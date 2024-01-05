https://sputniknews.com.tr/20240105/irak-uluslararasi-koalisyon-guclerinin-ulkeden-cekilmesini-planlamak-icin-komite-kurdu-1079351105.html
Irak, 'Uluslararası Koalisyon' güçlerinin ülkeden çekilmesini planlamak için komite kurdu
Irak, 'Uluslararası Koalisyon' güçlerinin ülkeden çekilmesini planlamak için komite kurdu
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesini planlamak için ikili bir komite kurulduğunu duyurdu. 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T12:04+0300
2024-01-05T12:04+0300
2024-01-05T12:04+0300
dünya
irak
muhammed şiya es-sudani
koalisyon güçleri
abd öncülüğündeki koalisyon güçleri
saldırı
abd
amerika birleşik devletleri
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Irak medyasında çıka haberlere göre Sudani'nin, "Irak hükümeti, kendi topraklarında yasayı uygulama hakkına sahip olan tek organdır" dediği ifade edildiği.Sudani'nin söz konusu açıklamasında, "Hiçbir partinin Irak'ın egemenliğini ihlal etme hakkı yoktur" cümlesinin altını çizdiği ifade edildi.Irak Cumhurbaşkanlığı Bağdat'taki bir güvenlik merkezini hedef alan Amerikan bombalamasını kınamıştı. Irak Cumhurbaşkanlığı, yaptığı açıklamada, "Bu saldırı, Irak'ın egemenliğine ve güvenliğine yönelik bir ihlal ve ihlaldir. Irak ile uluslararası koalisyon arasındaki ilişkilerin açık bir ihlalidir" sözlerine yer verilmişti.Irak hükümeti, Başkent Bağdat'taki karargâhına düzenlenen saldırıdan ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonu sorumlu tutmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240104/irak-bagdatta-meydana-gelen-saldiridan-abd-onculugundeki-koalisyon-gucleri-sorumlu-1079330720.html
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irak, muhammed şiya es-sudani , koalisyon güçleri, abd öncülüğündeki koalisyon güçleri, saldırı, abd, amerika birleşik devletleri
irak, muhammed şiya es-sudani , koalisyon güçleri, abd öncülüğündeki koalisyon güçleri, saldırı, abd, amerika birleşik devletleri
Irak, 'Uluslararası Koalisyon' güçlerinin ülkeden çekilmesini planlamak için komite kurdu
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesini planlamak için ikili bir komite kurulduğunu duyurdu.
Irak medyasında çıka haberlere göre Sudani'nin, "Irak hükümeti, kendi topraklarında yasayı uygulama hakkına sahip olan tek organdır" dediği ifade edildiği.
Sudani'nin söz konusu açıklamasında, "Hiçbir partinin Irak'ın egemenliğini ihlal etme hakkı yoktur" cümlesinin altını çizdiği ifade edildi.
Irak Cumhurbaşkanlığı Bağdat'taki bir güvenlik merkezini hedef alan Amerikan bombalamasını kınamıştı. Irak Cumhurbaşkanlığı, yaptığı açıklamada, "Bu saldırı, Irak'ın egemenliğine ve güvenliğine yönelik bir ihlal ve ihlaldir. Irak ile uluslararası koalisyon arasındaki ilişkilerin açık bir ihlalidir" sözlerine yer verilmişti.
Irak hükümeti, Başkent Bağdat'taki karargâhına düzenlenen saldırıdan ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonu sorumlu tutmuştu.