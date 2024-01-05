https://sputniknews.com.tr/20240105/irak-uluslararasi-koalisyon-guclerinin-ulkeden-cekilmesini-planlamak-icin-komite-kurdu-1079351105.html

Irak, 'Uluslararası Koalisyon' güçlerinin ülkeden çekilmesini planlamak için komite kurdu

Irak, 'Uluslararası Koalisyon' güçlerinin ülkeden çekilmesini planlamak için komite kurdu

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesini planlamak için ikili bir komite kurulduğunu duyurdu. 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T12:04+0300

2024-01-05T12:04+0300

2024-01-05T12:04+0300

dünya

irak

muhammed şiya es-sudani

koalisyon güçleri

abd öncülüğündeki koalisyon güçleri

saldırı

abd

amerika birleşik devletleri

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Irak medyasında çıka haberlere göre Sudani'nin, "Irak hükümeti, kendi topraklarında yasayı uygulama hakkına sahip olan tek organdır" dediği ifade edildiği.Sudani'nin söz konusu açıklamasında, "Hiçbir partinin Irak'ın egemenliğini ihlal etme hakkı yoktur" cümlesinin altını çizdiği ifade edildi.Irak Cumhurbaşkanlığı Bağdat'taki bir güvenlik merkezini hedef alan Amerikan bombalamasını kınamıştı. Irak Cumhurbaşkanlığı, yaptığı açıklamada, "Bu saldırı, Irak'ın egemenliğine ve güvenliğine yönelik bir ihlal ve ihlaldir. Irak ile uluslararası koalisyon arasındaki ilişkilerin açık bir ihlalidir" sözlerine yer verilmişti.Irak hükümeti, Başkent Bağdat'taki karargâhına düzenlenen saldırıdan ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonu sorumlu tutmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240104/irak-bagdatta-meydana-gelen-saldiridan-abd-onculugundeki-koalisyon-gucleri-sorumlu-1079330720.html

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irak, muhammed şiya es-sudani , koalisyon güçleri, abd öncülüğündeki koalisyon güçleri, saldırı, abd, amerika birleşik devletleri