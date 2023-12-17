https://sputniknews.com.tr/20231217/fifa-yeni-turnuvayi-duyurdu-fifa-kitalararasi-kupasi-1078555556.html

FIFA yeni turnuvayı duyurdu: FIFA Kıtalararası Kupası

FIFA yeni turnuvayı duyurdu: FIFA Kıtalararası Kupası

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2025 yılından itibaren 32 takımlı yeni formatıyla düzenlenecek. 17.12.2023, Sputnik Türkiye

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FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihlerinde ABD'nin ev sahipliği yapacağı organizasyonun formatındaki değişiklikler duyuruldu.Yeni formatta, 6 konfederasyondan 32 takım yer alacak. 4'erli 8 gruba ayrılacak takımlar, birbiriyle tek maç üzerinden karşılaşacak. Grubu ilk iki sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulü birbiriyle karşılaşacak. Bu formatta, üçüncülük maçları oynanmayacak.FIFA Dünya Kupası'ndan bir yıl önce düzenlenecek yeni organizasyona katılacak kulüplerin dağılımı, kıtalara göre şöyle:Avrupa: 12Güney Amerika: 6Afrika: 4Asya: 4Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler: 4Okyanusya: 1Ev sahibi takım: 1"FIFA Kıtalararası Kupa" düzenlenecekFIFA, 14-18 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenecek yeni turnuvası Kıtalararası Kupa'ya katılım şartlarını da duyurdu.Bu organizasyonun formatında ise UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu, diğer konfederasyonların play-off turlarını geçen takımla finalde karşılaşacak.

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