https://sputniknews.com.tr/20240105/valilik-acikladi-egitime-bir-gun-ara-verildi-1079345396.html

Valilik açıkladı: Eğitime bir gün ara verildi

Valilik açıkladı: Eğitime bir gün ara verildi

Bitlis'te yoğun kar nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde okullar tatil edildi. 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T09:37+0300

2024-01-05T09:37+0300

2024-01-05T09:37+0300

yaşam

bitlis

kar

kar topu

çocuk

okul

tatil

eğitim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/03/1054383908_0:7:1201:682_1920x0_80_0_0_cd60b6d5106be75aaa395007214b2618.jpg

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kente olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.İl merkezi ve bağlı köylerde yoğun kar nedeniyle resmi ve özel tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

https://sputniknews.com.tr/20240105/kaymakamliklardan-uyari-kar-tatili-verecek-yerler-belli-oldu-1079342718.html

bitlis

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bitlis, kar, kar topu, çocuk, okul, tatil, eğitim