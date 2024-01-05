https://sputniknews.com.tr/20240105/almanya-israilin-gazzedeki-eylemleri-soykirim-olarak-degerlendirilemez-1079364333.html
Almanya: İsrail'in Gazze'deki eylemleri soykırım olarak değerlendirilemez
Almanya: İsrail'in Gazze'deki eylemleri soykırım olarak değerlendirilemez
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fischer, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin soykırım olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti. 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T18:20+0300
2024-01-05T18:20+0300
2024-01-05T18:20+0300
israil- filistin çatışması
almanya
sebastian fischer
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
güney afrika
birleşmiş milletler (bm)
soykırım
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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer yaptığı açıklamada, Almanya'nın İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonlar sırasında Filistinlilere soykırım uyguladığını düşünmediğini söyledi.Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ) dava açarak, mahkemeden İsrailli yetkililere karşı geçici tedbirler alma talebinde bulunmuştu.Güney Afrika Cumhuriyetinin İsrail aleyhine açtığı davayı yorumlayan Fischer, “Bizim bakış açımıza göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırım gerçekleştirdiği iddiası doğru değil ve İsrail'in eylemleri sözleşmenin kapsamına girmiyor" ifadelerini kullandı.Söz konusu davaya ilişkin ilk duruşma 11-12 Ocak'ta yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20231226/gazze-seridinde-baris-icin-3-sartini-aciklayan-netanyahudan-almanya-ve-japonya-vurgusu-1078943800.html
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almanya, sebastian fischer, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, güney afrika, birleşmiş milletler (bm), soykırım, uluslararası adalet divanı
almanya, sebastian fischer, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, güney afrika, birleşmiş milletler (bm), soykırım, uluslararası adalet divanı
Almanya: İsrail'in Gazze'deki eylemleri soykırım olarak değerlendirilemez
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fischer, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin soykırım olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer yaptığı açıklamada, Almanya'nın İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonlar sırasında Filistinlilere soykırım uyguladığını düşünmediğini söyledi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ) dava açarak, mahkemeden İsrailli yetkililere karşı geçici tedbirler alma talebinde bulunmuştu.
Güney Afrika Cumhuriyetinin İsrail aleyhine açtığı davayı yorumlayan Fischer, “Bizim bakış açımıza göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırım gerçekleştirdiği iddiası doğru değil ve İsrail'in eylemleri sözleşmenin kapsamına girmiyor" ifadelerini kullandı.
Söz konusu davaya ilişkin ilk duruşma 11-12 Ocak'ta yapılacak.