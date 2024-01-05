https://sputniknews.com.tr/20240105/valilik-acikladi-egitime-bir-gun-ara-verildi-1079345396.html
Valilik açıkladı: Eğitime bir gün ara verildi
Valilik açıkladı: Eğitime bir gün ara verildi
Bitlis'te yoğun kar nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde okullar tatil edildi. 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T09:37+0300
2024-01-05T09:37+0300
2024-01-05T09:37+0300
yaşam
bitlis
kar
kar topu
çocuk
okul
tatil
eğitim
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Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kente olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.İl merkezi ve bağlı köylerde yoğun kar nedeniyle resmi ve özel tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20240105/kaymakamliklardan-uyari-kar-tatili-verecek-yerler-belli-oldu-1079342718.html
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bitlis, kar, kar topu, çocuk, okul, tatil, eğitim
bitlis, kar, kar topu, çocuk, okul, tatil, eğitim
Valilik açıkladı: Eğitime bir gün ara verildi
Bitlis'te yoğun kar nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde okullar tatil edildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kente olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
İl merkezi ve bağlı köylerde yoğun kar nedeniyle resmi ve özel tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.