Brezilyalı futbol efsanesi Mario Zagallo hayatını kaybetti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Canan Karatay'ın suç duyurusu gerektiren çok sayıda olayı var'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yargıtay-AYM anlaşmazlığı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
YEŞİLÇAM’IN ÇINARI
‘En özgür hissettiğim yer akıl hastanesi’
13:35
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
İsrail Savunma Bakanı şartlarını açıkladı
15:09
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
SESLİ HABER
Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı yardımları açıkladı
15:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Husileri kontrol etmeleri mümkün değil. Barışçıl çare bulmaya çalışacaklar, başka çare yok’
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
BRICS Avrupa'nın yeni alternatifi
19:23
8 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, Türkiye'yi kaybetme korkusu yaşıyor
07:00
3 dk
SESLİ HABER
Rusya, ABD’yi tiye aldı: ‘Nice borçlara!’
07:15
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı: ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destekte sorunlar olduğunun kanıtı
07:25
2 dk
SESLİ HABER
Askere gitmemek için vatandaşlıktan çıkıyorlar
08:00
2 dk
SESLİ HABER
Türk diplomatik kaynak: İsveç’in NATO üyeliği konusunda acele edilmeyecek
08:08
1 dk
SESLİ HABER
Çin: BRICS işbirliğinin geliştirileceğinden eminiz
08:17
1 dk
SESLİ HABER
Telsiz dinlemeleri ortaya çıkardı: Ukrayna askerleri çatışmaya girmeyi toplu halde reddediyor
09:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı: Batı, Ukrayna’da zafer umudunu yitirdi
09:15
1 dk
SESLİ HABER
İsrail’i savunacak avukat Epstein belgelerinde: Çocuk istismarcısı mı çıktı?
09:26
3 dk
SESLİ HABER
Suudi Arabistan’ın BRICS üyeliği onaylandı
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Musk’a göre insanlığın en büyük sorunu demografik çöküş
10:10
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Rus füzeleri Batı silahlarını vurdu
10:21
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SESLİ HABER
İsrail Merkez Bankası, Gazze'deki çatışmanın mali yükünü açıkladı
11:12
2 dk
SESLİ HABER
İsrailli düşünce kuruluşu analistinden Türkiye'ye tehdit: Bedel ödemedikçe İsrail karşıtı tavrını değiştirmeyecek
11:20
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı bakandan itiraf: B planımız yok, tek güvencemiz Batı yardımı
12:13
1 dk
SESLİ HABER
Maduro'dan Arjantin’e tepki: Yaptıkları aptallık
12:22
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
BRICS Avrupa'nın yeni alternatifi
13:12
8 dk
SESLİ HABER
Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı yardımları açıkladı
13:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SESLİ HABER
İsrail Savunma Bakanı şartlarını açıkladı
14:28
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus ordusunda görev yapan yabancılar vatandaşlık alabilecek
16:14
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Muğla'da neler oluyor? 494 proje için gerek görülmedi
17:14
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20240106/brezilyali-futbol-efsanesi-mario-zagallo-hayatini-kaybetti-1079376569.html
Brezilyalı futbol efsanesi Mario Zagallo hayatını kaybetti
Brezilyalı futbol efsanesi Mario Zagallo hayatını kaybetti
Hem futbolcu hem de teknik adam olarak FIFA Dünya Kupası'nı kazanan ilk kişi olarak futbol tarihine adı kazınan Brezilyalı efsane Mario Zagallo, 92 yaşında... 06.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-06T11:00+0300
2024-01-06T11:10+0300
spor
brezilya
futbol
mario zagallo
ölüm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/06/1079376747_10:0:1681:940_1920x0_80_0_0_4423edb61a1600967eec66a17178d43b.png
Brezilyalı futbol efsanesi Mario Zagallo hayatını kaybetti. 92 yaşındaki ismin Cuma günü yaşamını yitirdiği duyuruldu. Mario Zagallo kimdir?1931 yılı doğumlu Mário Jorge Lobo Zagallo Brezilyalı teknik direktör ve eski futbolcudur. Zagallo, FIFA Dünya Kupası hem oyuncu hem teknik direktör hem de teknik direktör yardımcısı olarak kazanan ilk futbolcudur. 1958-1965 yılları arasında Brezilya'nın Botafogo takımında oynadı ve 4 kez lig şampiyonluğu yaşayan Zagallo, 1958 ve 1962 yıllarında Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya millî takımında yer aldı. Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe başladı. 1970 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon, 1974 FIFA Dünya Kupası'nda 4. olan Brezilya'nın teknik direktörüydü. Bu görevini 1974 FIFA Dünya Kupası bitimine kadar sürdürdü. 1994 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon olan Brezilya'nın teknik direktörü Carlos Alberto Parreira'nın yardımcısıydı. 1994-1998 arasında ikinci kez çalıştırdığı Brezilya'ya 1998 FIFA Dünya Kupası'nda final oynattı.
https://sputniknews.com.tr/20231217/fifa-yeni-turnuvayi-duyurdu-fifa-kitalararasi-kupasi-1078555556.html
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/06/1079376747_219:0:1472:940_1920x0_80_0_0_51dc96a1574513ca07d00f780a9b1006.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mario zagallo kimdir, mario zagallo fifa
mario zagallo kimdir, mario zagallo fifa

Brezilyalı futbol efsanesi Mario Zagallo hayatını kaybetti

11:00 06.01.2024 (güncellendi: 11:10 06.01.2024)
© AFP 2023mario zagallo
mario zagallo - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2024
© AFP 2023
Abone ol
Hem futbolcu hem de teknik adam olarak FIFA Dünya Kupası'nı kazanan ilk kişi olarak futbol tarihine adı kazınan Brezilyalı efsane Mario Zagallo, 92 yaşında hayatını kaybetti.
Brezilyalı futbol efsanesi Mario Zagallo hayatını kaybetti. 92 yaşındaki ismin Cuma günü yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Mario Zagallo kimdir?

1931 yılı doğumlu Mário Jorge Lobo Zagallo Brezilyalı teknik direktör ve eski futbolcudur. Zagallo, FIFA Dünya Kupası hem oyuncu hem teknik direktör hem de teknik direktör yardımcısı olarak kazanan ilk futbolcudur.
1958-1965 yılları arasında Brezilya'nın Botafogo takımında oynadı ve 4 kez lig şampiyonluğu yaşayan Zagallo, 1958 ve 1962 yıllarında Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya millî takımında yer aldı. Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe başladı.
1970 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon, 1974 FIFA Dünya Kupası'nda 4. olan Brezilya'nın teknik direktörüydü. Bu görevini 1974 FIFA Dünya Kupası bitimine kadar sürdürdü.
1994 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon olan Brezilya'nın teknik direktörü Carlos Alberto Parreira'nın yardımcısıydı. 1994-1998 arasında ikinci kez çalıştırdığı Brezilya'ya 1998 FIFA Dünya Kupası'nda final oynattı.
Katar 2022 FIFA Dünya Kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2023
SPOR
FIFA yeni turnuvayı duyurdu: FIFA Kıtalararası Kupası
17 Aralık 2023, 22:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала