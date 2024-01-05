https://sputniknews.com.tr/20240105/tum-turkiyeyi-cok-kuvvetli-kutup-sogugu-saracak-uzmanindan-son-5-gun-uyarisi-1079344458.html

Tüm Türkiye'yi 'çok kuvvetli kutup soğuğu' saracak: Uzmanından 'Son 5 gün' uyarısı

Tüm Türkiye'yi 'çok kuvvetli kutup soğuğu' saracak: Uzmanından 'Son 5 gün' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, çok sayıda ilde sağanak beklenirken Meteoroloji Mühendisi Öztel ise "5 gün içinde... 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T09:59+0300

2024-01-05T09:59+0300

2024-01-05T10:02+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; 5 Ocak''ta parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin ve Artvin'in yüksek ve dağlık kesimleri ile Şırnak'ın doğusu, Van'ın güneyi ve doğusu, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle güney, kuzey ve iç kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu ve Batı Karadeniz'in doğusunda yer yer kuvvetli (40 ila 60 km/saat) esmesi bekleniyor.Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "5 gün içinde ülkenin neredeyse tamamında kar yağacak. Pazar günü uçuşunuz varsa dikkatli olun, ciddi bir Lodos olacak. Asıl kar yağaşını İstanbul'da beklemiyoruz ama yağma ihtimali de var." diyerek uyarılarda bulundu. Kuvvetli yağış uyarısı yapılan illerDoğu kesimlerde beklenen yağışların; Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin ve Artvin'in bin metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli kar (10-20 cm kar yüksekliği), dağlık ve yüksek kesimlerinde (1.500 metre ve üzeri) yer yer yoğun (20 cm ve üzeri kar yüksekliği) kar yağışı, Batman, Siirt ve Şırnak'ta kuvvetli yağmur ve sağanak, Van ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli kar yağışı, Hakkari çevreleri, Van'ın ve Bitlis'in yüksekleri ile Siirt'in ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun (20 cm ve üzeri kar yüksekliği) kar yağışı bekleniyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan kesimlerde buzlanma ve don olayı, karla kaplı yüksek ve dik yamaçlı kesimlerinde çığ tehlikesi ile kuvvetli rüzgarla beraber tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Kuvvetli rüzgar uyarısıRüzgarın; İç Anadolu'nun doğusu ve Batı Karadeniz'in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40 ila 60 km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Sarı kodlu uyarı yapılan şehirler hangileri?Artvin, Bitlis, Hakkari, Hatay, Maraş, Rize, Siirt, Van, Batman, Şırnak ve Osmaniye.Sarı kodlu uyarı nedir?Meteoroloji Genel Müdürlüğünce belirlenen renk kodu uyarı sistemine göre, "Hava durumu potansiyel tehlikelidir" anlamını taşıyan 'sarı kod' ile "Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı" uyarısı yapılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240105/valilik-acikladi-egitime-bir-gun-ara-verildi-1079345396.html

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