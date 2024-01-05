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Irak, 'Uluslararası Koalisyon' güçlerinin ülkeden çekilmesini planlamak için komite kurdu
Irak, 'Uluslararası Koalisyon' güçlerinin ülkeden çekilmesini planlamak için komite kurdu
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesini planlamak için ikili bir komite kurulduğunu duyurdu. 05.01.2024, Sputnik Türkiye
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muhammed şiya es-sudani
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saldırı
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Irak medyasında çıka haberlere göre Sudani'nin, "Irak hükümeti, kendi topraklarında yasayı uygulama hakkına sahip olan tek organdır" dediği ifade edildiği.Sudani'nin söz konusu açıklamasında, "Hiçbir partinin Irak'ın egemenliğini ihlal etme hakkı yoktur" cümlesinin altını çizdiği ifade edildi.Irak Cumhurbaşkanlığı Bağdat'taki bir güvenlik merkezini hedef alan Amerikan bombalamasını kınamıştı. Irak Cumhurbaşkanlığı, yaptığı açıklamada, "Bu saldırı, Irak'ın egemenliğine ve güvenliğine yönelik bir ihlal ve ihlaldir. Irak ile uluslararası koalisyon arasındaki ilişkilerin açık bir ihlalidir" sözlerine yer verilmişti.Irak hükümeti, Başkent Bağdat'taki karargâhına düzenlenen saldırıdan ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonu sorumlu tutmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240104/irak-bagdatta-meydana-gelen-saldiridan-abd-onculugundeki-koalisyon-gucleri-sorumlu-1079330720.html
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irak, muhammed şiya es-sudani , koalisyon güçleri, abd öncülüğündeki koalisyon güçleri, saldırı, abd, amerika birleşik devletleri
irak, muhammed şiya es-sudani , koalisyon güçleri, abd öncülüğündeki koalisyon güçleri, saldırı, abd, amerika birleşik devletleri

Irak, 'Uluslararası Koalisyon' güçlerinin ülkeden çekilmesini planlamak için komite kurdu

12:04 05.01.2024
© Sputnik / Григорий Сысоев / Multimedya arşivine gidinIrak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesini planlamak için ikili bir komite kurulduğunu duyurdu.
Irak medyasında çıka haberlere göre Sudani'nin, "Irak hükümeti, kendi topraklarında yasayı uygulama hakkına sahip olan tek organdır" dediği ifade edildiği.
Sudani'nin söz konusu açıklamasında, "Hiçbir partinin Irak'ın egemenliğini ihlal etme hakkı yoktur" cümlesinin altını çizdiği ifade edildi.
Irak Cumhurbaşkanlığı Bağdat'taki bir güvenlik merkezini hedef alan Amerikan bombalamasını kınamıştı. Irak Cumhurbaşkanlığı, yaptığı açıklamada, "Bu saldırı, Irak'ın egemenliğine ve güvenliğine yönelik bir ihlal ve ihlaldir. Irak ile uluslararası koalisyon arasındaki ilişkilerin açık bir ihlalidir" sözlerine yer verilmişti.
Irak hükümeti, Başkent Bağdat'taki karargâhına düzenlenen saldırıdan ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonu sorumlu tutmuştu.
Irak bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
DÜNYA
Irak: Bağdat'ta meydana gelen saldırıdan ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri sorumlu
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