Brezilyalı efsane Mario Zagallo, 92 yaşında... 06.01.2024, Sputnik Türkiye

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spor

brezilya

futbol

mario zagallo

ölüm

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Brezilyalı futbol efsanesi Mario Zagallo hayatını kaybetti. 92 yaşındaki ismin Cuma günü yaşamını yitirdiği duyuruldu. Mario Zagallo kimdir?1931 yılı doğumlu Mário Jorge Lobo Zagallo Brezilyalı teknik direktör ve eski futbolcudur. Zagallo, FIFA Dünya Kupası hem oyuncu hem teknik direktör hem de teknik direktör yardımcısı olarak kazanan ilk futbolcudur. 1958-1965 yılları arasında Brezilya'nın Botafogo takımında oynadı ve 4 kez lig şampiyonluğu yaşayan Zagallo, 1958 ve 1962 yıllarında Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya millî takımında yer aldı. Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe başladı. 1970 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon, 1974 FIFA Dünya Kupası'nda 4. olan Brezilya'nın teknik direktörüydü. Bu görevini 1974 FIFA Dünya Kupası bitimine kadar sürdürdü. 1994 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon olan Brezilya'nın teknik direktörü Carlos Alberto Parreira'nın yardımcısıydı. 1994-1998 arasında ikinci kez çalıştırdığı Brezilya'ya 1998 FIFA Dünya Kupası'nda final oynattı.

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