https://sputniknews.com.tr/20231120/futbola-basketbol-kurali-gelebilir-hakeme-itiraz-etmek-hayal-mi-oluyor-1077566441.html
Futbola basketbol kuralı gelebilir: Hakeme itiraz etmek hayal mi oluyor?
Futbola basketbol kuralı gelebilir: Hakeme itiraz etmek hayal mi oluyor?
Dünya futbolunda günden güne birçok gelişme yaşanmaya devam ediyor. FIFA Gelişim Direktörü Arsene Wenger'in yeni ofsayt tanımı için çalışmaları devam ederken... 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T07:58+0300
2023-11-20T07:58+0300
2023-11-20T07:58+0300
spor
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
hakem
itiraz
basketbol
kural
fifa
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Dünya futbolunda değişim için çalışmalar devam ediyor. Oyuncu değişiklikleri, penaltılar ve ofsayt için yeni kurallarla alakalı değerlendirmeler devam ederken, gündeme sürpriz bir kural daha geldi.The Times'ın haberine göre Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), maç esnasında hakeme şiddetli itirazda bulunan oyuncuları daha önce benzeri olmayan bir cezalandırma sistemine tabi tutmak için çalışıyor.Maçın hakemiyle konuşması sadece takım kaptanının konuşması gerektiğini söyleyen Brud, "Basketbol ve ragbide olduğu gibi futbolda da sadece takım kaptanları hakemle iletişime geçmeli. Bu yol işe yarayacak, çok açık" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231119/unlu-futbolcu-hakkinda-dolandiricilik-iddiasi-turkiyeye-girmesi-halinde-tutuklanacak-1077548839.html
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futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), hakem, itiraz, basketbol, kural, fifa
futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), hakem, itiraz, basketbol, kural, fifa
Futbola basketbol kuralı gelebilir: Hakeme itiraz etmek hayal mi oluyor?
Dünya futbolunda günden güne birçok gelişme yaşanmaya devam ediyor. FIFA Gelişim Direktörü Arsene Wenger'in yeni ofsayt tanımı için çalışmaları devam ederken, sürpriz bir kural üzerinde daha çalışılıyor. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), hakeme şiddetli itirazda bulunan oyuncular için "10 dakika kenarda bekleme" cezası getirmeyi düşünüyor.
Dünya futbolunda değişim için çalışmalar devam ediyor. Oyuncu değişiklikleri, penaltılar ve ofsayt için yeni kurallarla alakalı değerlendirmeler devam ederken, gündeme sürpriz bir kural daha geldi.
The Times'ın haberine göre Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), maç esnasında hakeme şiddetli itirazda bulunan oyuncuları daha önce benzeri olmayan bir cezalandırma sistemine tabi tutmak için çalışıyor.
Maçın hakemiyle konuşması sadece takım kaptanının konuşması gerektiğini söyleyen Brud, "Basketbol ve ragbide olduğu gibi futbolda da sadece takım kaptanları hakemle iletişime geçmeli. Bu yol işe yarayacak, çok açık" dedi.