https://sputniknews.com.tr/20231120/futbola-basketbol-kurali-gelebilir-hakeme-itiraz-etmek-hayal-mi-oluyor-1077566441.html

Futbola basketbol kuralı gelebilir: Hakeme itiraz etmek hayal mi oluyor?

Futbola basketbol kuralı gelebilir: Hakeme itiraz etmek hayal mi oluyor?

Dünya futbolunda günden güne birçok gelişme yaşanmaya devam ediyor. FIFA Gelişim Direktörü Arsene Wenger'in yeni ofsayt tanımı için çalışmaları devam ederken... 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T07:58+0300

2023-11-20T07:58+0300

2023-11-20T07:58+0300

spor

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

hakem

itiraz

basketbol

kural

fifa

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Dünya futbolunda değişim için çalışmalar devam ediyor. Oyuncu değişiklikleri, penaltılar ve ofsayt için yeni kurallarla alakalı değerlendirmeler devam ederken, gündeme sürpriz bir kural daha geldi.The Times'ın haberine göre Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), maç esnasında hakeme şiddetli itirazda bulunan oyuncuları daha önce benzeri olmayan bir cezalandırma sistemine tabi tutmak için çalışıyor.Maçın hakemiyle konuşması sadece takım kaptanının konuşması gerektiğini söyleyen Brud, "Basketbol ve ragbide olduğu gibi futbolda da sadece takım kaptanları hakemle iletişime geçmeli. Bu yol işe yarayacak, çok açık" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231119/unlu-futbolcu-hakkinda-dolandiricilik-iddiasi-turkiyeye-girmesi-halinde-tutuklanacak-1077548839.html

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futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), hakem, itiraz, basketbol, kural, fifa