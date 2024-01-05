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https://sputniknews.com.tr/20240105/valilik-acikladi-egitime-bir-gun-ara-verildi-1079345396.html
Valilik açıkladı: Eğitime bir gün ara verildi
Valilik açıkladı: Eğitime bir gün ara verildi
Bitlis'te yoğun kar nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde okullar tatil edildi. 05.01.2024, Sputnik Türkiye
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kar topu
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Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kente olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.İl merkezi ve bağlı köylerde yoğun kar nedeniyle resmi ve özel tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20240105/kaymakamliklardan-uyari-kar-tatili-verecek-yerler-belli-oldu-1079342718.html
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bitlis, kar, kar topu, çocuk, okul, tatil, eğitim
bitlis, kar, kar topu, çocuk, okul, tatil, eğitim

Valilik açıkladı: Eğitime bir gün ara verildi

09:37 05.01.2024
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Kar - Kar Yağışı - Çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
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Bitlis'te yoğun kar nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde okullar tatil edildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kente olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
İl merkezi ve bağlı köylerde yoğun kar nedeniyle resmi ve özel tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.
12 ilde eğitime kar engeli - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
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